När klockan ringer vid midnatt den 31 december kommer den att ringa ut det fjärde varmaste året som har uppmätts sedan förindustriell tid, slutet av 1800-talet. Tjugo av de varmaste åren har inträffat under de senaste tjugotvå åren, enligt Världsmeteorologiorganisationen WMO.

En fjärdeplats låter kanske inte så märkvärdigt i den pågående globala uppvärmningen men att 2018 blev så pass varmt är anmärkningsvärt.

Under 2016 som är det hittills varmast uppmätta året pågick väderfenomenet El Niño, det bidrar till uppvärmning av havsströmmar och driver upp den globala temperaturen. Under 2018 har dess motsats, La Niña, funnits, dessutom har det varit låg solaktivitet vilket även det brukar leda till lägre temperaturer. Enligt de meteorologiska förutsättningarna borde året ha varit tämligen svalt och inte tagit en topplacering bland de varmaste.

Den globala medeltemperaturen var cirka en grad högre än under förindustriell tid, inte så långt ifrån målsättningen i Parisavtalet om att begränsa uppvärmningen till väl under 2 grader, med sikte på 1,5 grader.

Året började med historisk vattenbrist i sydafrikanska Kapstaden i januari. Efter tre år utan ordentliga regn blev bristen akut, vattnet i kranarna ransonerades till 50 liter per person och dag, restriktioner för dusch och spolning infördes.

Under månaderna som följde radade rekordväder upp sig över hela jordklotet.

För många blev den rekordvarma och rekordtorra sommaren på norra halvklotet som fick Europa att bada i svett en ögonöppnare.

1. Sverige: Värmerekord och smältande is

I Sverige var sommaren historisk på flera sätt. För hela landet blev juli 3–5 grader varmare än normalt och på många håll den varmaste sedan mätningarna startade, enligt SMHI. Stockholm hade den allra högsta månadsmedeltemperaturen med 22,5 grader. Det är den högsta månadsmedeltemperatur som har uppmätts och ett nytt rekord i staden 262 åriga långa mätserie.

Värmen och regnbristen fick långtgående konsekvenser. Torkan förstörde skördar och gjorde att lantbrukare fick skicka djur till slakt eftersom det skulle bli brist på foder.

Fortfarande nu i december är det låga grundvattennivåer i stora delar av landet och så lite vatten i vissa vattendrag att fisken inte kan gå upp och leka.

Glaciären på Kebnekaises sydtopp smälte så mycket att toppen inte längre var Sveriges högsta punkt. Foto: Nickals Thegerström

Värmen i juli går till historien för att den fick Sveriges högsta punkt, Kebnekaises sydtopp, att smälta så kraftigt att den inte längre var högst. På en knapp månad smälte den glaciär som utgör sydtoppen fyra meter från 2101 till 2097 meter över havet. Forskarna vid Tarfala räknade med att från den 1 augusti skulle Nordtoppen, som består av berg och är 2096,8 meter hög, ta över titeln som Sveriges högsta punkt, det gjorde den också enligt inofficiella mätningar.

Nyheten spreds över världen och omskrevs i såväl New York Times som BBC och blev en symbol för klimatförändringen.

Vid slutmätningen i september hade det redan kommit snö och då var de båda topparna exakt lika höga.

2. Bränder skakade Sverige och världen

Torkan ledde till rekordstora skogsbränder, totalt brann 25.000 hektar i Sverige, en omfattning som inte upplevts tidigare. I mitten av juli rasade ett sjuttiotal skogsbränder på olika håll. Sveriges släckningsresurser räckte inte till på långa vägar, en rad andra länder kom till undsättning med personal och brandflyg i den hittills största hjälpinsats som Sverige har tagit emot. Regeringen har lovat att se över beredskapen för bränder.

Mångdubbelt större skogsbränder rasade i andra länder; hundratusentals människor fick fly sina hem och det blev nya tragiska rekord i antalet dödsfall. Kalifornien kämpade med flera stora skogsbränder under hösten, den som döptes till Camp Fire orsakade drygt 80 dödsoffer och var den dödligaste på över hundra år i USA. I juli omkom ungefär lika många i en skogsbrand nordost om Greklands huvudstad Aten. British Columbia i Kanada satte nytt rekord för den största yta som har brunnit under brandsäsongen för andra året i rad.

3. Rekord slogs på löpande band

Alla händelser är inte lika spektakulära som bränderna men enligt WMO har 2018 visat upp en mängd tydliga tecken på en pågående klimatförändring.

■ Orkaner. Antalet orkaner var över genomsnittet över haven på norra halvklotet. Den 20 november hade 70 stycken rapporterats, genomsnittet är 53, och de orsakade många dödsfall.

Två av de kraftigaste orkanerna var Mangkhut som drabbade Filippinerna, Hongkong och Kina.

Jebi var den starkaste som har drabbat Japan sedan 1993. Orkanerna Florence och Michael orsakade stor ekonomisk skada och dödade många människor i USA. Kostnaderna för de båda orkanerna beräknas till över 30 miljarder US-dollar.

Räddningsarbetare letar efter överlevare efter jordskred orsakade av orkanen Mangkhut på Filippinerna. Foto: Aaron Favila/AP

■ Haven. Värmen i haven har varit de högsta eller näst högsta som har uppmätts. Den globala havsnivån låg under första halvåret i genomsnitt 2–3 millimeter högre än under samma period 2017.

■ Havsisen. Utbredningen av havsisen i Arktis har legat långt under genomsnittet under 2018, med rekordlåga nivåer under januari och februari. Årets maximala utbredning inträffade i mitten av mars och var den tredje lägsta som har uppmätts. Den minsta utbredningen inträffade i september och var den sjätte minsta som har uppmätts. Det innebär att de tolv minsta utbredningarna av havsis i Arktis har inträffat de senaste tolv åren. I Antarktis har havsisens utbredning legat under genomsnittet hela året.

■ Skyfall och översvämningar. Indiska delstaten Kerala drabbades i augusti av de värsta översvämningarna sedan 1920-talet, 1,4 miljoner människor fick lämna sina hem. Västra Japan drabbades av stora översvämningar i slutet av juni och början av juli. Minst 230 personer omkom och tusentals hem förstördes. Även Kenya och Somalia som tidigare hade lidit av torka drabbades av översvämningar i mars och april.

■ Värme och torka. Östra Australien har drabbats av svår torka, särskilt New South Wales och södra Queensland, stora delar av regionen var nederbördsmängden mindre än hälften av den normala. Både Japan och Sydkorea satte nya värmerekord med 41,1 respektive 41 grader.

4. Klimatrapporten kom och noterades

I början av oktober kom en specialrapport från FN:s klimatpanel IPCC som slog fast att det är stor skillnad på en uppvärmning med 1,5 grader jämfört med 2 grader. För korallreven är skillnaden avgörande. De skulle minska med 70–90 procent redan vid 1,5 grader medan så gott som alla, mer än 99 procent skulle försvinna vid 2 grader.

Höjningen av havsnivån skulle bli 10 centimeter lägre år 2100 om uppvärmningen stannar vid 1,5 grader i stället för 2 grader. Det innebär att 10 miljoner färre människor skulle utsättas för risker i samband med höjningen.

Sannolikheten att havsisen i Arktis försvinner helt på sommaren skulle vara en sommar per århundrade vid 1,5 graders uppvärmning medan det skulle ske minst en gång vart tionde år vid 2 grader.

Vi har redan släppt ut så mycket växthusgaser att det är väldigt bråttom med att kraftigt minska dem. Vi har bara tolv år på oss, enligt rapporten. För ska uppvärmningen hejdas vid 1,5 grader måste de globala utsläppen av växthusgaser minska med 45 procent från 2010 års nivå redan till år 2030 och vara noll nettoutsläpp år 2050.

5. Utsläppen fortsatte öka

Bara någon månad senare kom nyheten att utsläppen av koldioxid beräknas öka med 2,7 procent under 2018 till nya rekordnivåer. Det är andra året i rad som de ökar efter att tidigare ha legat still under några år, vilket många hade tolkat som att de var på väg att minska.

6. Klimatmötet enades om regelbok

I december träffades världens länder i polska Katowice för att under FN:s klimatmöte COP24 försöka enas om en regelbok för hur länderna ska arbeta för att nå målen i Parisavtalet. Under två veckor av tuffa förhandlingar var det stundtals dålig stämning när Saudiarabien, USA, Ryssland och Kuwait satte sig på tvären. Men trots gnisslet och att vissa frågor sköts fram till nästa års möte så lyckades världens länder på övertid enas om en regelbok. Nu kan arbetet med att uppfylla målen i Parisavtalet börja på allvar. Det innebär bland annat att länderna måste skärpa sina ambitioner eftersom det krävs för att nå målsättningarna.

7. Proteströrelser växte fram

När femtonåriga Greta Thunberg i september inledde sin skolstrejk för klimatet på Mynttorget i Stockholm blev det ett startskott för en global proteströrelse. I många länder runtom i världen pågår nu skolstrejker på fredagarna. Greta Thunberg som även fick stor uppmärksamhet för sitt tal till ländernas förhandlingsdelegationer under klimatmötet i Katowice har av tidskriften Time Magazine utnämnts till en av världens mäktigaste tonåringar.

I Frankrike har studenter på kända och respekterade universitet och högskolor antagit en resolution om att de inte vill arbeta för företag som inte är hållbara. I Sverige har studenter på flera universitet skrivit på en liknande uppmaning.

Intresset för att ta tåg istället för flyg har ökat i Sverige, försäljningen av interrailkort gick upp med 50 procent, SJ:s affärsresor med tåg ökade med över 20 procent. En annan förändring är att köttätandet fortsatte minska under året, klimatet anges av många som skäl till båda förändringarna.

Greta Thunberg, 15, skolstrejkade utanför riksdagen – och fick efterföljare världen över. Foto: Mickan Palmqvist

Vad händer 2019?

På tröskeln till 2019 finns en del att hålla koll på; Sverige kommer att få en ny regering, vad det innebär för klimatfrågan är oklart. Den budget som röstades fram i december innebar kraftiga nedskärningar på klimat- och miljöområdet. Ungdomars krav och påtryckningar på makthavare kan komma att utvecklas. Brasiliens nye president, högerpopulisten Bolsonaro tillträder, där finns starka varningssignaler om att klimatarbetet kan backa och skogsskövlingen ökar. FN:s generalsekreterare António Guterres har sagt att han ska arbeta för att världens länder ska höja sina ambitioner i klimatarbetet.

Om fler extrema väderhändelser kommer att ske återstår att se.