Det är det viktigaste mötet sedan toppmötet i Paris för tre år sedan. Orden kommer från Johanna Lissinger Peitz.

– Nu ska vi enas om hur vi ska nå målen i Parisavtalet, vi ska ta fram vägledningar, rapporteringsriktlinjer och modeller för hur olika åtgärder ska mätas, säger hon.

Hon har varit med i Sveriges förhandlingsdelegation vid FN:s årliga internationella klimatkonferenser sedan 2014. Årets konferens är den tredje där hon har rollen som Sveriges chefsförhandlare, men hon är även en av de tre förhandlare som företräder EU, de andra två är en representant för Tyskland och en för EU-kommissionen.

– När vi är på plats under förhandlingsmöten som det i Katowice talar alla länder i EU med en röst och i den kapaciteten företräder jag EU-positionen. Samma sak gäller under bilaterala möten. Innan vi har tagit fram vilken position EU har så företräder jag Sverige när jag kommer till Bryssel och förhandlar om den, förklarar Johanna Lissinger Peitz.

När vi träffas på miljödepartementet i centrala Stockholm har hon bara varit hemma i Sverige något dygn efter en turné med pressat schema där hon som EU-förhandlare har haft med möten med flera olika länder i Afrika. Ett par veckor tidigare var det samma sak i Kina. Förarbetet är intensivt inför Katowice. Johanna Lissinger Peitz ber om ursäkt ifall hon skulle vara lite långsam i sina svar. Det är hon inte – tvärtom gör hon ett snabbtänkt, rationellt och effektivt intryck.

Förtroende kommer att vara en nyckelfråga när Johanna Lissinger Peitz ska förhandla i Katowice. Foto: Roger Turesson

Innan jag hinner ställa frågan om det är motiverat med alla flygresor till avlägsna länder säger hon:

– Man skulle av många skäl önska att vi kunde sköta våra möten mer via nätet, men när det gäller att bygga förtroenden så är det nödvändigt att träffas personligen.

Förtroende kommer att vara en nyckelfråga, kanske en avgörande faktor, när företrädare för närmare 200 länder förhandlar i Polen de närmaste två veckorna.

I Parisavtalet finns tre målsättningar, den mest kända är temperaturmålet där länderna enades om ambitionen att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader med sikte på 1,5 grader. Den andra är att öka ländernas förmåga att hantera klimatförändringen och kan handla om både begränsningar av utsläpp och anpassning. Den tredje är att ställa om de finansiella flödena för att minska utsläpp och gynna en hållbar utveckling.

Om man inte vet orsaken till utsläpp är det svårt att rikta åtgärder. Regler ska underlätta genomförande och möjliggöra ambition

Målsättningarna och avtalet bygger på åtaganden som varje land skickade in till mötet i Paris 2015, det arbetssättet anses ha bidragit till att avtalet blev mer ambitiöst än förväntat.

– Det som är viktigt är att hela Parisavtalet bygger på underifrånperspektivet med nationellt beslutade bidrag från varje land. De är väldigt olika och för att det ska vara jämförbart under tid att man har gjort som man har lovat måste man ha ett rapporterings- och uppföljningssystem som är transparent och spårbart.

Det är det systemet som världens länder nu ska besluta om och något som brukar kallas ”Regelboken” ska upprättas. Där ska framgå hur utsläpp och anpassningsåtgärder ska mätas, räknas och rapporteras på ett sätt som blir jämförbart på global nivå.

– Det låter trist och tråkigt men är ganska viktigt om man tänker sig att man ska utforma mer effektiva policyåtgärder. Man gör det inte bara för att rapportera utan för att också kartlägga vilka de stora utsläppen är. Om man inte vet orsaken till utsläpp är det svårt att rikta åtgärder. Regler ska underlätta genomförande och möjliggöra ambition.

”Om man inte vet orsaken till utsläpp är det svårt att rikta åtgärder,” säger Johanna Lissinger Peitz. Foto: Roger Turesson

Enligt Parisavtalet finns inskrivet att ländernas ambitioner ska höjas över tid. Vart femte år kommer det att ske en global översyn för att se om ländernas åtaganden har lett till det som har förväntats och om arbetet går åt rätt håll för att nå målen. Den första översynen ska ske 2023.

Parisavtalets form innebar ett systemskifte i det globala klimatarbetet. Tidigare har världen varit uppdelat i två grupper - grovt uttryckt i utvecklingsländer respektive utvecklade länder där villkoren har skiljt sig åt för de två grupperna. Sedan Paris gäller i grunden samma villkor för alla länder men med flexibilitet utifrån nationella omständigheter och kapacitet. Att få länder att enas om hur de från minsta detaljnivå ska rapportera och mäta saker är en stor utmaning med tanke på hur olika utgångspunkterna är.

– Att man går från två till ett system är en stötesten och kommer att innebära mycket mer detaljrik rapportering och det finns en genuin vilja att uppfylla reglerna. Men det finns också en genuin oro. Ett land som till exempel Tanzania har inte samma förutsättning som Sverige att rapportera på samma detaljnivå, därför måste det också finnas med en tidsaspekt och en flexibilitet för sådana länder att fasa in sig, säger Johanna Lissinger Peizt.

Om vi ska lyckas skapa en omställning i samhället är Parisavtalet och regelverket en del men inte tillräckligt

Att Donald Trump beslutat att USA:s ska gå ur avtalet och att den nyvalde presidenten i Brasilien, Jair Bolsonaro, har pratat om att gå ur avtalet – samt kanske framför allt hans val av klimatförnekare till utrikesminister – har väckt en del oro för det framtida klimatarbetet.

– Bolsonaro tillträder inte förrän nästa år så vad han betyder går inte att säga än. När det gäller USA så deltar de i förhandlingarna och bromsar inte arbetet. Det är samma förhandlare som har suttit i många år under andra presidenter så de är inte utbytta.

Även EU har stor betydelse för klimatarbetet. Nyligen tog också EU beslutet att under mötet i Katowice skicka signalen att de är villiga att öka ambitionen. Sverige har varit pådrivande i frågan som är viktig för den svenska linjen. Ambitionsnivån kommer att diskuteras under den andra veckan i Katowice under den så kallade Talanoadialogen då ländernas miljöministrar är på plats.

– Talanoadialogen är viktig för Sverige. Om vi ska lyckas skapa en omställning i samhället är Parisavtalet och regelverket en del men inte tillräckligt. Man måste ha med civilsamhället och näringslivet, den dialogen är viktig för att få ett tryck på politiken.

Det blir långa dagar och lite sömn för Johanna Lissinger Peitz under klimatetmötet i Katowice. Foto: Roger Turesson

Sverige har fortfarande ingen ny regering och det är inte helt klart vem eller vilka som kommer att representera Sverige på ministernivå under klimatmötet. På frågan om det försvårar förberedelserna blir svaret diplomatiskt:

– Vi har en svensk position och det är den vi driver. För Sveriges del är hållbarhetsmålen viktiga. När vi pratar genomförande av ett lands åtagande ska det inte bara stöda Parisavtalet utan även agenda 2030. Sverige linje är att de målen hänger ihop och är beroende av varandra.

För Johanna Lissinger Peitz som chefsförhandlare och även för de andra på plats kommer de två veckorna i Katowice att bli ansträngande både intellektuellt och fysiskt.

– Det blir långa dagar, mina brukar börja klockan 6 med delegationsfrukost, kl 8 - 9 är det EU-koordinering, sedan förhandlingar hela dagen. Man har många bilateraler över lunchen i början av veckan och informella möten kvällstid. I början sover jag mellan klockan 1 och 6 sedan blir arbetsdagarna längre och längre, i slutet blir det inte mycket sömn.

– Jag klarar av det genom fem minuter yoga på morgonen, man får ont i ryggen av förhandlingar, och att alltid äta en bra frukost, man vet inte när man får mat nästa gång. Jag använder musik för att koppla av, jag brukar försöka hitta ett litet hörn och lyssna på en låt som ger energi eller som lugnar ner ett par minuter. När jag ska lugna ner mig lyssnar jag på Ane Bruns ”Still Waters”.

Kommer världens länder lyckas enas om hur målsättningarna i Parisavtalet ska nås?

– Om man backar tillbaka till samma tid innan mötet i Paris så trodde jag inte då att vi skulle nå de resultat vi gjorde. Vi får hoppas på något liknande i Katowice.