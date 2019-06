100 miljoner satsas på att ta koldioxid ut ur atmosfären

Infångning och lagring av koldioxid

När biomassa som innehåller kol förbränns, reagerar syret i luften med väte och kol i bränslet, och bildar koldioxid – samma mängd koldioxid som biomassan tog upp när den växte. Om man fångar in denna koldioxid får man alltså minusutsläpp. I en normal skorsten innehåller röken runt 15 procent koldioxid. Med hjälp av en kemisk process kan man fånga in den. Ett absorbtionsmedel – monoetanolamin – duschas över rökgasen och binder koldioxid i en vätska. Vätskan går in i en reaktor, där den värms och släpper gasen, som fraktas till ett ställe där det kan lagras.

Koldioxid lagras på två ställen i Europa, bland annat ett i Nordsjön där runt 1 miljon ton per sedan 1996 år lagras i hålrum till ytan ungefär som Småland av sandsten en kilometer under havsbotten.

I Västnorge, finns planer för att ta emot koldioxid i en hamn, som sedan skulle lagras i en liknande formation. Planerad lagringskapacitet är 5 miljoner ton per år.

Källa: Anders Lyngfelt vid Chalmers tekniska högskola.