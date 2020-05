Ön går samman för att hjälpa äldre

Uthämtning av medicin, livsmedelsinköp och leverans av böcker från biblioteket. Det är tre exempel på saker som många har svårt att ordna på egen hand när de samtidigt tvingas hålla sig isolerade. Men på Tjörn i Bohuslän behöver de inte oroa sig. De senaste två månaderna har flera organisationer på ön tillsammans byggt upp volontärplattformen ”Alla tillsammans”, där självisolerare, framförallt äldre, kan beställa hjälp för att få vardagen att fungera.

– Nu har vi börjat inse att det här är ett långdistanslopp. I början hade vi bråttom att komma igång med allt det akuta, , men vi byggde redan då för att organisationen skulle hålla på lite sikt och det kommer vi ha nytta av framöver, säger Erik Berg, en av organisatörerna i ”Alla tillsammans”.

Basen i plattformen är en webbapp där den som vill ha ett ärende utfört fyller i ett beställningsformulär, där man bland annat beskriver vad man behöver och var man bor. Ärendet fördelas sedan till en av volontärgrupperna.

- Vi har nästan en lite ”militärisk” organisation på detta, men det är vad som behövs och det funkar väldigt bra, säger Erik Berg.

Erik Berg, som till vardags arbetar som arkitekt. Foto: Privat.

Nu planerar även ”Alla tillsammans” för digitala föredrag för öns äldre, oavsett om de bor på ett av öns sex äldreboenden eller inte. Dessutom ska de arrangera ”coronafika”, där 10-12 äldre får möjlighet att interagera per telefon eller via videosamtal. ”Alla tillsammans” har också satt upp en samtalsjour där äldre som känner sig ensamma kan ringa in och prata av sig.

– Många äldre har inte alls samma mängd av digitala kanaler som yngre har. De behöver mycket stöd för att organiserat komma in i nya typer av mötessammanhang online, säger Erik Berg.

Eftersom initiativet äger rum på en ö präglas det av en speciell samhörighet, menar Erik Berg.

– Jag tror absolut att det finns en sån dimension. Så länge man ändå har en öppenhet mot världen utanför finns det definitivt ett värde i det. Jag tror att många av oss upplever hur krisen får oss att plötsligt vända oss mer till varandra än vad vi gjorde tidigare, eftersom vi plötsligt är tvungna till det. Det finns inga alternativ.

