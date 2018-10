Jannike Kihlberg: Kronprinsessans klimatengagemang ett exempel på vilken roll opolitiska ledare kan spela

Ska världen klara av att värna haven, minska utsläppen av växthusgaser och bromsa den globala uppvärmningen krävs politiska lösningar. Men i takt med att situationen har blivit allt mer akut har det också blivit allt tydligare att det samtidigt krävs krafter, åtgärder och engagemang utanför det politiska ledarskapet, om den radikala omställning som bedöms nödvändig ska bli av.

Mandatperioder på några år är långt ifrån optimala när det gäller att ta beslut som är obekväma i dag men nödvändiga för att en framtida värld inte ska bli sämre för kommande generationer.

Vid varje val finns risk för att den politiska makten kan ändras och inriktningen svänga i totalt motsatt riktning mot tidigare. Ett praktexempel på det är valet av Donald Trump till USA:s president år 2016.

När han tillträdde gjorde USA:s presidentämbete en helomvändning i klimatpolitiken. Under president Barack Obama hade USA tagit på sig ledartröjan i klimatarbetet. De utvecklade ett samarbete med Kina och lyckades få med dem på samma linje. Och det var en förutsättning för att klimatavtalet som nära 200 länder enades om i Paris år 2015 skulle bli långt mer ambitiöst än vad de flesta hade vågat hoppas på innan mötet.

När president Trump ett år senare vill dra sig ur avtalet klev andra delar av samhället fram. Städer, stater, företag och organisationer med Kalifornien, New York och Washington DC i täten samlas under parollen “We are still in”, Vi är fortfarande med och deklarerar att de tänker fortsätta ambitionerna med Parisavtalet.

Ett annat praktexempel på brutala kast på den politiska nivån när det gäller klimatet kan bli verkligt redan i morgon, söndag, när Brasilien väljer ny president. Storfavoriten Jair Bolsonaro kallas ibland för “Brasiliens Trump” och vill bland annat avskaffa urfolkens rättigheter till mark och exploatera Amazonas.

Båda herrarna är bevis på att när det gäller långsiktiga hållbara strategier så behövs ett ledarskap utanför den politiska arenan där kortsiktiga vinster kan verka lockande.

De som arbetar med globala frågor är ofta kunniga personer och också medvetna om vikten av att få med samhället utanför politiken. Och arbetsmetoder har förändrats radikalt på senare år. Redan inför FN:s klimatmöte i Paris 2015 tillämpades en ny taktik. Istället för att som tidigare lansera mål och uppgifter uppifrån vändes arbetssättet och utgick istället från grunden. De deltagande länderna uppmanades att inför mötet själva formulera sina nationella planer för klimatarbetet så att det fanns som underlag under förhandlingarna.

En huvudingrediens i Parismötet var också att civilsamhället fick stort utrymme. Redan då stod det klart att städer, kommuner, regioner, företag och andra ofta hade ett starkare engagemang och mer ambitiösa klimatmål än länders regeringar. Deras höga ambitioner visades upp vid en rad sidoevenemang under mötet och fungerade som påtryckning för högt satta klimatmål. Och det anses vara ytterligare en orsak till att klimatavtalet i Paris blev ambitiöst.

Kronprinsessan Victorias engagemang i havsfrågor som beskrivs i Karin Erikssons reportage i Lördagsmagasinet är helt i linje med de nya strategier och arbetsformer för globala frågor som har vuxit fram. Hennes arbete i ”Seabos” – Seafood business for ocean stewardship – är ett exempel på att opolitiska ledare har en roll när det bildas nya samarbetsformer över gränser, i det här fallet en inventering som startade hos forskare som sedan ska få företag att anpassa sig till de vetenskapliga resultaten.

Och så är ofta fallet när det gäller hållbarhetsfrågor. Forskare vet vad som behöver göras men de politiska åtgärderna tar lång tid och är ofta otillräckliga. Det är naturligt, när olika partier ska enas om något så hamnar man på minsta gemensamma nämnare, inte på vassa åtgärder, även om de behövs.

Där finns spelplanen för opolitiska och oberoende aktörer de kan vara spjutspetsar, driva frågor, medla, skapa opinion och visa vägen.