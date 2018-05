Jack Werner: Köttbullen är en oemotståndlig symbol att bråka om

Samtidens törst efter lättbegripliga symbolbråk har skördat ännu ett offer. Svenska institutets reklamkonto @swedense, en slags Ikeakatalog för det svenska nations-varumärkesbyggandet , råkade slå ner mitt i ingenmanslandet mellan GAL och TAN genom att i en tweet utpeka köttbullen som en turkisk import. ”Swedish meatballs are actually based on a recipe King Charles XII brought home from Turkey in the early 18th century”, skrev @swedense och kände sig till och med så trygga i detta att de som en knorr på tweeten unnade sig ett ”Let's stick to the facts!”.

De blev raskt utskällda av forskare i Svenska Dagbladet. ”Det här är fabricerat på något sätt. Har de någon källa som knyter Karl XII till köttbullar är det en historisk sensation”, sade Richard Tellström, docent i måltidskunskap och etnolog vid Stockholms universitet.

Måltidshistorikern: En myt att köttbullen är turkisk

Vi får se om denna dementi når de utländska redaktioner – däribland New York Times och en massa fnissiga turkiska medier – som rapporterat om @swedense:s tweet, efter att den fick över 8.000 retweets och 20.000 favoritmarkeringar.

Tills dess kan vi fråga oss: varifrån fick man på @swedense sina nu lika världskända som utskällda uppgifter att de svenska köttbullarna egentligen är ett turkiskt påfund? I artikeln i Svenska Dagbladet kan Oliver Grassman, redaktör för sociala medier på Sweden.se, inte ge en mer specifik källhänvisning än ”olika hemsidor och i äldre texter”, vilket med viss skadeglädje citerats av sajter som Samhällsnytt (före detta Avpixlat). Inte så konstigt kanske, rubriken ”Skattefinansierat myndighetskonto sprider myter om Sverige” var väl oemotståndlig.

Men det är om vi undersöker vägen som myten om de turkiska köttbullarna tagit till @swedense som vi kan få ut något av värde ur denna korkade story, som i övrigt ju bara handlar om att en pinsam faktamiss nu utnyttjas för att diverse tangentriddare ska kunna låtsas att de faktiskt har en förtryckarregim att kämpa mot.

Vilka ”hemsidor och äldre texter” är det Oliver Grassman på Sweden.se använt sig av? Jag gissar på att det helt enkelt är Wikipedia. Fram till i torsdags stod det att läsa i Wikipediaartikeln om köttbullen att den ”introducerades i Sverige på 1700-talet, tillsammans med kaffe och kåldolmar, efter Karl XII:s återkomst från Osmanska riket”.

Källan till den första satsen var margarintillverkaren Mildas recept på köttbullar, och efter den andra satsen meddelades det på Wikipedias sedvanligt fryntliga vis att att ”källa behövs”. Klockan 23.23 samma dag, efter att SvD publicerade sin intervju, ändrade sedan en anonym men mycket upprörd IP-adress på artikeln, med hänvisning till att den ”innehöll tidigare fake news. Helt oförsvarbart.” (I artikeln om kåldolmar kvarstår uppgiften, för den som också känner sig indignerad nog för en redigering.)

Läs mer: Svenska twitterkontot minipudlar om köttbullens historia

Men det är inte bara där alla kan redigera som faktoiden smugit sig in. I Svenska Dagbladet gick det att läsa i lärda skrifter om köttbullarna från Turkiet, såväl 2012 som 2013. I en maffig bilaga om Karl XII som medföljde i Expressen sommaren 2016 stod det med, så även i denna tidning redan för sex år sedan.

Ja, faktum är att det är många människor som är mycket klokare och kunnigare än jag som tycks ha svalt den turkiska köttbullen rakt av. ”Vi har utgått ifrån någon slags, som vi uppfattat det, vedertagen sanning i de här sammanhangen”, sade Oliver Grassman till Svenska Dagbladet. Helt oförklarligt är det kanske inte att de hade det intrycket. Ja, jag dristar mig till och med att gissa att somliga av de som nu hånflinar åt eller rasar över reklamkontot @swedense:s tabbe själva för en stund sedan också trodde köttbullen var turkisk.

Men så är ju också köttbullar precis som de lättbegripliga symbolbråken som vi så ofta hemfaller åt: så okomplicerade att till och med barn älskar dem.

Lyssna på podden i Studio DN: Så vet du om köttbullen är svensk