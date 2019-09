Martin Gelin: Osannolikt att Trump avsätts

1. Vad innebär Nancy Pelosis beslut?

- Pelosi har aldrig tidigare uttryckt sig så här hårt om Trump. ”Presidenten har svikit presidenteden, svikit vår nationella säkerhet och svikit integriteten i vår valprocess” sade hon på tisdagen. Rent konkret har Pelosi nu fattat beslut om att utreda om riksrätt, ett åtal mot presidenten, kan bli aktuellt. På tisdagen instruerade hon sex utskott i representanthuset att samla bevismaterial för att ställa Trump inför riksrätt. I stora drag handlar processen för riksrätt om tre faser. Själva utredningen börjar antingen i representanthusets juridiska utskott, eller i en särskilt upprättad panel för ändamålet. Om representanthuset röstar för att fortsätta processen ställs presidenten formellt inför riksrätt, vilket är detsamma som att åtalas. Därefter går ärendet vidare till senaten, som granskar fallet tillsammans med chefsdomaren från högsta domstolen (i nuläget den konservativa John Roberts). Representanthuset agerar som åklagare, presidenten har egna försvarsadvokater och senaten är jury.

För att presidenten väl ska avsättas, själva poängen med riksrätten, krävs röster från två tredjedelar av senaten, vilket kan bli mycket svårt att åstadkomma då republikanerna har en majoritet i senaten. Även om grova lagbrott kan bevisas är det alltså osannolikt att Trump kan avsättas. Men det beror på vad som kommer fram i utredningen. Om Trump skulle avsättas står vicepresidenten Mike Pence näst på tur att ta över ämbetet.

2. Vad är egentligen bakgrunden till ”impeachment”, USA:s process för riksrätt?

- Enligt USA:s konstitution kan kongressen avsätta en president om det går att bevisa att de begått ”landsförräderi, mutbrott, eller andra grova eller lindriga brott”. Alexander Hamilton, en av USA:s grundlagsfäder, definierade den sortens brott som ”politiska brott” som ”åsamkar direkt skada på samhället”. I USA:s historia har bara tre presidenter utsatts för riksrätt. I två av fallen, Andrew Johnson (1868) och Bill Clinton (1998), var stödet för att avsätta presidenten otillräckligt och de kunde fullborda sina respektive mandatperioder. I det tredje fallet avgick presidenten Richard Nixon på egen hand för att undvika formell riksrätt.

3. Varför har Nancy Pelosi tvekat om riksrätt så länge?

- Pelosis tveksamhet handlar framför allt om inrikespolitisk taktik. Många av de kongressplatser som demokraterna vann i november förra året är i riskabla, tuffa distrikt där en majoritet stöder Trump. Pelosi har helt befogat oroat sig för att många av dessa demokrater riskerar att förlora sina platser om de ställer Trump inför riksrätt. Men samtidigt är det gott om senatorer som står inför omval i delstater där Trump är impopulär och som därmed kan hjälpas av att hårdare tag mot Trump. Demokraternas kärnväljare och den energiska vänsterflanken har länge förespråkat riksrätt för Trump, även för de oegentligheter som uppdagades i åklagaren Robert Muellers utredning om samröre med Ryssland. Men efter avslöjandet om Trumps kontakter med Ukraina, till synes för att få skadlig information om Joe Biden, har nya krav börjat ställas på riksrätt för Trump. Den här gången kommer kraven inte bara från vänsterdemokrater, utan även flera konservativa och mittenoritenerade demokrater. På tisdagen skrev sju mittendemokrater en debattartikel i Washington Post som argumenterade för riksrätt. Jim Cooper, en av kongressens mest konservativa demokrater, som representerar Nashville, Tennessee, argumenterade också för riksrätt med hänvisning till att Trump ”än en gång bjudit in en utländsk aktör för att underminera vår valprocess”.

Även enstaka republikaner har förespråkat riksrätt. Bill Weld, en mittenorienterad republikan från Massachusetts, sade att riksrätt bör betraktas som det lindrigare alternativet till att avrätta Trump för landsförräderi.

4. Vad blev droppen för Pelosi?

- För Pelosi blev det till slut en större risk att inte göra något än att göra något. I presidentvalet 2016 bad Donald Trumps kampanj Ryssland om hjälp för att skada politiska motståndare. Trump kom undan med det, även om dussintals nära medarbetare dömdes för brott relaterade till utredningen. Men demokraterna tänker inte acceptera att han nu verkar göra samma sak en gång till. Trump och hans medarbetare har öppet erkänt att de haft kontakter med Ukraina som gällde Joe Biden. Biden själv har avstått från att stödja riksrätt. Elizabeth Warren, som är hack i häl med Biden i demokraternas primärval, står dock helhjärtat bakom riksrätt. ”Ingen står över lagen, inte ens USA:s president. Kongressen har ett konstitutionellt mandat och ansvar att hålla presidenten ansvarig. Det här handlar inte om politik utan om princip. Vi måste påbörja processen för riksrätt”, skrev Warren på Twitter på tisdagen.

5. Har Trump något att vinna på det här?

- En orsak till att Biden själv är försiktig med att kräva riksrätt är just att utredningen lär dra mer uppmärksamhet till just familjen Bidens kopplingar till Ukraina. En omedelbar konsekvens av uppståndelsen kring detta är att Joe Bidens son Hunter Biden, som haft affärer med Ukraina, har blivit en rikskändis. Donald Trump och hans kampanjstab hoppas att Biden ska kunna anklagas för korruption och oegentligheter i Ukraina, vilket kan skada hans presidentkampanj. Risken är även att det uppstår en falsk jämvikt i nyhetsrapporteringen om familjerna Trump och Biden, vilket kan hjälpa republikanerna att säga att båda sidorna är lika korrupta. En liknande dynamik präglade presidentvalet 2016, då många nyhetsmedier ägnade mer tid åt att rapportera om Hillary Clintons påstådda epost-skandal, än Trumps verkliga skandaler. Det resulterade bland annat i att väljarna i Florida sade att ”Hillarys mejlserver” var presidentvalets enskilt viktigaste fråga. Det är upp till amerikanska nyhetsmedier att inte upprepa samma misstag nästa år. Trumps omvalskampanj har redan börjat samla in donationer i kölvattnet av nyheterna om utredningen om riksrätt.

