Nyhetsbilder vi minns från 2019

EU-valet 2019

Foto: Magnus Hallgren

Januariavtalet/ny regering

Riksdagsvalet i september 2018 gav inte majoritet till något block, och snart vidtog långvariga regeringsförhandlingar ledda av talmannen. 129 dagar efter valet, den 18 januari 2019, meddelade Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet att de två sistnämnda partierna inte skulle motsätta sig Stefan Löfven som statsminister och regeringsbildare, efter att de fyra partierna enats om 73 sakpolitiska punkter. Januariavtalet var ett faktum.

Foto: Lisa Mattisson

EU-valet

I det svenska valet till Europaparlamentet var det Sverigedemokraterna som gick fram mest jämfört med fem år tidigare. SD gick från knappt 10 procent av rösterna till drygt 15 procent – tredje största parti. Det skedde efter en vecka av kris och turbulens, och framgången ledde till stort jubel på SD:s valvaka. Miljöpartiet och Liberalerna hörde till de partier som backade mest i Europaparlamentsvalet.

24 maj. Theresa May möter pressen för att meddela sin avgång som premiärminister. Foto: TT

Boris Johnson efterträder Theresa May

Theresa May efterträdde David Cameron som ledare för det Konservativa partiet och som brittisk premiärminister i juni 2016. En fråga skulle komma att överskugga alla andra under hennes tid som regeringschef – frågan om brexit. Trots återkommande förhandlingar med EU fick May aldrig gehör från parlamentet i London för sina förslag på hur ett utträde skulle gå till. På en tårfylld presskonferens meddelade Theresa May sitt beslut att avgå. Hon skulle komma att efterträdas av Boris Johnson på båda posterna.

27 januari. Farfar Juarez och barnbarnet Leo hittar en maskin som använts för att skövla regnskog intill deras boplats. Foto: Lotta Härdelin

Bolsonaro tillträder/Amazonas skövlas

I januari 2019 tillträdde Jair Bolsonaro som president i Brasilien. Den tidigare yrkesofficeren har ofta uttryckt sin beundran för USA:s president Donald Trump, och liksom sin amerikanska kollega resonerar Bolsonaro ofta på sätt som väcker förskräckelse i miljörörelsen. Bolsonaros miljöminister har exempelvis kallat klimatförändringarna för ett påhitt av ”marxistiska ideologer”. DN besökte Amazonas och bevittnade konflikterna som uppstår när allt fler träd sågas ned till förmån för sojaodlingar.

16 augusti. Glaciären Helheim på Grönland har krympt med en mils omkrets sedan 2005. Foto: Felipe Dana/AP

Klimat/Arktis i brand

I Sibirien var medeltemperaturen i juni nästan tio grader varmare än genomsnittet för åren 1981–2010. Juni månad var, enligt The Guardian, den varmaste någonsin i hela den arktiska regionen. Värme och torka bidrog till sommarens omfattande skogsbränder i Sibirien, Grönland och Alaska – bränder som beskrivits som några av de största i världen. Under juni släppte skogsbränderna i Arktis ut lika mycket koldioxid som Sverige gör under ett helt år.

Massprotest i Victoria Park, Hongkong. Foto: Anders Hansson

Protester i Hongkong

Ett lagförslag om att misstänkta brottslingar i Hongkong skulle kunna överlämnas till Fastlandskina blev i juni en tändande gnista för protester av ett slag som sällan skådas i Kina. Sedan självständigheten från Storbritannien har Hongkongborna åtnjutit större friheter än fastlandskineserna, och rättssystemet har åtnjutit stor respekt.

Hongkongs omstridda ledare Carrie Lam drog senare tillbaka lagförslaget men protesterna har trots det ännu inte upphört, utan tagit formen av en mer allmän systemkritik. I november hölls lokalval i Hongkong, där prodemokratiska krafter vann en stor seger.

9 oktober. Civilbefolkning på flykt undan turkisk offensiv sedan USA dragit tillbaka sin närvaro i Syrien. Foto: Delil Souleiman/AFP

USA lämnar Syrien – turkiska trupper går in i Rojava

Terrorkulten IS drevs ut ur den autonoma regionen Rojava i norra och östra Syrien av kurdiska styrkor, tillsammans med arabiska och assyriska allierade. De kurdiska miliserna lovprisades av USA:s president Donald Trump som exempelvis 2018 sa: ”Tiotusentals kurder dog i kampen mot IS. De dog med oss och för oss. De är fantastiska människor, och vi glömmer inte”. Ett år senare drog sig USA tillbaka från Syrien och gav grönt ljus för Turkiet att gå in med marktrupper över gränsen. Turkiet ser den Syrien-kurdiska milisen YPG som identisk med terrorstämplade PKK, den turkisk-kurdiska väpnade rörelsen. Samtidigt som läger fylldes av nya flyktingar var DN på plats.

21 juli. En iransk motorbåt rundar tankern Stena Impero. Foto: Morteza Akhoondi/AP

Hormuzsundet

Det svenskägda tankfartyget Stena Impero, seglandes under brittisk flagg, hamnade i centrum av en internationell konflikt i juli. När fartyget befann sig i Hormuzsundet bordades det och beslagtogs av Iran. Aktionen sågs av många som en hämnd för att en iransk tanker beslagtagits av brittiska styrkor vid Gibraltar några veckor tidigare. Den iranska tankern misstänktes vara på väg att leverera olja till Syrien i strid mot EU:s sanktioner. Hormuzsundet är en av världshandelns viktigaste passager, inte minst vad gäller olja, och de politiska spänningarna och efterföljande attacker fick oljepriset att stiga kraftigt.

20 november. Förstörda affärer i Shahrai väster om Teheran. Foto: Atta Kenare/AFP

Demonstrationer i Iran

I mitten av november började Iran skakas av regeringskritiska protester. De startade i samband med kraftigt höjda priser på bensin, ytterligare en prövning för en befolkning som redan drabbats hårt av USA:s sanktioner. När protesterna eskalerade stryptes åtkomsten till internet i Iran nästan helt under en vecka i november. Sent i december meddelade nyhetsbyrån Reuters, med hänvisning till källor på det iranska inrikesdepartementet, att omkring 1.500 personer dödats i protesterna. En talesperson för Irans högsta nationella säkerhetsråd kallade dödssiffran för ”falska nyheter”.

21 september. Huthirebeller fotograferade i Sanaa. Foto: Hani Mohammed/AP

Kriget i Jemen

Genom 2019 fortsatte det inbördeskrig som bröt ut 2015 mellan den jemenitiska regeringen och de shiitiska huthirebellerna. Regeringssidan har stöd av Saudiarabien medan rebellerna backas upp av Iran, och konflikten i såg ut att ha spridit sig bortom Jemen när stora delar av den saudiska oljeproduktionen i september slogs ut i en drönarattack. Medan huthimilisen i Jemen tog på sig attacken riktades misstankar mot Iran, men dessa kunde inte beläggas, konstaterade FN.

30 juni. USA:s president och Nordkoreas ledare vid gränsen mellan Nord- och Sydkorea. Foto: Brendan Smialowski/AFP

Donald Trump och Kim Jong-Un möts

Det var ett historiskt möte när USA:s president Donald Trump mötte Nordkoreas ledare Kim Jong-Un i den demilitariserade zonen mellan Syd- och Nordkorea. Trump tog dessutom – som första sittande amerikansk president – ett steg över gränsen och in i Nordkorea. Den nordkoreanska nyhetsbyrån KCNA beskrev mötet som en ”fantastisk händelse”. Vänskapen mellan de två länderna varade inte så länge, och veckan innan jul hotade Nordkorea med en speciell ”julklapp” om USA inte lyfter sina sanktioner mot landet – en gåva som en amerikansk general bedömde handlade om en långdistansmissil.

10 oktober. Svenska Akademien vid utnämnandet av 2018 och 2019 års Nobelpristagare i litteratur. Foto: Jonas Lindkvist

Svenska Akademien

2019 verkade kunna bli ett år då Svenska Akademien skulle kunna återgå till någon form av normalitet, efter Matilda Gustavssons granskning i DN hösten 2017 som ledde till flera avhopp och ett inställt Nobelpris i litteratur. Ändå blåste det upp till ny kritikstorm när pristagarna för 2018 och 2019 presenterades. Valet av Peter Handke ledde till protester på många håll, för Handkes återkommande uttalanden om folkmordet i Bosnien och stöd för den tidigare serbiske ledaren Slobodan Milosevic.”Debatten om årets Nobelprstagare har det goda med sig att Europa påminns om folkordets mekanismer”, skrev DN:s Björn Wiman.

16 mars. Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern talar med boende på flyktingförläggning i Christchurch. Foto: Marty Melville/AFP

Moskéattacken i Christchurch

Klockan var runt tjugo i två på eftermiddagen när skotten började smälla vid Al Noor-moskén i nyzeeländska Christchurch. När dramat var över hade en ensam gärningsman skjutit ihjäl 51 personer och skadat 49 i en islamofobisk attack. Mitt i tragiken framkom också berättelser om hjältemod. Som 25-årige Toffazal som kastade sig över en ung pojke under skottlossningen, vilket räddade barnets liv. ”Vem gör en sådan sak? Den personen är inte längre en människa”, sa Toffazal till DN om gärningsmannen.

15 april. Katedralen Notre Dame i Paris står i lågor. Foto: Julien Mattia/TT

Notre-Dame brinner

Den 15 april kunde chockade turister och boende i Paris se hur en av stadens mest kända byggnader stod i lågor. Den gotiska katedralen Notre-Dame, som stod färdig omkring år 1345, förstördes till stora delar. Katedralens välkända spira rasade men när röken lagt sig stod det klart att huvudstrukturen ändå var räddad. Snart följde en het debatt i Frankrike om återuppbyggandet av Notre-Dame. President Emmanuel Macron förklarade att han hoppades se Notre-Dame återuppbyggd om fem år, vilket många kulturarvsexperter dock ser som en omöjlighet.

Sunita Vitanage – en av de 120 som dog i attacken mot Saint Sebastian-kyrkan – först till graven. Foto: Anders Hansson

Terrordåd mot kyrkor på Sri Lanka

På påskdagen drabbades Sri Lanka av flera koordinerade bombattacker, mot flera hotell och mot kyrkor, välfyllda under en av de stora kristna högtiderna. Terrorgruppen IS tog på sig ansvaret för attackerna som krävde 259 människors liv. I ett tidigt skede gick myndigheterna ut med en dödssiffra på över 300, men den skulle komma att korrigeras. I staden Negombo, på vägen mot kyrkan Saint Sebastian, vajade många vita flaggor – en signal om att någon dött – vid DN:s besök.

3 maj. Gustav Fridolin (MP) gör sitt sista framträdande som språkrör, på Miljöpartiets kongress. Foto: Henrik Montgomery/TT

Gustav Fridolin avgår

Miljöpartiets kanske starkaste profil, och ett av partiets språkrör sedan 2011, meddelade sin avgång som språkrör. I en intervju med DN efter beslutet förklarade Fridolin att han nu vill arbeta med det yrke han är utbildad till: folkhögskolelärare. Efter Fridolins avgång tillträdde Per Bolund som Miljöpartiets språkrör tillsammans med Isabella Lövin.

28 juni. Liberalernas landsmöte. Nyamko Sabuni blir vald till ny partiledare efter Jan Björklund. Foto: Pi Frisk

Nyamko Sabuni ny L-ledare

I februari meddelade Jan Björklund att han bestämt sig för att avgå som partiledare för Liberalerna. Det skulle ske vid ett extra landsmöte för partiet i juni. Huvudkandidater som ny partiledare var Erik Ullenhag och Nyamko Sabuni – till sist föreslog partiets valberedning den senare. Veckan därpå svarade den färska partiledaren på DN:s frågor i Almedalen.

15 juli. Resterna av flygplanet på Storsandskär dagen efter den flygolycka där nio personer omkom. Foto: Erik Abel/TT

Flygolyckan i Umeå

En sommarsöndag lyfte ett mindre plan från Umeå flygplats, ombord fanns åtta medlemmar i Umeå fallskärmsklubb och en pilot, nära knuten till klubben. En halvtimme efter starten störtade planet. Samtliga nio ombord omkom. I en rapport från Statens haverikommission som följde på olyckan, framkom att planet, en Gipps Aero GA8 Airvan, varit både för tungt och baktungt när det lyfte. Transportstyrelsen, som är ansvarig för tillsyn inom luftfart, begär att Svenska fallskärmsförbundet (SFF) ser över sina rutiner. SFF ska bland annat se till att fallskärmsklubbar har kunskap om vikt- och balansvärden.

7 juli. Megan Rapinoe firar att hon gett USA ledningen i VM-finalen mot Nederländerna. Foto: Francisco Seco/AP

USA vinner fotbolls-VM

Under VM i Frankrike väckte Megan Rapinoe uppmärksamhet inte bara genom sina mål. Hennes lila hår var en annan detalj. Och så var det förstås hennes offentliga ställningstaganden. Bland annat mot sitt lands president och för större jämlikhet inom fotbollen. Efter USA:s finalseger mot Nederländerna visade publiken i Lyon att de hörsammat Rapinoe. ”Equal pay (lika lön)” skanderades som hyllning till Rapinoe och hennes lagkamrater.

6 september. Utrikesminister Margot Wallström (S) på sitt kontor i Arvfurstens palats. Foto: Roger Turesson

Margot Wallström avgår

I Margot Wallström hade Sverige en både karismatisk och kontroversiell utrikesminister. Wallström retade makthavare i såväl Israel som Saudiarabien men hade också många anhängare för sin feministiska utrikespolitik. I september berättade hon dock för DN att hon bestämt sig för att avgå, för att få mer tid till sin familj. Margot Wallström efterträddes som utrikesminister av Ann Linde.

Skolstrejk för klimatet i New York, med Greta Thunberg. Foto: Alexander Mahmoud

Skolstrejk för klimatet i Nordamerika/Greta Thunberg i FN

Greta Thunberg seglade över Atlanten och gjorde sin skolstrejk för klimatet global. I New York besökte hon FN:s klimatmöte, men också för att tillsammans med amerikanska skolelever sittstrejka utanför FN-huset. ”Greta betyder mycket för oss, hon representerar hopp”, förklarade en av eleverna. När det amerikanska nyhetsmagasinet Time utsåg Årets person för 2019 föll valet på den 16-åriga stockholmskan Thunberg.