Parterna inte överens – SAS-strejken igång i Sverige

Jan Sjölin, en av medlarna från Medlingsinstitutet, uppger att förhandlingarna avbröts några minuter efter midnatt natten mot fredag.

– Jag har precis satt mig i bilen för att åka hem och sova. Vår bedömning är att parterna står alldeles för långt ifrån varandra. Saker och ting måste förändras för att fortsatta förhandlingar ska vara meningsfulla, sade han till Aftonbladet strax efter att tidsfristen löpt ut klockan 00.00.

Vid 01.30 uppgav Transportföretagen, som företräder arbetsgivaren i förhandlingarna, för DN att det fortfarande inte var helt klart med strejk, men att den riskerade att bryta ut ”inom kort”.

I ett sms strax innan klockan 02 bekräftar sedan Rebecca Rosenvinge, kommunikationskoordinator vid Svensk Pilotförening, att strejken i Sverige har inletts.

Förhandlingarna med pilotförbunden i Norge och Danmark fortsatte även efter att tidsfristen löpte ut vid midnatt.

Tidigare under torsdagskvällen lade medlarna fram ett bud till de svenska SAS-piloterna, som de nu valt att tacka nej till, vilket Arbetsmarknadsnytt var först med att rapportera om.

– Tyvärr har piloterna valt att tacka nej. Vi kommer arbeta intensivt fram till midnatt och göra vårt yttersta för att få till en lösning, men det ser mörkt ut, säger Torbjörn Granevärn som är förhandlingschef för Svenska flygbranschen till DN.

Arbetsgivarsidan tackade ja till medlarnas bud. Torbjörn Granevärn vill inte säga hur budet såg ut, förutom att det innehöll en total löneökning på 2,3 procent. Facket har krävt en löneökning på runt 13 procent.

– Jag vill inte gå in på fler detaljer. Men man kan säga att piloterna står kvar i sina yrkanden.

Torbjörn Granevärn kallar piloternas yrkanden extrema och tror inte att det kommer att komma ett till bud från medlarna innan midnatt. Totalt väntas då 1.500 SAS-piloter gå ut i strejk.

Ordförande för Svensk Pilotförening, Rawaz Nermany, tycker att budet som lades fram för de svenska SAS-piloterna under kvällen är oseriöst.

– Det lades ett medlarbud som inte tillgodosåg ett enda av våra yrkanden. Det gränsar till oseriöst. Inte ett enda av de önskemål eller krav vi hade var tillgodosedda, så vi förkastade det budet, säger Rawaz Nermany.

Han kallar deras lönekrav för en ”marknadsmässig korrigering”.

– Det är inte alls extremt. Vi ligger i botten och vi begär nu en marknadsmässig korrigering.

Rawaz Nermany säger att de nu följer medlingsprocessen för alla de skandinaviska SAS-piloterna som pågår fortsatt i Norge.

Med bara timmar kvar innan strejken eventuellt skulle bryta ut meddelade flygbolaget under torsdagskvällen att de ställer in flera avgångar, oavsett vad förhandlingarna resulterade i. Totalt 205 flygningar kommer ställas in fram till klockan 12 på fredag.

”Som en följd av det varsel som lagts av pilotföreningarna i Danmark, Norge och Sverige, vidtar SAS nu förebyggande åtgärder för att minska påverkan på kunder och besättning. Det innebär att vi ställer in ett antal flygningar för att undvika att kunder och besättning blir strandsatta. Om du har en bokad flygning, vänligen kolla ditt flyg innan du åker till flygplatsen.”, skriver flygbolaget på sin hemsida.

Totalt har SAS räknat med att 70 procent av helgens flygningar och 170.000 resenärer kommer att påverkas om strejken bryter ut. De övriga 30 procenten som flygs av andra operatörer ska inte påverkas.

Flygbolaget har erbjudit fri ombokning till ett senare datum för resenärer. Erbjudandet gäller de som har en biljett med avresedatum mellan den 26 och 29 april.