Läget för grundvattnet betydligt sämre än förra året

April har varit torr i större delen av landet med betydligt mindre nederbörd än normalt och det har gjort att nivåerna på grundvattnet har ändrats kraftigt den senaste månaden.

– Den stora skillnaden är att vi har fått en snabb försämring i de små magasinen jämfört med i mars. Nu har praktiskt taget hela Götaland och Svealand nivåer som är under det normala för årstiden, säger Bo Thunholm, grundvattenexpert på Sveriges geologiska undersökning, SGU.

– Det har svängt väldigt snabbt under den senaste tiden som har varit både torr och med värmen som har kommit. Normalt brukar det vara ganska höga grundvattennivåer i mars – april men nu har vi sjunkande nivåer.

De små magasinen är de som förser de dryga en miljon personer som är fastboende och beroende av egen brunn med vatten. Just för att de är små så reagerar de mycket snabbare på den nederbörd som kommer än de stora magasinen. Det är ungefär som en väldigt liten blomkruka jämfört med en riktigt stor kruka eller rabatt.

De stora magasinen som förser de stora kommunala näten med vatten reagerar mer långsamt. Men där är läget just nu betydligt sämre än vid samma tid förra året. Nu är nivåerna under eller mycket under de normala i större delen av landet.

Utgångsläget inför sommaren är betydligt sämre än vid samma tid förra året då nivåerna inte var mycket under de normala i någon del av landet. Läget nu liknar det som var för två år sedan då grundvattennivåerna var rekordlåga i stora delar av landet. Öland och Gotland var särskilt utsatta och en rad åtgärder, både akuta och mer långsiktiga, sattes in för att klara sommaren.

Vädret är ovanligt varmt för årstiden, redan för en dryg vecka sedan, den 17 april, kom den meteorologiska sommaren officiellt till Sverige, närmare bestämt Örebro. Sedan dess har den avancerat och nådde under påskhelgen Norrköping. Även om det inte är rekord är det ovanligt tidigt, normalt anländer sommaren till Götaland och Svealand den 10 - 20 maj, enligt SMHI.

Värmen innebär att chanserna att grundvattnet fylls på minskar.

– Nu har vi fått det här varma och torra vädret så har växtsäsongen kommit igång i Svealand och Götaland vilket försvårar en återhämtning av grundvatten. Det mesta tas upp av växter, att marken dessutom är väldigt uttorkad gör att mycket av den nederbörd som eventuellt kommer går åt till att fukta upp marken. Den suger åt sig ungefär som en tvättsvamp, säger Bo Thunholm.

I flera delar av landet har stora bränder härjat i naturen, torkan och värmen har gjort att brandrisken är ovanligt hög för årstiden.

För att nivåerna på grundvattnet ska höjas under sommarhalvåret skulle det kräva väldigt stora nederbördsmängder.

– Det kan ju hända, sensommaren 2017 fick vi en återhämtning men får man normala nederbördsmängder så är det ytterst lite grundvattenbildning under sommaren.

– Vi kan nog räkna med nu att får vi normal utveckling och då kommer de som har egna brunnar att påverkas i viss utsträckning i delar av Götaland och Svealand, säger Bo Thunholm.

– Men även när det gäller de stora grundvattenmagasinen finns anledning till att kommunerna är vaksamma och håller koll på utvecklingen. Detsamma gäller lantbrukarna. Vi såg ju förra sommaren hur torkan slog hårt mot lantbruket, bönder med stora djurbesättningar har all anledning att vara observanta.