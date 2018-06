Personalen flyr när myndigheter lämnar Stockholm

“Beställt och levererat” skrev Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm, i rubrikraden på sin blogg när det blev känt att regeringen skulle flytta delar av Strålsäkerhetsmyndigheten från Stockholm till Katrineholm.

I blogginlägget syns en bild på Göran Dahlström och Stefan Löfven i glatt samspråk, båda klädda i mörk kostym och ljusblå skjortor.

– Det var en stor dag för Katrineholm, säger Göran Dahlström nu, snart ett år senare.

Han säger att initiativet kom från hans håll, och att han skrev till regeringen och civilminister Ardalan Shekarabi (S) eftersom kommunen förlorat flera statliga arbetsgivare under åren. Dahlström fick ingen omedelbar respons så han skickade ett nytt brev, “lite tuffare i tonen”.

– Sen blev det klart. Vi blev väldigt glada. På sikt rör det sig om mellan 70 och 80 jobb och vi behöver fler arbetsgivare för akademiker här, säger han.

“Katrineholm går mot en fantastisk framtid”, avslutade Göran Dahlström sitt blogginlägg.

På Strålsäkerhetsmyndigheten togs beskedet emot med chock.

– Det kom väldigt oväntat. Ingen hade någon beredskap för att det skulle komma, säger generaldirektören Mats Persson.

Han är en av dem som kommer att pendla från Stockholm till Katrineholm framöver. På sikt ska 70 tjänster finnas i Katrineholm, omkring 200 medarbetare blir kvar i Stockholm.

Mats Persson säger att kommunen varit tillmötesgående men påpekar att myndigheten riskerar att förlora tung kompetens. Personalomsättningen har, efter regeringens besked, ökat från 5 till 15 procent.

– Myndigheten får ett försämrat varumärke och det tar tid att reparera, säger Mats Persson.

Strålsäkerhetsmyndigheten kontrollerar att kärnkraftverk och andra verksamheter med strålning tar sitt ansvar och följer alla regler. Tillsynen har nu delvis fått stryka på foten. Myndigheten får heller inga extra pengar för att finansiera flytten.

– Vi kommer att få en svår ekonomi framöver, så är det, säger Mats Persson.

Strålsäkerhetsmyndigheten är en av totalt 20 myndigheter som fått beskedet att de - helt eller delvis - ska lämna Stockholm de närmaste åren. Enligt regeringens beslut rör det sig om 900 årsarbetskrafter.

Ardalan Shekarabi säger till DN att bakgrunden till beslutet är att statlig verksamhet koncentrerats till Stockholm. Något han menar är negativt för förtroendet för staten.

– Dessutom är det inte bra ur ett kompetensförsörjningsperspektiv, staten vill ta del av hela landets kompetens, inte bara de som råkar bo i Stockholm, säger han.

DN:s granskning visar att av 20 myndigheter som helt eller delvis omlokaliseras i landet varnar majoriteten för negativa konsekvenser. Flera myndigheter tappar i stort sett hela sin personal och därmed expertkunskaper som är svåra att ersätta på den nya orten.

– Det stämmer att på kort sikt förlorar man en stor del av personalen, många väljer att inte följa med. Men vår erfarenhet är att man relativt snabbt kan göra nyrekryteringar och hantera kompetensförsörjningen på den nya orten, säger Shekarabi.

Myndigheten ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) flyttar till Växjö i februari 2019. På huvudsätet i Stockholm arbetar just nu cirka 60 anställda, men i dagsläget är det bara två av dem som ska flytta med när myndigheten omlokaliseras.

– Vi tappar i stort sett all personal. En utredare av tolv är kvar, alla andra har slutat. Redan direkt efter beslutet så började folk att säga upp sig, säger myndighetens generaldirektör Lena Nyberg som själv kommer att börja pendla till den nya arbetsplatsen.

Hon räknar med att myndigheten måste rekrytera mellan 60 och 70 personer i Växjö, och ser problem med bristande specialkompetens.

– På den här myndigheten har vi haft människor som är Sveriges ledande experter på våldsprevention och ungdomsperspektiv. Den typen av expertkompetens försvinner och går inte att rekrytera i Växjö, säger Lena Nyberg.

Hur väl kan ni utföra uppdraget om ni saknar kompetensen?

– Under de första åren kan vi behöva skola in folk och inte leverera lika mycket som vi gjort tidigare. Men det är också något som vår uppdragsgivare räknar med och förstår.

Även Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, kommer att flytta under nästa år. Det är hittills inte klart hur många som följer med från Stockholm till Göteborg, men sedan beskedet kom i januari i år har 16 av 48 anställda redan sagt upp sig. Den tillförordnade generaldirektören Catarina Eklundh Ahlgren säger att hon själv är en av dem som slutar.

– Vi tappar kompetens och många av de medarbetare som vi behöver för att ha en fungerande verksamhet. Det är klart att det får konsekvenser för i vilken utsträckning vi kan arbeta och lämna rapporter. Vi kommer behöva prioritera bort vissa saker, säger hon.

I Göteborg verkar förutsättningarna för att rekrytera personal med rätt kompetens däremot vara goda och Catarina Eklundh Ahlgren säger att de haft många kvalificerade sökande.

– Men även om vi får rätt kompetenser i Göteborg så skulle jag tro att det kommer ta ett bra tag innan vi nått samma produktion och kvalitet som vi har i dag. Vi har ändå byggt upp den här verksamheten under nio år.

Vad tycker du om regeringens beslut?

– Det är en svår fråga att svara på. Jag har förståelse för ambitionen att staten ska vara närvarande i hela landet. Men för just vår verksamhet får det negativa konsekvenser. Det känns väldigt tråkigt att en välfungerande verksamhet tappar fart och driv.

Flytten av myndigheter, och därmed arbetstillfällen, har tagits väl emot av kommunpolitiker men också mött kritik från bland annat fackförbundet ST som företräder anställda på myndigheter. Riksrevisionen har tidigare granskat omlokaliseringar av två myndigheter och kom då fram till att flytten blev dyrare än förväntat och att det tagit flera år för verksamheterna att nå samma nivå som tidigare.