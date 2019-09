Anders Thornberg om visitationszoner: ”Bör utredas”

Under onsdagen träffades företrädare för sju av riksdagens partier, Sverigedemokraterna var inte inbjudna, för att diskutera åtgärder mot det ökade gängvåldet. På plats för att lägga fram sina synpunkter och önskemål var också rikspolischefen, riksåklagaren och en representant för Tullverket.

Rikspolischefen Anders Thornberg vädjade bland annat om att polisen i mindre utsträckning ska ansvara för transporter av frihetsberövade samt personer med psykisk ohälsa. Han tryckte också på hela samhällets ansvar för att förebygga gängkriminaliteten.

– Fler och fler unga kliver in i kriminaliteten och de brottsbekämpande myndigheterna kan till slut inte springa så fort som behövs. Det handlar om skola, socialtjänst, landsting, näringsliv och föreningsliv, säger Anders Thornberg efter mötet.

Förslag om visitationszoner, som förts fram av Moderaterna, lyftes också under mötet. Något som välkomnas av polismyndigheten. Anders Thornberg lyfter fram Tyskland som ett gott exempel.

– Där kan polisen i så kallade hot spot-områden i en större omfattning och under en begränsad tid, gå in och kontrollera fordon och personer i kriminella miljöer. Jag har min biträdande rikspolischef i Tyskland just nu, han undersöker dessa möjligheter. Det är en variant av visitationszoner, säger han.

– Det har vi framfört och det har man lyssnat på. Det bör utredas, säger han.

Thornberg säger att han inte vill ta ställning till politiska förslag men utesluter inte anonyma vittnen, något flera av partierna har fört fram. Regeringen har flera förslag som rör vittnen, dock inte anonyma vittnen, men inrikesminister Mikael Damberg har öppnat för att titta även på den delen.

– Vittnen vill i allt mindre utsträckning prata med polisen eftersom de är rädda. Vi bejakar alla sätt som är demokratiskt möjliga och som underlättar för vittnen att prata med polisen och berätta om pågående brottslighet, säger Thornberg.

Också riksåklagaren Petra Lundh, anser enligt TT, att ett system med anonyma vittnen åtminstone bör övervägas.