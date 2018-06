Jack Werner: Det är inte de vassa föremålen vid badplatserna vi ska vara rädda för

Som alla goda folkbildare byggde Jesus sitt arbete på en paradoxal kombination av djup insikt i hur hopplös människan är, och en villkorslös kärlek till henne ändå. När han i Matteusevangeliet frågar varför vi ser flisan i vår broders öga men är blinda för bjälken i våra egna ögon kan man alltså vara ganska säker på att frågan är retorisk: han vet att svaret är ”för att det är så vår hjärna är byggd, av din pappa för övrigt”, men att han med sin träffande illustration åtminstone kanske kan göra oss mer alerta inför denna vår biologiska ovana.

Inför ett av de säkraste sommartecknen i 2000-talets Sverige hade han säkert kunnat hitta göra en träffande pastisch på sig själv, retoriker som han var, och fråga oss varför vi ser bjälken utanför bryggan men är blinda för den drunknande brodern bredvid. För nu är tiden på året då den onda främlingen där ute vi alltid oroar oss för tar formen av en dykare försedd med vässade pålar och tillgång till oskyldiga insjöars badbryggor.

”Mina tidigaste minnen av detta... Det måste ha varit på 60-talet någon gång, så det är inget nytt”, sade folkloristen Bengt af Klintberg när han 2013 intervjuades om saken. Det han hade hört var vandringssägner om pålar och liknande vassa föremål strax under vattnet vid välbesökta badplatser, men klintbergaren fick en bitter bismak när man den sommaren kunde konstatera åtminstone ett fall av faktiskt järnrör under vattenytan på en badplats i Örkelljunga kommun. af Klintberg beskrev det hela som ett exempel på ostension, när vandringssägnen föregår beteendet istället för tvärtom.

Det var folkloristerna Linda Dégh och Andrew Vázsonyi som föreslog att människor faktiskt kunde inspireras av berättelserna vi berättar, att ”fact can become narrative and narrative can become fact”. Att någon, lagt åt det beklagligt sadistiska hållet, kan ha hört historierna om dödsfällor för badgäster och bestämt sig för att imitera beteendet är alltså en fullt möjlig förklaring av varför sägnen plötsligt blivit sanning.

Problemet är att vår reaktion inte står i proportion till hur vanligt och utbrett hotet är. ”Sjuka jävlar som trycker ner pålar i vattnet i Tyresö kolla innan ni hoppar” skriver en medborgare på Facebook om ett fall häromveckan där barn skadades när de hoppade i vattnet. I Tidaholm gick kommunen i början av juni ut med att Lilla havssjöns badplats stängts av ”på grund av sabotage och järnrör i vattnet”, och i Trelleborg frågade människor kommunen vilka som ansvarade för att varna för de över halvdussinet järnrör som stod rakt upp precis bredvid bryggan vid Dalabadet.

I samtliga fall är tolkningarna av föremålen i vattnet glasklara: det kan inte röra sig om något annat än människor som med berått mod planterat vassa saker vid badplatser i ett försök att åsamka skada. Detta trots att alla tre fall fick andra förklaringar.

I Tyresö visade det sig (efter att en och annan tidning satt rubriker som för att åka snålskjuts på vreden antytt motsatsen) att det var fästen på en flytbrygga som orsakade skadorna.

I Tidaholm hade det mycket riktigt saboterats, men pålen som hittades låg nere på bottnen och var näppeligen uppriggad för att skada, och i Trelleborg förklarades de 8-10 järnrören i vattnet som ställningen till en gammal handikappbrygga som funnits där förut.

Faktum är att vi, som ett resultat av vår jakt på mänsklig drivkraft som förklaring där slumpen egentligen är den skyldiga, drar alldeles för snabba slutsatser. Vi vill skälla ut någon, piska bort ett dåligt beteende, hellre än att resignera inför insikten att fästen på flytbryggor eller handikappbryggor oftare är boven i dramat.

Denna jakt på hemnyckeln under gatlyktans ljuskägla gör oss blinda för större hot som hittills i vår tagit 11 badares liv. Vi dricker och badar, simmar ut för långt, dyker oförsiktigt och överskattar vår simkunnighet, och allt detta har resulterat i betydligt fler tragedier än någon påle någonsin kan. Men det kan man inte skälla bort, utan kräver enveten och uthållig uppmärksamhet och tjatigt säkerhetstänk – inte alls lika lockande som att bli förbannad på någon jävla badplatsmarodör.

Även i år finns det dock fall där onda avsikter kan ha funnits. I Karlskoga hittades ett vasst föremål på bottnen vid Näsets västra badplats, och även om föremålet som en åskådare noterar är misstänkt likt en hemmagjord ispik så tror Mats Johansson, säkerhetssamordnare på Karlskoga kommun, att ”det här är bara gjort för att skada”. Hans kompetens ska väl inte avskrivas, och nog är det alltid en bra idé att undersöka vattnet innan man dyker i det.

Men stirra er inte blinda efter pålar. Vid bryggan, som överallt annars, är det vi måste vara vakna inför de komplexa, mänskliga risker som inte tillåter några simpla men tillfredsställande utskällningar.