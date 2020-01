Lars Näslund: Dramat om Scandinavium måste avgöras inom en vecka – politikerna sliter sina hår

Tre samtidiga politiska scener på och vid Gustaf Adolfs torg i Göteborg på torsdagen:

• Därute, i ett lätt regn, grupper av demonstranter med plakat, talkörer och flygblad för att påverka de 81 ledamöterna i fullmäktige inne i Börshuset att införa ett så kallat klimatnödläge, stoppa tågtunneln Västlänken, stoppa besparingar i välfärden, hjälpa till att stoppa utvisningar av palestinier.

• Därinne, bakom de stora skjutdörrarna i sessionssalen, hördes från talarstolarna visserligen engagerade debatter i skilda ämnen, men ändå med en tämligen frånvarande dramatik.

Utanför Börshuset i Göteborg demonstrerade olika grupper för att väcka fullmäktigeledamöternas uppmärksamhet. Foto: Lars Näslund

– Som med Vänsterpartiets Daniel Bernmars återupptagna och envetna strid för villkoren i hemtjänsten.

– Som med V-MP-kravet på utlysande av klimatnödläge. (Efter att Centern och Socialdemokraterna sedan länge avvisat frågan som tom signalpolitik var saken, i detta forum, klar).

– Som frågan om hur få bättre ordning på hur stadens exploatering ska organiseras, nu skarpt kritiserad av Stadsrevisionen.

• Nej, den främsta partipolitiska dramatiken utspelar sig i stället på torgets västra sida, i Stadshuset: Hur lösa Arenafrågan? Hur komma vidare med framtiden för stadens juveler Scandinavium och Valhallabadet och ett område centralt i staden som marknaden suktar efter att göra något storslaget av?

Frågorna måste få ett ungefärligt svar redan om sju dygn.

Svaren måste också få en bred majoritet. Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) vill inte gå till beslut utan en uppgörelse med Socialdemokraterna. Men inte heller gärna utan Vänsterpartiet och Demokraterna.

Emellertid sitter Axel Josefson och hans gruppledarkollega inom S, Jonas Attenius, i samma olustiga båt: De kommer att få svårt att inte bryta med de partilinjer som deras båda företrädare skakade hand om i april 2018.

En bild från 2017: Till höger Moderaternas dåvarande ledare i Göteborg Jonas Ransgård, intill honom Socialdemokraternas dåvarande ledare Ann-Sofie Hermansson. Till höger företaget Northvolts VD Peter Carlsson. Den senare har inget med arenadebatten att göra. Foto: Peter Claesson

Det var då som S-ledaren Ann-Sofie Hermansson och M-ledaren Jonas Ransgård tillsammans med L och KD – pressade efter många års utredande – meddelade att Scandinavium och Valhallabadet skulle rivas och ersättas norr om Valhallagatan, en synnerligen central detalj i sammanhanget.

Som DN skrivit hade dessförinnan ägarna bakom köpcentret Mall of Scandinavia i Solna, fransk-holländska jätten Unibail-Rodamco-Westfield, knackat på dörren och erbjudit kommunen en finansiering av kalaset genom att bygga ett omkring 80.000 kvadratmeter stort upplevelse- och handelscenter, en anläggning i Nordstaden-storlek.

En tidig databild om hur Unibail-Rodamco-Westfields lösning med ett upplevelsecenter om 80.000 kvadratmeter skulle kunna placeras på arenaområdet.

Då, i april 2018, sa Jonas Ransgård att upplevelsebaserad handel kommer att ge ett flöde och liv till området och hans allianskollega Helene Odenjung (L) var också entusiastisk:

– Att man samlar allt det här på norrsidan om Valhallagatan kommer bli riktigt bra, sa hon då.

Till bilden hör att förslaget om ett stort upplevelse- och handelscenter utgår just från att arenorna byggs på Valhallagatans norra sida (Scandinavium och badet ligger nu söder därom).

Som bekant kom Ann-Sofie Hermansson att lämna posten som S-ledare under dramatiska former. Däremot är Jonas Ransgård kvar i politiken som fullmäktigeledamot för M och därtill ordförande i kommunala besöksnäringsbolaget Göteborg & Co. Medan stora delar av S-ledningen är utbytt har Axel Josefson nu kanske inte lika lätt att bara kasta över bord det inriktningsbeslut om arenorna som alltså fattades för snart två år sedan.

Axel Josefson (M) är sedan ett drygt år ordförande i kommunstyrelsen i Göteborg. Foto: Jonas Lindstedt

Samtidigt är Josefson angelägen om att få surdegen ur händerna. Den nya utredningen om hur exploateringen av arena- och evenemangsområdet skulle kunna organiseras och finansieras la stadsledningskontoret på kommunstyrelsens bord redan 30 september i fjol och efter flera bordläggningar är det utlovat ett avgörande 5 februari. Därför måste partiernas yrkanden vara inskickade senast nästa fredag.

Utredningens tre olika förslag: Small, Medium, Large Stadsledningskontorets utredning från 30 september i fjol visade på tre olika förslag till exploatering av arena- och evenemangsområdet: Small: innebär en relativt liten exploatering och att bara drygt 1.000 lägenheter på drygt 80 kvadratmeter byggs. Denna begränsning innebär mindre rivningar och att två gymnasieskolor i området blir kvar. Medium: ger 3.700 lägenheter och innebär att även det så kallade Focushuset rivs. Däremot sparas biografen Bergakungen. Utredarna konstaterar att detta alternativ skulle skapa en trevligare stadsmiljö längs Skånegatan. Large: Det mest omfattande alternativet skulle ge drygt 6.000 lägenheter och för att uppnå detta måste man även riva Nya Ullevi. Men utredarna vill alltså inte ha en ersättningsarena här utan bygga bostäder på tomten. Denna lösning skulle ge fastigheter till ett värde av nära 100 miljarder kronor, till skillnad mot Small, som beräknas ge knappt 40 miljarder. Visa mer

Just nu pågår intensiva överläggningar. DN har tidigare skrivit om hur ledande företrädare för Socialdemokraterna och Demokraterna är överens om att säga nej till ”köpcenterlösningen”, samtidigt som utredningen från tjänstemännen alltså utgår just från en sådan. Men: S upplever sig också fortsatt bundet vid att bibehålla en enighet med Alliansen.

Inte blir ekvationen lättare av att inget parti förefaller nöjt med beslutsunderlaget; stora inbyggda osäkerheter om konsekvenser för inte minst övrig centrumhandel och trafik. Därtill diskuteras den delikata frågan om vilken enhet i kommunen som är bäst lämpad att hantera fortsättningen. Röster höjs för Fastighetskontoret.

En databild från det lokala konsortiet Plats för Göteborg över hur de tänker sig arenaområdet. Foto: Plats för Göteborg

Mitt i denna osäkerhet och brådska har de externa intressenterna de senaste veckorna fått träffa politikerna för att ge sina argument. I onsdags kom Unibail-Rodamco-Westfields representanter till Stadshuset. Huvudkonkurrenten i budgivningen, det lokala konsortiet Plats för Göteborg, träffade Centerpartiet i tisdags och strax före jul mötte de M-ledningen med Axel Josefson och Hampus Magnusson.

Även om arenadramat alltså pågår bakom Stadshusets stängda dörrar pyste det på torsdagskvällen på marginalen ut till fullmäktige på andra sidan torget. Vänsterpartiets Bettan Andersson hade interpellerat Axel Josefson med frågan om ”när avser minoritetsstyret att låta den folkvalda församlingen yttra sig om denna mångmiljardaffär?”

Axel Josefsons skriftliga svar illustrerar det knepiga läget: ”Hur framdriften kommer att ske gällande arenaområdet – med flertalet olika ställningstaganden som behöva göras – kommer att behöva tas den närmaste framtiden. (…). Vidare får vi återkomma med ställningstagande då vi försöker hitta den bästa möjliga lösningen.”