Det är inte olagligt att sälja sex i Sverige. Den svenska sexköpslagen var unik i sitt slag när den infördes 1999 och sedan dess har flera andra länder följt efter.

De prostituerade anses numera främst vara brottsoffer i behov av hjälp och stöd. De kan också vara viktiga vittnen i arbetet mot organiserad människohandel.

Men fortfarande behandlas traffickingoffer i vissa fall som kriminella. DN:s granskning visar att i stället för att användas som vittnen och få hjälp ur sina situationer sätts de i häkte tillsammans med misstänkta brottslingar i väntan på snabb avvisning.

Gränspolisens aktiva arbete i fram för allt Västsverige har fått poliser, frivilligarbetare och myndighetsexperter som arbetar mot människohandel att reagera eftersom de upplever att polisens förtroende – och Sveriges rykte som föregångsland i människohandel- och sexköpsfrågan – står på spel.

Hösten 2018 påträffar gränspolisen en 20-årig kvinna på ett hotellrum i Göteborg, efter ett tips om att prostitution pågår där. Kvinnan har nästan 30.000 kronor i kontanter och enligt polisrapporten finns använda kondomer i rummet. Patrullen hittar också kvitton på överföringar till Moldavien, kvinnans hemland, via Western union.

Kvinnan säger att hon är i Sverige som turist. Hon har ett litet barn som just nu befinner sig hos hennes föräldrar.

”När hon ställs inför frågan om hon är ett offer för trafficking börjar hon gråta, men hon gör inga medgivanden om att hon skulle vara ett offer för detta”, står det i polisrapporten.

Kvinnan tas med till polisstationen. Samma dag beslutas om att hon ska avvisas från Sverige. Dagen efter placeras hon i häkte, i väntan på vidare transport till Migrationsverkets förvar.

”Undertecknad har skrivit ett omfattande underrättelseuppslag gällande att hon med stor sannolikhet är offer för trafficking” skriver en polis och skickar vidare som tips till Traffickingenheten i Göteborg. Tio dagar senare avvisas kvinnan till Moldavien, med ett återreseförbud som gör att hon inte får återvända till EU på fyra år.

– De behandlade mig som om jag var kriminell fastän jag inte hade gjort något. Jag fick min mens samma dag som de låste in mig och fastän jag mådde dåligt och hade ont fick jag varken mensskydd eller värktabletter förrän ett dygn senare, säger 20-åringen till DN i februari 2019.

Nu är hon tillbaka i Moldavien och säger att hon mår okej, men hon vill inte prata mer ingående om sin livssituation. Hon säger bara att hon känner till att polisen misstänkte att hon var ett offer för människohandel.

20-åringen önskar att hon hade överklagat återreseförbudet.

– Jag ville inte sitta inlåst, därför vågade jag inte överklaga. Jag har familj i Europa och nu kommer jag inte att kunna hälsa på dem.

DN:s granskning visar att det är gränspolisen i regionerna Väst och Syd, med säten i Göteborg och Malmö, som arbetar aktivt med att avvisa utländska medborgare – främst kvinnor – som prostituerar sig i Sverige.

Det sker med hjälp av utlänningslagen, där det framgår att personer som ”inte kommer att försörja sig på ett ärligt sätt” kan avvisas från Sverige av polisen. Prostitution är inte olagligt, men samtidigt inte heller en ”ärlig försörjning”.

Bestämmelsen gäller bara personer som kommer från länder utanför EU. Medborgare i EU har rätt att stanna kvar i Sverige även om de prostituerar sig.

I region Väst avvisade gränspolisen 56 prostituerade personer under 2017, och 27 under 2018. Minskningen 2018 beror till stor del på att gränspolisen i fjol fokuserade på arbetsplatskontroller. Under samma två år har gränspolisen i region Syd avvisat 39 personer i prostitution.

Mikael Holmgren är biträdande chef för gränspolisen i region Väst. Han säger att regionens aktiva arbete med inre utlänningskontroll riktat mot prostituerade har gjort att det inte längre finns några tredjelandsmedborgare som måste gå på gatan. I stället har de däremot flyttat in på hotell och vandrarhem.

– Sedan kan det diskuteras om det är den bästa lösningen att man inte ser dem, men vi har i alla fall gjort något, säger Mikael Holmgren.

Enligt Mikael Holmgren är samtliga 83 personer som gränspolisen i region Väst har avvisat till följd av prostitution under 2017 och 2018 att anse som brottsoffer.

– Det här är inga tjejer som gör detta på eget bevåg utan de är styrda av internationella brottsnätverk. Vi hjälper till att stävja marknaden.

DN har tagit del av samtliga fall från region Väst under 2017 och 2018, och granskat ett antal ärenden gällande prostituerade kvinnor och män som avvisas med stöd av utlänningslagen.

I samtliga fall har personerna inledningsvis placerats i häkte eller på kriminalvårdsanstalt innan de har kunnat flyttas till Migrationsverkets förvar.

DN:s granskning visar även att personerna i hög grad inte får ta del av den hjälp och det stöd som de har rätt till. De får inte så kallad betänketid, något som Sverige förbundit sig till via Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel. Det är en möjlighet för brottsoffer att stanna kvar i Sverige i 30 dagar för att återhämta sig, få information och hjälp, och möjlighet att bidra i brottsutredningar mot sina förövare.

De får inte heller hjälp genom så kallade återvändarprogram, som ska verka för ett tryggt mottagande när de åker tillbaka till sina hemländer. När DN begär ut statistik över hur många ärenden som förmedlats från gränspolisen till programmet blir svaret att det inte finns ett enda.

– Kvinnorna som gränspolisen avvisar kommer inte till vår kännedom eftersom det sker så väldigt fort, säger Petra Tammert Seidefors, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten som ansvarar för programmet.

Det kan däremot finnas enskilda ärenden där prostituerade som påträffats av gränspolisen fått hjälp att återvända efter att andra polisenheter förmedlat kontakten.

Även de speciella regionkoordinatorerna mot prostitution och människohandel i Väst och Syd säger att det finns brister i samarbetet med gränspolisen. Koordinatorerna kan hjälpa till med skyddat boende, information och stöd till de prostituerade.

– Så länge jag har varit här har inte gränspolisen tagit kontakt med oss gällande den här typen av ärende. Då har jag ändå varit här i många år, säger Petra Malmström, regionkoordinator i Göteborg.

Kajsa Wahlberg är polisens nationella rapportör i människohandelsfrågor med ett förflutet på gränspolisen. Hon säger att det under 80- och 90-talet sågs som en enkel lösning på ett problem att helt enkelt avvisa de prostituerade. I dag är det känt att majoriteten av dem som förs från länder utanför EU till Sverige och utnyttjas i prostitution är föremål för koppleri eller offer för människohandel.

– De har svårt att styra över sina egna liv, att kunna säga nej, neka sexköpare som är våldsamma eller få dem att ha kondom. Det ska tjänas pengar på dem helt enkelt, säger Kajsa Wahlberg.

Hon tycker att det är bra om olika delar av Polismyndigheten arbetar med frågor som rör prostitution och människohandel, men säger att det ställer höga krav på kunskap och beredskap.

Hon har själv utbildat bland annat gränspoliser i frågan men är tveksam till att de har möjlighet att möta människohandelsoffer på ett korrekt sätt i sin vanliga verksamhet. Bland annat är hon kritisk till att gränspolisen så snabbt fattar beslut om avvisning och att förmodade offer för människohandel ofta placeras i häkten.

– Jag har fått frågan från andra myndigheter och frivilligorganisationer om varför gränspolisen går in så hårt för detta när det redan finns tusentals individer med redan fattade verkställighetsbeslut här i landet.

Kajsa Wahlberg säger att det kan vara ett tålamodskrävande och svårt arbete att vinna de utsatta kvinnornas förtroende. Att en person först nekar till att den är offer för människohandel och i behov av hjälp räcker inte som skäl till att direkt avvisa dem. Därför är det viktigt att de kan få betänketiden på 30 dagar, tycker hon.

– Det kan vara ganska omtumlande och skräckinjagande att gränspolisen dyker upp. Man måste se till att de här kvinnorna är mottagliga för informationen om vilken hjälp de kan få. Det får inte gå för snabbt att avvisa dem, säger Kajsa Wahlberg.

Vad får det för effekter på det förtroendeskapande arbetet, om en del av polisen arbetar med att använda de här kvinnornas situation emot dem?

– Nej, det är inte förtroendeskapande på något sätt. Att dessa kvinnor har förtroende för polisen är grundläggande för att vi ska komma åt förövarna och ge offren rätt hjälp och stöd.

– Om det är som du säger så ska jag kontakta gränspolisen med önskemål om en kvalitetssäkring av deras arbete inom det här området.

I ett av ärendena som DN granskat påstår polisen i sin handläggning att en kvinna omhändertagits för att ha ägnat sig åt ”brottsliga aktiviteter”, något som alltså är felaktigt eftersom det inte är brottsligt att sälja sexuella tjänster i Sverige.

En transsexuell person skriver upprepade brev till polisen under sin tid i förvaret. Hen larmar om att hens medicin håller på att ta slut, och vädjar om att bli skickad tillbaka till sitt hemland och slippa förvaret. Men det är jul- och nyårshelg och personen får inget svar förrän efter två veckor. Då är medicinen slut sedan flera dagar tillbaka.

Ett annat ärende gäller en höggravid 20-årig kvinna. Hon hittas av gränspolisen under en inre utlänningskontroll på ett hotell i Göteborg, och på nätet finns det annonser där hon säljer sex.

Kvinnan vädjar till polisen om att inte hållas inlåst eftersom hon är gravid, och hänvisar till att de ändå har beslagtagit hennes pass och att de gärna får hålla henne under uppsikt i stället. Hon får nej. Tolv dagar senare är hon avvisad. Det nämns ingenting i kvinnans akt om att hon skulle kunna vara ett offer för människohandlare.

– Varje gång man anträffar en utländsk kvinna i prostitution ska man alltid tänka att hon kan vara offer människohandel. Man ska i princip utgå ifrån det. Vi vet att man kan tjäna väldigt mycket pengar på gravida kvinnor. Det attraherar vissa sexköpare som är beredda att betala extra, säger Kajsa Wahlberg.

Biträdande gränspolisen i region Väst, Mikael Holmgren, säger att de har ett nära samarbete med människohandelsgruppen och att alla prostituerade erbjuds stöd från exempelvis socialtjänsten, men att de i nästan samtliga fall tackar nej.

– När de hamnar hos Migrationsverket har de också utbildad personal som kan erbjuda stöd. När de delarna är uttömda så är det som är kvar att göra att verkställa personen till sitt hemland eller där de har uppehållstillstånd. Då har vi åtminstone lyft dem ur den här situationen. Det här är vårt sätt att stötta tjejerna och störa brottsnätverken. Det handlar om att göra oss till ett impopulärt land att vara i.

Han känner till att poliser som kommer i kontakt med potentiella offer för människohandel enligt Europarådets konvention ska erbjuda dem ett begränsat uppehållstillstånd på 30 dagar.

– Tjejerna får det erbjudandet, men det är inte så ofta de tar emot hjälp, säger Mikael Holmgren.

Men polisen kan ansöka om 30 dagars betänketid för att de ska få tid att överväga att ta emot hjälp. Gör ni det?

– Vi har inte möjlighet att hantera dem i 30 dagar. Men jag tycker att vi jobbar med det så aktivt som vi kan.

Känner du till att det finns ett återvändarprogram hos Jämställdhetsmyndigheten för att säkra att offer för människohandel ska kunna återvända hem, utan att hamna i klorna på sina förövare igen?

– Ja, men jag känner inte till att det används i de här fallen.

Är du trygg med att de prostituerade får lika bra stöd från gränspolisen som annan polis som inte arbetar med att avvisa dem?

– Jag känner mig trygg med att vi gör någonting. Vårt alternativ är att inte gå in med de här åtgärderna när vi ser att de ligger och utnyttjas på hotellrummen. Vårt alternativ är att inte göra någonting.

Gränspolisen i Väst uppger i ett pressmeddelande, som de skickade ut efter att DN inlett sin granskning, att de knappt tar några sexköpare under sina insatser mot prostituerade trots att det är sexköparna som enligt svensk lagstiftning är brottslingar.

– Vi jobbar inte med inriktning på männen, vi jobbar med kvinnorna. Vi jobbar med att ta bort varan från den här hanteringen. Personen har inte rätt att vistas här, personen far dessutom väldigt illa. Vi stör brottsnätverket lika bra även om vi inte rapporterar en man för sexköpslagen, säger Mikael Holmgren.

– Om vi kommer på plats och det är en sexköpare där blir den naturligtvis rapporterad, men vi ligger inte och väntar på att det ska kunna ertappas. Det är självklart att vi inte sitter stilla på kammaren och tycker allting är så bra som möjligt. Man strävar alltid efter att bli bättre. Men vi är rätt så tillfreds med att vi bryter den här verksamheten. Det blir inte så mycket rapporter om sexköpslagen, visst, men vi bryter verksamheten.

Fakta. Avvisade prostituerade Gränspolisen Region Väst: 2017: 56. 2018: 27. Region Nord: 2017: 0. 2018: 4-5. Region Syd: 2017: 16. 2018: 23. Region Öst: 2017: 4. 2018: 0. Region Mitt: Kan inte ta fram siffror specifikt för prostituerade. Region Stockholm: Kan inte ta fram siffror specifikt för prostituerade. Visa mer

Fakta. Anmälningar människohandel, koppleri och köp av sexuell tjänst i Sverige Människohandel för sexuella ändamål 2014: 31. 2015: 58. 2016: 81. 2017: 82. 2018: 92. Koppleri, inkl. grovt 2014: 109. 2015: 82. 2016: 102. 2017: 136. 2018: 180. Köp av sexuell tjänst 2014: 607. 2015: 523. 2016: 603. 2017: 563. 2018: 840. *Siffrorna för 2018 är preliminära. Källa. Brottsförebyggande rådet Visa mer