Lars Näslund: Allt blev fel med Melissas skolval – efter DN:s fråga kom ursäkten

Mamma Michaelas text på Facebook

Texten publicerades innan kommunen meddelade beskedet.

”Hej! Vi har en dotter som skall börja förskoleklass till hösten. Undrar nu om det finns någon förälder som varit med om samma sak som oss.

Här kommer en kortare sammanfattning av vad vi kämpar med

när ens barn skall börja skolan.

Jag är säkert bara en gnällkärring, men varför kan saker och ting inte bara flyta?! Tilläggas bör att jag skriver ut detta inlägg enbart i syftet att det ska spridas. Så varsågoda och dela.

I början av december 2019 gjorde vi vårt första skolval som föräldrar, vi gjorde detta via brev, och inte genom dator.

Det är vår dotter som skall börja förskoleklass till hösten, och från det att ansökan skickades in tills att vi fick vårt beslut var livet lite pirrigt, för oss alla.

Brevet med beslutet skulle från början anlänt i slutet av mars.

Sista veckodagen i mars ringde jag grundskoleförvaltningen för att kolla hur det gick då vi inte fått något beslut.

En vänlig tjänsteman svarade att tyvärr så har allt blivit försenat, och de räknade med att besluten skulle komma senast i slutet av vecka 17.

Efteråt tänkte jag bara: Jaha. Så kan det ju vara ibland. Och ryckte lite på mina axlar.

Det visade sig dock att detta skulle sluta i en mardröm, för oss, och MÅNGA andra föräldrar och vårdnadshavare.

Fredagen den 24/4: Det är fredag vecka 17. Kikar i brevlådan, och där ligger mycket riktigt ett brev från grundskoleförvaltningen. Min sambo sträcker fram brevet till mig och jag öppnar.

Läser det en gång, sedan en gång till för att verkligen säkerställa att jag läst rätt.

I beslutet stod det att vår dotter fått en plats på vårt tredje val av skola. Och under deras motivation stod det således något i stil med att på grund utav att vårt förstahandsalternativ av skola inte hade några platser kvar att erbjuda, så erbjuds hon en plats på denna skola.

Men What?! Stopp och belägg! Vadå?, tänkte vi. Den skola, som tydligt står i skriften under deras motivation, har ju aldrig ens existerat i vår ansökan. Den skolan som de skrivit in som vårat förstahandsval, är en skola som ligger mitt i hjärtat av Göteborg.

Den skola vi ville ha i förstahand, ligger drygt 50 meter från vårt hus i en förort till Göteborg.

Eftersom det var fredag, klockan var runt 17-tiden, så fick jag snällt försöka lägga band på mig och avvakta tills måndagen därpå.

Den 27/4 började jag ringa till grundskoleförvaltningen för att få klarhet i vad som har hänt.

Till att börja med, kunde ingen förstå vad som hänt. Och de hänvisade oss till att överklaga och till skolbyte.

Frågade då varför vi skall lägga energi på överklagan, då vi inte har gjort något fel, utan felet ligger hos dem.

Fick till svar att det är så man gör.

Ringde dagen därpå, och blev hänvisad till en kvinna som har hand om skolplaceringarna. Denna kvinna fick jag aldrig tag på, och har i skrivande stund inte heller fått något svar. Inte via mail eller återuppringning.

Envisa som vi är, så fortsatte vi ringa runt under hela veckan, utan resultat.

Tjänstemän och tjänstekvinnor som svarade hos grundskoleförvaltningen kom med olika anledningar varje gång till att felet kan ha uppstått.

En tjänsteman hävdade att felet beror på att vår dotter inte är skriven på adressen vi uppgett.

Den 8/5 var vi redo att skicka in vår överklagan, och skolbyte. Vi bifogade då också bilaga ur folkbokföringen, där det framgår tydligt på vilken adress vår dotter är skriven.

11/5, en måndag förmiddag, ringer jag och mailar grundskoleförvaltningen igen. Jag känner mig så frustrerad och förbannad. Jag suktar efter svar då vår dotter är på och frågar. Eftersom alla hennes vänner från förskolan fått svar och går runt och pratar om detta på förskolan, så är hon lite ledsen över att hon inte vet något.

Det svider i mammahjärtat.

Bara en liten stund senare efter mitt omogna utbrott till grundskoleförvaltningen ringer en handläggare upp mig.

Hon frågar vad det är som har hänt. Och jag drar historien. Hon berättar då att hon tyvärr jobbar hemifrån, men skulle be dem på kontoret att kolla upp i pärmarna där vår ansökan sitter och se så att det jag säger stämmer. Hon var trevlig, och jag kände en lättnad. Jag tackar henne, och hon lovade att återkomma så snart hon fått reda på vad som står.

När vi lade på fick jag en känsla i magen av att allt skulle ordna sig. Det visade sig att det skulle vara en falsk känsla.

Handläggaren hörde aldrig av sig, och ingen verkar ha fått någon information från henne om att kolla upp pärmarna.

Vi fortsatte att vara på grundskoleförvaltningen, mailade kvinnan som har hand om placeringarna och mailade andra. Inget svar från något. Och grundskoleförvaltningen kunde inte ge oss svar eller besked, för det fick de inte göra. Utan vi måste vänta på ett nytt beslut.

En man hos grundskoleförvaltningen svarade mig på frågan om ”när vi kan få ett svar”, att vi kan behöva vänta tills sista veckan av industrisemestern.

Nähä tänkte jag, då är det ju bara 1,5-2 veckor kvar tills hon ska börja. Det är ju absurt.

För tre veckor sedan började jag ringa runt till de som har hand om grundskoleförvaltningen. Lämnade flertalet röstmeddelanden efter pipet. Ingen har återkommit som de säger i röstmeddelande innan pipet.

Under denna tid skrev jag också ett nytt mail, och mailade alla samtidigt istället för att skicka till var och en för sig. Tydligen hjälpte det.

Dagen efter jag skickade mailet fick jag svar.

Han lovade att han skulle kolla upp det vidare.

Fick på mail att han ser att det mycket riktigt blivit fel, och att felet inte är vårt. Han bekräftade att vi aldrig ansökt till förskoleklass mitt i Göteborg.

Härom veckan skickade jag återigen ett mail då jag inte hört något på två dagar.

Fick då ett mail till svar:

”Hej!

Jag har säkerställt att er dotter är med ibland de elever vi håller på att titta på. Jag hoppas vi kan lämna besked under nästa vecka. Jag förstår att detta oroa er, men vi arbetar så snabbt som möjligt för att lösa platser.”

Men va?! Jo, det var ju bra. Men skulle hon inte varit där sedan start?! Som alla andra barn som hamnat fel.

Såklart det OROAR oss. Och vi vet också att grundskoleförvaltningen har det svintufft. Jag hade inte önskat min värsta fiende deras situation. Men med all respekt, klart att vi kräver svar på var vår dotter ska gå,

hon har alla förutsättningar för att gå på skolan vi önskade.

Men det man längtar efter mest är nog bara någon som kan berätta hur det går i processen... Och självklart att kunna ge vår dotter ett svar!

Det tar så jädra mycket energi, energi som kunnat användas till något annat, något vettigare.

Ett fel som inte ens hade behövt uppstå. Och ett fel som lätt hade kunnat rättats till.

Jag är så utled på detta nu...”