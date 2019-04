Stefan Löfven träffade Putin för första gången

Mötet mellan Vladimir Putin och Stefan Löfven i Sankt Petersburg var om inte familjärt, så i varje fall inte lika frostigt som då utrikesminister Margot Wallström träffade Sergej Lavrov 2017. Det var första gången Löfven personligen träffade Putin och det första bilaterala mötet mellan en svensk statsminister och rysk president sedan 2011.

– Vår relation håller på att utvecklas, trots vissa problem. Handelsutbytet växer och vi har nästan fem miljarder investeringar från våra svenska vänner, sade Putin.

När tolken översatte ”vänner” till ”partners” fick han en reprimand av Putin.

– Jag sade vänner och han översatte till partners, muttrade Putin.

Tolken rättade sig snabbt.

https://twitter.com/dimsmirnov175/status/1115641343295086592

– Våra diskussioner om Arktis visar att vi har gemensamma intressen. Jag är glad över att vara i Sankt Petersburg, det symboliserar vår gemensamma historia. Jag uppskattar mycket möjligheten att diskutera politiska frågor på den här nivån. Vi har samma åsikt i vissa frågor och olika i andra. Handel och investeringar är ett gemensamt intresse som vi kan utveckla, svarade Löfven.

De bilaterala diskussionerna pågick därefter i ca 45 minuter och följdes av en gemensam middag med Putin som värd för alla de nordiska ledarna.

Just handel är ämnet som Putin själv helst hade velat fokusera på under arktiska mötet i Sankt Petersburg. Under forumets huvudattraktion – en öppen session med fyra nordiska ledare – inledde Putin debatten med ett inlägg som enbart handlade om hur Arktis ska exploateras.

– Vi vill öka fraktvolymen, till 80 miljoner ton 2025. Det är ett realistiskt och bra mål. Förra året var volymen 20 miljoner. Vi ska utveckla infrastrukturen, navigationsinstrumenten. Vi ska modernisera hamnarna. Här i Sankt Petersburg byggs just nu tre kärnkraftsdrivna isbrytare för ändamålet, sade Putin.

Alla de nordiska ledarna – förutom Löfven även Finlands president Sauli Niinistö, Norges statsminister Erna Solberg och Islands president Gudni Jóhannesson – svarade med att tala om klimatförändringen.

– Den globala uppvärmningen och hur den påverkar i Arktis kan leda inte bara till en miljökatastrof. Den är ett potentiellt säkerhetshot av globala dimensioner. En klimatkris i Arktis inget framtidsscenario. Den sker nu, medan vi sitter här och talar, sade Stefan Löfven.

Också Finlands president Sauli Niinistö fokuserade på klimatet.

– Allt som sker i Arktis får konsekvenser i resten av världen, vi måste göra något och vi borde ha gjort det för länge sen. Den goda nyheten är att vi vet vad vi ska göra. Först måste vi snabbt minska utsläppen av koldioxid i luften. Den andra viktiga åtgärden är att minska utsläpp av svart kol (som orsakas av tungt bränsle) och som försnabbar processen då isen smälter, sade Niinistö.

Erna Solberg poängterade att det inte finns någon tid att förlora.

– Ett grönt tänkande är en del av lösningen och det måste betraktas som en affärsmöjlighet.

Stefan Löfven fick frågan om Sverige inte längre är oroad över annekteringen av Krim, eftersom Löfven nu har valt att träffa Putin. Efter att Ryssland annekterade Krimhalvön från Ukraina 2014 frös Sverige ner alla träffar på ministernivå. Den första svenska minister som träffade en rysk kollega efter Krimannekteringen var Margot Wallström, som mötte Sergej Lavrov i Moskva 2017.

– Jag är här eftersom det arktiska området är mycket viktigt för oss alla. Vi är här för att diskutera hur man kan bromsa klimatförändringen. Ryssland är ett mycket viktigt land i vårt grannskap, sade Löfven.

Sedan knöt han an till att Putin några minuter tidigare spontant hade bjudit in svenska hockeylag till den kontinentala hockeyligan KHL.

– Det strålande svenska hockeylaget gläder båda svenskarna och oss. Det vore fint, herr premiärminister, om ett svenskt lag kunde delta i KHL. Men det är inte på dagens agenda, sade Putin spontant till Löfven.

– Vi har många gemensamma intressen – investeringar, klimat, business, hockey. Genom åren har vi sett så många fantastiska sovjetisk och ryska hockeyspelare. Vi behöver samarbete, förståelse. Men för Sverige som ett litet land är det viktigt att inte tumma på principer, svarade Löfven.

Innan sessionen träffade Putin Finlands president Sauli Niinistö. Då sessionen var klar fortsatte han sina bilaterala möten med Norges Erna Solberg och därefter Stefan Löfven.

Inte heller Solberg har träffat den ryska presidenten sedan annekteringen av Krim. Enligt uppgifter i norsk press hade Solberg och Löfven konsulterat varandra innan de beslöt att tacka ja till att åka till Sankt Petersburg. Niinistö har bekräftat till finländsk press att de också hade varit i kontakt med honom.

Finland, som är ordförande för Arktiska rådet, hade försökt få till stånd ett toppmöte om Arktis på hög nivå i Finland. Efter att Ryssland beslagtog ukrainska flottans skepp i Kertj-sundet i november meddelade bland annat USA att de inte kan delta. Resultatet blev därför att de nordiska ledarna istället åkte till Sankt Petersburg. Också Danmark är presenterat av utrikesminister Anders Samuelsen.