Kraftig blåst orsakar översvämningar i Göteborg

Stormen Ciara drog in på riktigt över södra Sverige under söndagen och orsakade både kraftiga elstörningar, inställda flyg och försenad tågtrafik.

Enligt räddningstjänsten Storgöteborg är mätvärdet vad gäller vattenståndet långt över det normala.

– Mätvärdet i Tingstadstunneln just nu ligger på 120 centimeter. Det normala värdet varierar mellan 50-60 centimeter. Risken när man kommer mot de här hundravärdena är att det kan bli översvämningar, säger Klas Lüttert, insatschef på räddningstjänsten.

Det blåser fortfarande kraftigt i stora delar av Västsverige och i Göteborg ligger flera platser i riskzonen vad gäller översvämningar.

– Vattenståndet är så högt så att det ligger vid kajkant. Med den vinden vi har nu och vågor så kommer vattnet att slå över och går ut på promenadstråket där. Och kommer det över den kanten så rinner det ner och skapar insjöar, säger Klas Lüttert.

Räddningstjänsten har ryckt ut till flera platser, bland annat Göteborgsoperan och till hamnen Lilla Bommen.

– Vi har bland annat åkt ut till en parkeringsplats vid Lindholmshamnen där flera bilar fått däcken blöta. Så vi har sökt ägarna för att de ska flytta bilarna, säger Klas Lüttert.

Casino Cosmopol i Göteborg har redan känt av det höga vattenståndet.

– I och med att huset ligger på kajen är vi rätt exponerade när det stormar så här. Just nu kan vi inte använda vanliga entrén utan släpper in via gaveln, säger presschefen Nina Enhage.

Den höjda beredskapen gör att räddningstjänsten inte bedömer läget som kritiskt.

– Enligt prognosen ska den hårda blåsten kulminera på måndagskvällen, så har vi tur nu så ska det minska i all ärlighet, säger Klas Lüttert som dock inte tar ut något i förskott.

– Det är ju så att vi sitter lite i händerna på moder jord och dess natur, men i de bästa av världar så går det ner under natten.

Även andra orter i Västsverige drabbas av översvämningar. Sedan tidigare råder SMHI:s klass 1-varning för högt vattenstånd i de södra delarna av Västra Götalands län, Sjuhäradsbygden och Göta älv. Varningen gäller till på tisdagen, enligt SMHI.