Amerikansk politiker: Sverige i praktiken i ”strategisk allians” med USA

Vid en ceremoni i Pentagon den 8 maj undertecknade försvarsministrarna James Mattis, USA, Peter Hultqvist, Sverige, och Jussi Niinistö, Finland, ett avtal om djupare försvarssamarbete.

– Finland, Sverige och Amerika står på samma linje i vår gemensamma syn på regionala utmaningar och vi står eniga i vår vilja att möta dem tillsammans, sade James Mattis.

Medan avtalet undertecknades underströk Mattis att överenskommelsen ”tar vårt militära samarbete till nästa nivå”. På DN:s och andras frågor svarade Mattis att syftet var att ”skapa stabilitet och upprätthålla fred i området”. För USA:s del var det viktigaste med avtalet att ”kyla ner den som har aggressiva avsikter” - en indirekt hänvisning till Ryssland.

Under Peter Hultqvists förra besök i Pentagon i maj 2017 talade Jams Mattis mer i klartext. På en DN-fråga vad USA skulle göra att om Ryssland angrep Sverige svarade Mattis att då man skulle stå vid Sveriges sida ”som "vän och allierad”. Och i ett samtal med DN underströk Mattis:

– Om ni hamnar i knipa - då kommer vi att vara där. (If you are in trouble - we will be there).

De tre försvarsministrarna Peter Hultqvist, James Mattis och Jussi Niinistö skriver under det tri-laterala avtalet i Pentagon. Foto: Eva Tedesjö

Nu visar det sig att Mattis ord då inte endast var en gest – utan är amerikansk politik. Den demokratiske kongressmannen Ruben Gallego som sitter i representanthusets försvarsutskott ställer sig helt bakom Mattis ord om att hjälpa ett Sverige i knipa.

– Ja. Utan tvekan! Varje aggression mot Sverige skulle mötas av mycket starkt motstånd från vår sida. Inte endast därför att vi är vänner. Utan också för att vi skulle förstå att detta vore första salvan i en medveten militär framflyttning mot våra europeiska allierade. Jag tror också att det amerikanska folket också skulle stödja det, svarar Ruben Gallego.

Han säger att Sverige och Finland i praktiken är i ”en strategisk allians” med USA.

– Vi inser vikten av att förbli vänner och allierade. Ni är liberala demokratier och vi har många gemensamma intressen politiskt, ekonomiskt och kulturellt. Inget formellt Nato-fördrag binder oss, men allt annat förenar oss – och även det faktum att vi har en gemensam angripare i Ryssland, påpekar Ruben Gallego.

Förra gången Peter Hultqvist mötte James Mattis i Pentagon för ett år sedan deltog även vice försvarsminister Robert Work i överläggningarna. Work var viceminister också under de två demokratiska försvarsministrarna Chuck Hagel och Ashton Carter. Numera har Work lämnat politiken, men han säger att Mattis besked gäller inte bara för Sverige utan också för Finland.

– Jag är övertygad om att utifall Ryssland gick till öppen militär aktion mot Finland, Sverige, Norge eller de baltiska staterna så skulle det utlösa ett mycket, mycket starkt amerikanskt svar, säger Robert Work.

Första tårtbitarna tas på en svensk och en finsk tårta på Finska ambassadens residens i Washington DC efter att det tri-laterala avtalet har skrivits under på Pentagon. Tårtorna symboliserar också att det är 40:e gången som Peter Hultqvist möter Jussi Niinistöö. Foto: Eva Tedesjö

Den konservativa tankesmedjan Hudson Institute står nära Trump-regeringen. Bruce Jackson vid Hudson bedrev en intensiv lobbyverksamhet för att få in Estland, Lettland och Litauen i Nato 2004. Där skulle han helst också se Sverige, men säger ändå:

– Jag tror det är en allmän uppfattning att vi skulle slåss jämsides med Sverige. I försvarsplanering är man inte otydlig, utan man vill att en motståndare ska veta: detta är ett försvarat område, slår Bruce Jackson fast.

Samma syn har Heather Conley vid CSIS, Center for Strategic and International Studies. Hon tjänstgjorde hon i amerikanska UD under den republikanske presidenten George W Bush som statssekreterare för Europa. Även hon bekräftar Mattis uttalande om att hjälpa Sverige:

– Det är exakt så som minister Mattis ser det. Det är hans syn och den har han fullföljt i alla sina samtal. Amerikas nationella säkerhetsintressen stärks när vi går ihop med andra för att bredda och fördjupa säkerhet och försvar. När en allierad och vän hamnar i knipa då kommer USA att reagera, säger Heather Conley som lägger till:

– Och när USA är i knipa så kommer våra allierade, vänner och partners att hjälpa oss – det är ömsesidigt.

De samstämmiga beskeden till DN ligger helt i linje med den yttre inramningen när Peter Hultqvist och Finlands försvarsminister tas emot av James Mattis i Pentagon.

Trots att Sverige och Finland inte är med i Nato så välkomnas ministrarna med fulla militära hedersbetygelser genom trupper från USA:s samtliga fem försvarsgrenar. Sådana parader är sällsynta. De har under Mattis tid endast genomförts en gång tidigare, för USA:s närmaste grannar Mexiko och Kanada.

Pentagon ställde upp med fulla militära hedersbetygelser för Finlands Jussi Niinistö och Sveriges Peter Hultqvist som här inspekterar trupper ur USA:s alla försvarsgrenar. Foto: Eva Tedesjö

Musikkåren spelar nationalsångerna ”Vårt land” och ”Du gamla du fria” följt av ”The star spangled banner". Fyra haubitspjäser skjuter 19 salutskott och hela ceremonin kan ses som en politisk signal som ska nå över Atlanten och ända till Kreml.

I mötesrummet undertecknar de tre ministrarna ett unikt tri-lateralt avtal mellan USA-Finland-Sverige om djupare försvarssamarbete (se faktarutan längst ner).

James Mattis understryker att Sverige och Finland ”har en stark försvarsrelation med USA”. Han prisar länderna som demokratiska ”ankare av stabilitet i ett område som blivit alltmer spänt som ett resultat av Rysslands olycksaliga, improduktiva och destabiliserande val”. Det gäller både i nutid – från Ukraina till Syrien – och dåtid – från finska Vinterkriget 1939-40 till kalla krigets ubåtskränkningar av Sverige, påminner Mattis.

– För oss är detta ett historiskt steg och en milsten i vårt försvarssamarbete, säger Peter Hultqvist.

Den svenska ambassaden i Washington är byggd på en exklusiv tomt vid Potomac-flodens strandpromenad i Georgetown. Innanför glasentrén kan besökaren ta en påkostad broschyr: ”This is Sweden”. Där står ”Our neutrality is officially intact, but there is no denying it has been modified to a changing world".

På svenska ambassadörens residens i Washington inspekterar Peter Hultqvist bilden på honom och Bob Work. Till höger Johan Raeder från ambassaden som kallades in för att ta bilden. Foto: Eva Tedesjö

Peter Hultqvist inleder besöket i Washington med att bjuda ambassadens anställda på smågodis från Sverige och ett anförande. Till skillnad från i broschyren blir det klarspråk:

– Det är bara att inse att vi har ett helt nytt säkerhetspolitiskt läge, slår Hultqvist fast.

Han beskriver hur Ryssland i Georgien 2008, med annekteringen av Krim 2014 och krigföringen i Ukraina med militärt våld flyttar erkända gränser och rubbar hela den europeiska säkerhetsordningen.

På olika möten i Washington går Peter Hultqvists syn på Ryssland och ryska påverkansoperationer hem hos publiken. Ett av seminarierna hålls på Sveriges ambassad, lett av tankesmedjan Atlantic Council. På podiet tre talare: Hultqvist, finske försvarsministern Jussi Niinistö och Alexander Vershbow, amerikansk veterandiplomat och vice generalsekreterare i Nato 2012-16.

– Sverige och Finland har dragit samma slutsatser som USA och dess allierade. Med Rysslands aggression mot Ukraina, dess destabilisering av demokratiska institutioner och dess växande militära makt måste vi alla vidta brådskande åtgärder för att stärka vår försvarskapacitet och öka motståndet mot hybridkrigföring, säger Alexander Vershbow och understryker:

– Vår förmåga att avskräcka rysk aggression och ändra Putins kalkyler förbättras avsevärt genom stärkt samarbete med likasinnade länder som tar sitt försvar på allvar. Det gör den tri-laterala överenskommelse som omfattar alla försvarsgrenar och försvarsministerierna i de tre länderna så viktig.

Peter Hultqvist svarar på en publikfråga att han inte agerar utifrån Rysslands perspektiv utan utifrån vad som är bra för Sverige och Finland medan Jussi Niinistö korthugget konstaterar:

– Erfarenheterna efter 2014 är att vi måste visa fasthet mot Ryssland och ge dem eniga besked. Ryssland respekterar att vi har ett trovärdigt försvar. Ryssland uppskattar inte svaghet.

Peter Hultqvist (närmast) får många frågor på den konservativa tankesmedjan Hudson Institute. I mitten Craig Kennedy, närmast flankerad av Bruce Jackson (vänster) och Tod Lindberg (höger). Foto: Eva Tedesjö

Precis som i Sverige har försvarspolitiken i USA gjort tvära kast. President Barack Obama fokuserade på Asien och drog 2013 bort den sista amerikanska stridsvagnen från Europa, för att 2014 åter börja sända tanks över Atlanten.

Nordeuropa och Sveriges närområde pekas allt oftare i amerikanska studier ut som en konfrontationszon mellan Väst och Ryssland. En av studierna har Heather Conley vid CSIS som huvudförfattare:

– Det räcker att titta på en karta över Östersjön, Barents hav och Nordatlanten för att se att Sverige och Finland ingår i ett enda operationsområde. Det är en så tät operativ verklighet att vi måste knyta in Sverige och Finland i en bredare regional säkerhetsarkitektur. Den tri-laterala överenskommelsen är ett sådant försök, säger Heather Conley.

Ryssland har redan i dag robotsystem med lång räckvidd som kan försvåra för Nato att föra in förstärkningar med flyg och fartyg över södra Östersjön till de utsatta baltiska Natoländerna Estland, Lettland och Litauen. Det gör att USA behöver kunna använda svenskt territorium i en kris – det är där det ömsesidiga beroendet visar sig.

Är det i USA:s intresse att ha tillgång till svenskt territorium?

– Det stämmer, exakt. Tillgång till luftrummet, landningsplatser för flygplan som har problem och samarbete om havsområdena – allt skulle vara mycket viktigt för att försvara balterna om något sådant skulle inträffa, svarar Robert Work.

Han berömmer den svenska försvarsmaktsövningen Aurora 17 där amerikanska marinkåren deltog på Gotland: ”det sände en mycket stark signal om avskräckning”. Det tri-laterala avtalet, som han var med och förberedde leder till en allt djupare relation, hoppas Work:

– Vi undersöker hur vi kan hjälpa varandra. Det är mycket bra för freden och stabiliteten i området eftersom det sänder en signal om solidaritet.

Efter landningen på flygplatsen i Washington DC smyger Peter Hultqvist undan för att ringa ett telefonsamtal till Sverige. Foto: Eva Tedesjö

Efter fyra intensiva dygn i Washington med en rad möten är Peter Hultqvist på hemväg med byte av flygplan på Kastrup.

Signalerna om att USA skulle hjälpa Sverige i en kris kommenterar Hultqvist med att Sveriges politik ju syftar till att undvika ökad spänning, men tillägger:

– Om vi hamnar i en krissituation så har vi upparbetat kanaler och möjligheter att ha en interoperabilitet (samverkanförmåga). Men att exakt säga vad som händer i det läget – det är jag inte beredd att gå in på. Och jag noterar ju vad man säger från amerikansk sida, svarar Hultqvist.

Han summerar besöket:

– Vi hade ett väldigt bra tri-lateralt möte mellan Sverige och Finland och USA. Det lägger en bra plattform för framtida samarbete och utveckla interoperabilitet genom övningsverksamhet.

Sveriges köp av det amerikanska luftvärnssystemet Patriot är i slutskedet och skulle förbättra samverkan, men Hultqvist vill inte kommentera vilka diskussioner han fört om Patriot.

Kan inte avtalet ses som provokativt och riktat mot Ryssland?

– Över huvudtaget inte, eftersom det syftar till stabilitet och fred. Det är inte aggressivt utan en stabiliserande åtgärd där två länder som inte är med i en militärallians sluter ett tri-lateralt avtal.

Hultqvist ser ingen paradox i att han, som är emot att gå med i Nato, sluter avtal med Natos viktigaste nation USA. Utan han säger sig fullfölja riksdagens beslut att bygga samarbeten utan att ändra Sveriges säkerhetspolitiska doktrin.

Poltitiskt skiljer det en avgrund mellan S-MP-regeringen och Donald Trump. Hultqvist vill inte kommentera presidenten utan säger att Pentagons försvarspolitik varit stabil även under James Mattis.

– Jag måste utgå från de signaler vi får därifrån och vad som de facto görs.

Kritiker säger att avtalet är ett avsteg från neutraliteten?

– Vi hade en gång en politik som var alliansfri syftande till neutralitet i en konflikt. Det vi har i dag sedan EU-medlemskapet 1995 är att vi betecknar oss som militärt alliansfria. Hultqvist påpekar att EU:s Lissabonfördrag från 2009 innehåller förpliktelser att hjälpa andra länder i en kris, som när Sverige hjälpte Frankrike efter terrordåden i Paris 2015.

Kärnan i kritiken är att vi kan dras in i konflikter?

– Ja, men man kan också genom att samverka förebygga konflikter. Det vi gör med våra samarbeten är att höja tröskeln för eventuella konflikter och på det sättet bevara stabiliteten i regionen. Det är ju det som är syftet.

Peter Hultqvist spanar efter en räv som skymtats i trädgården på svenska ambassadörens residens i Washington DC. Johan Raeder från svenska ambassaden står bredvid. Foto: Eva Tedesjö

Så gjordes reportaget DN:s reportageteam MIkael Holmström och Eva Tedesjö följde med försvarsminister Peter Hultqvists delegation till Washington 6-11 maj. Intervjuerna med Hultqvists olika samtalspartners gjordes separat. DN bekostade flygbiljetter, hotell och måltider.

Fakta.Tri-lateralt avtal USA-Finland-Sverige Avsiktsförklaringen (Statement of Intent) från 8 maj är inte juridiskt bindande utan bygger på gemensamt intresse av säkerhet och stabilitet i Östersjöområdet, internationell rätt och bevarandet av den europeiska säkerhetsordningen. Förklaringen har sju mål: stärkt tri-lateral dialog om försvarspolitik, utveckla samverkansförmåga på politisk och militär nivå, utveckla lägesinformation, stärka förmåga och multinationella operationer, samordna strategisk kommunikation och verka för länkar Nato-EU. Förklaringen anger åtta metoder: regelbundna tri-laterala möten på alla nivåer, utväxling av information på alla nivåer, ökat praktiskt samarbete mellan försvarsmakterna, samordnad utbildning-övning, tri-laterala övningar, samverkan i multilaterala operationer, samordning av strategisk kommunikation vid incidenter, stärkande av EU-Natos partnerskap.