Nytt parti vill att muslimer får status som nationell minoritet

Den punkten var en av de centrala när partiet Nyans höll upptaktsmöte i en skolaula på Hisingen i Göteborg under söndagseftermiddagen.

Ett 90-tal personer, de allra flesta män med invandrarbakgrund men även ett fåtal kvinnor, hade tagit sig dit.

Mötet i skolaulan bevakades av två väktare från Securitas som Yüksel säger att partiet betalar.

– Vi har tagit emot hot i sociala medier. Det har skrivits att de vill göra en Breivik på oss. Så vi har samlat in pengar för att ha väktare här.

Han säger att enligt planen skulle Masoud Kamali, debattör i frågor om islamofobi och professor i socialt arbete, ha talat på mötet före honom.

– Men han blev tvungen att ställa in på grund av hotbilden, säger Yüksel.

Tre män med kameror som sa att de var frilansjournalister släpptes inte in i möteslokalen. Yüksel sa till dem att de representerade medier som ”skrivit för mycket förvrängda artiklar om oss”.

Under en dryg timme berättade initiativtagaren och partiledaren Mikael Yüksel om valet av partinamn, partiets huvudpunkter och om kampanjarbetet framåt. Mötet avslutades med en frågestund och uppmaning om att bli medlem och swisha stödpengar.

– Vi är ett 50-tal medlemmar nu, bland dem flera akademiker men som vi inte vill offentliggöra ännu, sa Yüksel till DN efteråt.

Upptaktsmötet hölls i en skolaula dit ett 90-tal personer sökt sig för att lyssna. Foto: Tomas Ohlsson

Han säger att många intressenter i Malmö kontaktat honom, liksom i Stockholm.

– Det är inte alls omöjligt för oss att ta oss in i riksdagen i nästa val, till exempel via valkretsen i Malmö. För att komma in i fullmäktige i Göteborg krävs 8.000 röster. Det kan vi klara, säger han efter att inför åhörarna ha visat just hur många röster som krävs på olika håll för att lyckas.

– Ta Växjö, där behöver vi 1.200 röster, eller Sigtuna cirka 500 och i Botkyrka runt 900.

Under mötet, allt medan listor för att teckna sig för den så kallade stödförklaring som krävs av Valmyndigheten, poängterade han att den som blir medlem ska ha sin anonymitet garanterad via säkra dataservrar.

Kampen mot islamofobi upptog en stor del av mötet och Yüksel gjorde en jämförelse med partiledarna som deltagit i festfixaren Micael Bindefeldts kalas i Israel.

– Dessa som ska kunna jobba med känsliga uppgifter, men vilka träffar de där? Kanske högerextremister. I TV4 backas de upp, men tänk om en sådan som Mehmet Kaplan åkt och festat med turkiska kändisar? Vi blir bara kastade under bussen!

Partiet Nyans har två nyckelkrav: Att islamofobi ska få en egen brottsrubricering och att muslimer får en minoritetsställning i grundlagen.

– I likhet med samer, romer, judar, sverigefinnar och tornedalingar, sa Yüksel.

Efter en fråga från en kvinna i publiken om orsaker till olika problem i förorterna sa Yüksel att ”ja, vi driver särlagstiftning. Vi vill ha respekt för allas värderingar”. Samtidigt slog han fast att partiet inte är ett muslimparti, inte är för månggifte eller sharialagar.

– Även om jag inte riktigt vet vad vad sharialagar är, sa han från scenen.

Bostadsbristen angav Yüksel också som en av partiet Nyans viktiga frågor, liksom att alla invandrare lär sig svenska.

– Alla som kommer till Sverige ska uppmanas att lära sig svenska så pass bra att de kan stå upp för sina rättigheter och vara delaktiga i samhället utan att behöva hjälp från andra.

Mikail Yüksel beskriver sig som en göteborgare som kom hit 2001 från Turkiet som anhöriginvandrare. Han säger till DN att han har familj och jobb, men vill inte gå in närmare på vilket.

Inför förra valet väckte han nationellt uppseende genom att locka många centerpartister att stödja hans kandidatur till riksdagen. Men veckorna före valet agerade Centerpartiets ledning för att Yüksel, som stod på andra plats på den lokala riksdagslistan efter Annie Lööf, lyftes bort från valsedlarna med hänvisning till hans samröre med den turkiska organisationen Grå vargarna.

Det var efter en omtalad middag med just dem som dåvarande miljöpartistiske riksdagsledamoten Mehmet Kaplan fick lämna regeringen 2016.

– Jag hade varit öppen om min relation till Grå vargarna inför Centern. Min pappa var aktiv i deras moderparti, Nationalistiska aktionspartiet. Jag är liberal, min syster är vänster. Att jag behandlades så av Centern var absurt. Det handlade egentligen om att jag upplevdes som ett hot av personer som stod nära partiledaren, säger han nu.