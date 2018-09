Nu finns DN:s vr-app för Oculus Go

Virtual reality, eller virtuell verklighet, förflyttar betraktaren till en miljö som kan betraktas i 360 grader. Det gör att du kan ”snurra runt i bilden” och se vad som händer framför, bakom, bredvid, under och över dig. Du kan göra det direkt i mobilen, men för att kunna uppleva detta fullt ut behöver du någon form av vr-glasögon som är speciellt formgivna för ändamålet.

DN har publicerat reportage i vr-format sedan december 2016. I appen DN-VR finns totalt 15 olika vr-upplevelser. Några exempel på vad du kan hitta där:

• ”Tårgas, kulor och brinnande däck”. Paul Hansens exklusiva reportage inifrån protesternas och attackernas Gaza. Se videotrailer här.

• ”Hirokos kärnvapenkapsel”. Lars Lindqvists skildring av en japansk familj som lever i skräck inför Nordkoreas robottester. Se videotrailer här:

• ”Vad ser en blind?”. Fotografen Fredrik Funck och reportern Evelyn Jones skildrar Ulf Nordquists liv som blind. Se videotrailer här.

• ”Nordkorea inifrån”. Prisbelönt vr-reportage av fotografen Roger Turesson. Se videotrailer här:

• ”På skarpt uppdrag med Sveriges hemliga spaningsflyg” (Följ med upp över Östersjön med Jas Gripen och Sveriges minst kända militärplan, Asken. Se videotrailer här)

• Det senast publicerade reportaget handlar om begreppet ”Allmän plats” och låter användaren följa med läraren Johanna, Förintelse-överlevaren Hédi och polisen Tommy till Ludvika där nazistiska NMR demonstrerar. Trailer här:

Så här gör du

Hur gör jag för att ta del av vr-reportagen om jag inte har vr-glasögon?

1. Ladda ner appen DN.vr gratis för Iphone eller Android. Du måste ha iOS 9.0 eller senare eller Android 5.0 eller senare.

2. Koppla upp din mobil mot ett trådlöst nätverk för att undvika höga surfkostnader.

3. Välj om du vill strömma eller ladda ner en video.

4. Välj mobilläge. Vrid telefonen åt vänster för att titta.

5. Använd helst hörlurar. Om du inte har hörlurar kan du skruva upp ljudet på din mobil.

Hur gör jag för att ta del av vr-reportagen om jag har vr-glasögon som mobiltelefonen placeras i (t ex kartongglasögon, Zeiss One Plus VR eller Samsung Gear VR)?

1. Ladda ner appen DN.vr gratis för Iphone eller Android. Du måste ha iOS 9.0 eller senare eller Android 5.0 eller senare.

2. Koppla upp din mobil mot ett trådlöst nätverk för att undvika höga surfkostnader.

3. Välj om du vill strömma eller ladda ner en video.

4. Välj vr-glasögon-läge

5. Lägg in mobilen i vr-glasögonen och starta upplevelsen

Oculus Go är den senaste modellen av vr-glasögon som Facebook/Oculus lanserat på den svenska marknaden. Till skillnad från tidigare modeller kräver inte Oculus Go uppkoppling via dator utan fungerar trådlöst – och till skillnad från många andra modeller behöver man inte heller stoppa in mobiltelefonen i glasögonen. Det gör det mycket enklare att växla mellan olika appar och innehåll.

Så här gör du för att ta del av vr-reportagen i Oculus Go:

1. Ladda ner appen Oculus gratis för Iphone eller Android

2. Synkronisera din mobiltelefon med din Oculus Go

3. Sök på ”DN.VR” i Oculus Store och köp appen (den är gratis)

4. När du sätter på dig dina Oculus Go hittar du DN-innehållet i menyn framför ögonen. Använd klick-markören för att välja den upplevelse du vill se.