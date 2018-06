Almedalen 50 år: ”Nu behöver veckan bli tillgänglig för fler”

Till viss del har vi nyhetstorka att tacka för ett av världens mest exceptionella politiska fenomen. Allting började när en semesterfirande Olof Palme – då utbildningsminister – höll ett spontant anförande från ett lastbilsflak tillsammans med regeringskollegan Krister Wickman den 25 juli 1968. De var inbjudna av lokale socialdemokraten Georg Pettersson.

Wickman pratade om ekonomi, Palme höll ett brandtal om kriget i Vietnam och medborgarrättsrörelsen i USA.

– Olof Palme pratade om en massa saker som inte hade med hans ministerområde att göra, säger Gunnar Öberg, tidigare chefredaktör på Gotlands Folkblad som bevakat evenemanget sedan begynnelsen.

Året därpå blev det inget tal av Olof Palme som blivit statsminister efter Tage Erlanders avgång. Men 1970 var den då 43-årige regeringschefen tillbaka i Visby. Även rikspressen hade hittat dit och åren därefter blev Palmes Almedalstal ett bekvämt sätt för sommargotlänningen att få medieuppmärksamhet under de annars händelselösa julidagarna.

– I flera år var Almedalen enbart ett socialdemokratiskt möte. Men successivt kom fler partiledare. 1975 höll Lars Werner (VPK:s ledare, red. anm) tal som första icke-socialdemokrat, berättar Gunnar Öberg.

Året efter Lars Werners debut var det val och alla partiledare gjorde ett besök på Sveriges största ö. Men det som verkligen satte fart på utvecklingen var seminarierna, menar Gunnar Öberg. 1981 hölls det första seminariet.

– Det första någonsin arrangerades av Socialdemokraterna och handlade om ekonomi, säger Öberg.

Inför valet 1982 besökte samtliga partiledare Visby och flera av talen handlade om förslaget om löntagarfonder. Men fyra år senare tog allt en dramatisk vändning när Olof Palme sköts till döds på öppen gata en februarifredag i Stockholm.

Många trodde att veckan skulle avvecklas efter mordet och flera partiledare valde att inte tala i Almedalen åren efter. Både Expressen och DN skrev att arrangemanget gick i graven tillsammans med den socialdemokratiska statsministern.

1992 håller Ingvar Carlsson för första gången tal i själva Almedalen under politikerveckan. Åren efter Olof Palmes död hade Carlsson talat på andra platser. Till vänster den gotländske socialdemokraten Jan Lundgren. Foto: Karl Melander

– Ingvar Carlsson (socialdemokratisk statsminister 1986-1991, red. anm) ville inte hålla tal i Almedalen under flera år av respekt för Palme. Han gjorde det i stället på en annan plats i Visby, säger Gunnar Öberg.

Men tidningarna fick fel. På 1990-talet växte i stället Politikerveckan i Almedalen som den döptes till officiellt.

– För varje år som gick blev det mer och mer. 2003 exploderade det. Därefter har veckan bara fortsatt växa, berättar Annika Melin, som bevakat Almedalen för Gotlands Tidningar från 2003 fram tills nyligen.

2001 genomfördes 52 evenemang, nio år senare var siffran 1.396. Förra året var antalet evenemang 4.062.

Karin Lindvall har varit aktiv i utvecklingen som så kallad Almedalsgeneral, huvudansvarig för arrangemanget på Region Gotland, mellan 1995 och 2015. Enligt henne var det framför allt Moderaternas mer aktiva deltagande som fick programmets betydelse att växa. Först 2003 beslutade de att vara med i det officiella schemat.

– Moderaterna såg det som en Palmestämplad S-vecka. Men de var där och lyssnade. Partiledaren Bo Lundgren kom 2002, men talade inte. Han fick mycket internt kritik för det, säger Karin Lindvall och fortsätter:

– När Moderaterna bytte namn till Nya Moderaterna blev de avsevärt mer aktiva.

På 90-talet var det tre spår: politikerspåret, fackspåret och näringslivsspåret. Och de gjorde sin grej och åkte hem.

Karin Lindvall menar att Almedalsveckan är en spegling av vad som händer i hela landet. På 2000-talet började även aktörer utanför partipolitiken ta sig över Östersjön på somrarna.

– På 90-talet var det tre spår: politikerspåret, fackspåret och näringslivsspåret. Och de gjorde sin grej och åkte hem. I dag har vi ett mer öppet samhälle där intresseområden blandas, vilket också syns under veckan.

Efter millennieskiftet började medierna spela en mer aktiv roll i Almedalsveckan. Karin Lindvall menar att även det är en återspegling av samhällets utveckling.

– De började med egna programpunkter. Och det är så, finns medier på plats kommer de som vill synas och höras också komma dit. Samtidigt har seminarietiderna halverats vilket kanske också säger något om samtiden, säger Karin Lindvall.

Förra året handlade debatten inför veckan till viss del om nazistiska Nordiska motståndsrörelsens deltagande. Bland annat valde Feministiskt initiativ att stanna hemma, och utrikesminister Margot Wallström (S) ifrågasatte Region Gotlands beslut att upplåta mark till NMR.

– Det kan ha skadat Almedalens förtroende, säger Karin Lindvall.

Almedalsgeneralen Mia Stuhre på sin vespa i Visby. Foto: Karl Melander

Att arrangemanget fyller 50 år ska firas med en invigningsfest. När DN besöker den nuvarande Almedalsgeneralen Mia Stuhre i Visby har hon fullt upp med att gå igenom alla programansökningar.

– Demokratiminister Alice Bah Kuhnke kommer att hålla tal på festen. Rubriken för firandet är ”50 år i demokratins tjänst”, berättar Mia Stuhre på bred skånska på sitt kontor som passande för yrkestiteln ligger i Visbys före detta militärkaserner.

Hon tog över rollen förra året.

– Det var spännande. Tyvärr fick vi lite negativ uppmärksamhet, bland annat på grund av NMR:s deltagande och att Stefan Löfven inte kom.

Bristen på boende och de ökade arrangemangskostnaderna har diskuterats under senare år. Mia Stuhre menar att det är viktigt att göra veckan tillgänglig även för de som inte är verksamma inom politiken.

– Vi ser gärna att fler gotlänningar kommer. Samtidigt finns det många webbseminarier och tv-sändningar nu för tiden. Vi måste titta på andra former för att göra veckan mer lättillgänglig.

Karin Lindvall är numera pensionerad men brukar besöka Almedalen som privatperson. Hon tror att det framför allt är två frågor som är avgörande för evenemangets fortlevnad: säkerhet och en god politisk kvalitet på programmet.

– Man måste se mer till kvalitet än kvantitet. Jag tror att ett klokt beslut vore att låta två partier dela dagar. Åtta dagar är för långt.

Lars Werner talar i Almedalen 1983. Detta år stod löntagarfonder och kärnvapen på agendan. Foto: Karl Melander

Årtal vi minns i Almedalen 1968: Statsråden Olof Palme och Krister Wickman håller tal i Almedalen den 25 juli vilket blir startskottet för veckan. 1975: Lars Werner från Vänsterpartiet (då VPK) blir förste talare som inte är socialdemokrat. 1976: De första borgerliga partiledarna, Gösta Bohman (M) och Per Ahlmark (Fp), talar. 1982: Det första seminariet under Almedalsveckan anordnas av Socialdemokraterna. 1986: Olof Palme mördas i Stockholm, vilket många trodde skulle bli slutet på politikerveckan i Almedalen. 1991: Alla partiledare håller sina tal vid Östergravar utanför ringmuren. 1993: Industriförbundet anordnar det första seminariet av en intresseorganisation. 2003: Moderaterna går med i det officiella programmet under Almedalsveckan. 2010: 1.396 evenemang anordnas valåret 2010. 2017: Som första statsminister på tio år väljer Stefan Löfven att inte delta.

Tre minnesvärda tal Olof Palme 1968: För 50 år sedan tog sig den då 41-årige Olof Palme ned från sommarhuset på Fårö till Visby för att hålla tal tillsammans med ekonomiminister Krister Wickman. Palme var utbildningsminister, men partiledarambitionerna gick att skönja. I stället för utbildning pratade han om utrikespolitik: Tjeckoslovakiens diktatur, krisen i Biafra i Nigeria och Vietnamkriget. Året därpå blev Palme statsminister. Maud Olofsson om Hitler och euron 2003: Godwins lag beskriver att ju längre en debatt pågår desto större är sannolikheten att något jämförs med nazisterna. Och kanske tog Maud Olofsson (C) i lite väl när hon kopplade samman valutasamarbetet i EU med Hitlers ambitioner om europeiskt herravälde. Godwins lag säger även att den som hamnat i Hitleranalogier troligtvis förlorat argumentationen – men Olofssons sida vann euroomröstningen. Åsa Romson om vita män 2014: Stärkt av ett lyckat EU-val höll Miljöpartiets språkrör ett anförande om en grupp som hon tyckte fått forma för många av samhällets normer: vita, heterosexuella, medelålders män. Analytiker menade att hon försökte fiska röster från det växande Feministiskt initiativ. Romson hade förvisso fakta på sin sida men en del vita, heterosexuella män blev upprörda över det kollektiva utpekandet.

Gudrun Schyman bränner pengar 2010. Foto: Karl Melander

Tre kända pr-kupper Gudrun Schyman bränner pengar: Troligtvis den mest kända kuppen i Almedalshistorien. För åtta år sedan tände Feministiskt initiativs ledare Gudrun Schyman en klotformad grill och slängde 100.000 kronor i sedlar i elden för att uppmärksamma löneskillnader mellan könen. Vissa tyckte att det var ett starkt ställningstagande, andra att hon kanske kunde använt pengarna till något bättre. Christer Fuglesang begår homeopatiskt självmord: 2011 beslutade astronauten Christer Fuglesang att försöka ta sitt liv genom att svälja tio gånger den rekommenderade dosen av sömnmedlet Coffea Alfaplex. ”Sannolikt kommer jag överleva eftersom homeopatiska läkemedel inte fungerar”, sade han – och fick rätt. I ett tv-klipp från efter intaget sluddrar Fuglesang dock märkbart. Pillersväljandet gjorde han för föreningen Vetenskap och folkbildning. Miljöpartist visar brösten: Sommaren 2014 var Jenny Wenhammar medlem i två politiska organisationer: Miljöparitet och feministiska aktivistgruppen Femen. Som del av den sistnämnda – för att försöka rädda en skog på Gotland från gruvdrift – sprang hon barbröstad upp på scenen när dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt höll tal. Som ett resultat petades hon från Miljöpartiets riksdagslista.

Tre historiskt heta ämnen Löntagarfonderna: Striden om löntagarfonderna – ett förslag som innebar att arbetstagare skulle få andelar i landets företag – började puttra på 1960-talet men blossade upp till ideologiskt krig 1982. Det året reste samtliga partiledare till Almedalen. Statsministern Thorbjörn Fälldin (C) var kritisk till förslaget, borgerliga kollegan Ulf Adelsohn (M) kallade det för oåterkallelig socialism. Men Socialdemokraterna vann valet samma år. Euron: Hösten 2003 skulle Sverige rösta om euron och frågan stod i fokus för det årets Almedalsvecka. Bland annat bjöd Moderaternas ungdomsförbund in en mänsklig eurofågel, EMU-fågeln. Det skulle också anordnas en fotbollsmatch mellan ja och nej-sidan. Men nej-sidan tackade nej och i stället delade ja-sidan upp sig i två lag som mötte varandra. Trots helgarderingen i fotboll blev det ett nej i folkomröstningen. Fastighetsskatten: Den nybildade alliansen bedömde att det var viktigt med ett gemensamt utspel under Almedalsveckan valåret 2006. Det kom också, i form av ett förslag om en slopad fastighetsskatt. I sina memoarer grämer sig Socialdemokraternas Göran Persson över att han inte svarade med en frysning av fastighetsskatten. Valforskare har kommit fram till att Perssons agerande ledde till ”klara röstförluster”.

Almedalen 2017 i siffror 4.062 evenemang. 70 evenemang anordnades av riksdagspartierna. 1.895 deltagande organisationer. 40.000 besökare. 14.200 såg partiledarna hålla tal.

Fotnot: Fotografen Karl Melander har under närmare fyrtio år varit på plats i Almedalen. Hans bilder i det här reportaget finns också i den nyss utkomna boken ”Almedalen – talarstolen är din”.