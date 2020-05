Ledarna runt om i världen som klivit fram i pandemin

Foto: Rodrigo Reyes Marin/Alamy

Guvernör Yuriko Koike, Tokyo

Mer, snabbare och tuffare. Tokyos guvernör Yuriko Koike har under coronakrisen flera gånger hamnat i konflikt med premiärminister Shinzo Abe. Medan Shinzo Abe velat värna om ekonomin och hålla stora delar av samhället öppet har 67-åriga Yuriko Koike hela tiden pressat på för hårdare åtgärder. Iklädd munskydd har hon vid dagliga presskonferenser lagt fram grafer, rapporterat om oroande siffror på antal nya fall i covid-19 och vädjat till de över 30 miljoner invånarna i stor-Tokyo att stanna hemma, hålla distansen och undvika folksamlingar. Och medan popularitetssiffrorna för Yuriko Koike ökat under coronakrisen har de dalat för Shinzo Abe. När premiärministern till sist utlyste undantagstillstånd var det efter att Yuriko Koike och flera andra guvernörer under lång tid pressat regeringen att göra mer. För dem har det varit som att arbeta i motvind. Yuriko Koike har klagat på att hon känner sig som en mellanchef snarare än som den som basar över Tokyo. Det efter att hon till sist vunnit en strid om att få stänga Tokyos spelhallar ”pachinko”, men tvingats ge vika för pressen från Abe om att hålla frisersalonger och heminredningsbutiker öppna.

Marianne Björklund

● ● ●

Foto: Flavio Lo Scalzo/AP

Giorgio Gori, borgmästare, Bergamo

Dödstalen är ett språk som ingen kan missförstå. Inte heller kyrkklockorna som har ringt i två månader i Bergamo. Borgmästaren Giorgio Gori låtsades i det längsta att det regnade. Redan då epidemin precis startat gick denne TV-kändis på pizzeria och tyckte att folk skulle gå ut som vanligt. Bergamo blev aldrig klassad som en röd skyddszon. På en presskonferens frågade jag varför. Goris motiv var att rädda provinsen Bergamos många industrier. ”Vi är inte som dom nere på slätten som är bönder”, svarade han. Katastrofen fullbordades på sjukhuset där man först gav order att stänga och senare på eftermiddagen öppnade utan en ordentlig desinficering. Något som öppnade upp för en stor smittspridning på sjukhuset.

Peter Loewe

● ● ●

Foto: Hans Gutknecht/AP

Eric Garcetti, borgmästare, Los Angeles

När smittotalen började öka på den amerikanska västkusten i februari hade pandemin redan lamslagit sydeuropeiska och östasiatiska storstäder. I USA var Trump-administrationen passiv. För rådgivning vände sig Los Angeles borgmästare Eric Garcetti inte till Washington, utan till ett globalt nätverk av borgmästare. Han ordnade en virtuell konferens med 41 borgmästare i 30 länder, som utbytte expertis och råd för att hantera pandemin på lokal nivå. Det var ett tecken på hur pandemin bidragit till en ny våg av internationella samarbeten mellan storstäder. Infrastrukturen för dessa nätverk etablerades redan tidigare då organisationer som C40 och 100 Resilient Cities samarbetat för klimatpolitiska lösningar. Under pandemin har dessa nätverk stärkts av övertygelsen om att samarbeten mellan städer blivit lika viktiga som samarbeten mellan länder. Garcetti har, precis som fem andra nordamerikanska borgmästare, nyligen tillsatt sin första ambassadör för internationella relationer i stadsförvaltningen, ett tecken på allt tätare diplomatiska relationer mellan världens metropoler.

Martin Gelin

● ● ●

Foto: Tobias Hase/AFP

Markus Söder, regeringschef, Bayern

Snabbt och handlingskraftigt. Så vill Markus Söder, regeringschef i Tysklands rikaste men också hårdast drabbade delstat Bayern, beskriva sitt eget handlande under krisen. Utan att blinka stängde han skolorna, spärrade av lekplatserna och införde ett sorts utegångsförbud som varit det strängaste i Tyskland. Kristdemokraten som tidigare mest varit känd för sitt hårda tonläge mot Angela Merkels liberala flyktingpolitik och sina fantasifulla karnevalskostymer har i coronakrisens spår fått smeknamnet Herr Lockdown. Ett epitet han själv tycks vara mycket nöjd över och som gett utdelning i form av stigande opinionssiffror. Under våren har Söders popularitet ökat så mycket att han just nu är favorittippad att ta över efter Angela Merkel som Tysklands nästa kansler.

Lina Lund

● ● ●

Foto: Menigault Bernard/Alamy

Anne Hidalgo, borgmästare, Paris

Inför masktvång på allmän plats, använd coronakrisen till att få fart på den gröna omställningen, och öppna parkerna – inte om några veckor eller månader, utan nu! Paris borgmästare Anne Hidalgo drar sig inte för att driva på och öppet kritisera premiärminister Edouard Philippe och de andra, i huvudsak manliga, ministrar och experter som dominerat den franska offentligheten under coronakrisen.

Hon förbjöd tillfälligt joggning på dagtid i Paris, stängde centrala Rue de Rivoli för biltrafik och har fått rejäl medvind för sin vision om att alla gator i staden ska ha en cykelfil. När hon kräver att parkerna ska öppnas är det för att Paris är en av världens mest tätbefolkade städer – och att de igenbommade parkerna nu enligt Hidalgo bara leder till att ovanligt många samlas vid kajer och kanaler i stället.

Hidalgo befinner sig mitt i en märkligt utdragen valrörelse. Den 15 mars hölls första omgången i borgmästarvalet. Då pressades hon hårt av högerkandidaten Rachida Dati. När den andra och avgörande omgången ska hållas är ännu oklart, även om det just nu talas om slutet av juni.

Erik de la Reguera