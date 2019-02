Fakta januariavtalet

S, MP, C och L har kommit överens om ett reformprogram innehållande 73 punkter som partierna ska förverkliga tillsammans under mandatperioden. Avtalet är grunden för att C och L valde att släppa fram Stefan Löfven som statsminister. Viktigast för att förverkliga politiken blir det budgetsamarbete som de fyra partierna ska ha. Just nu förhandlar de om en vårändringsbudget som kommer i april.

Punkt 26 i januariavtalet har rubriken ”Värna och stärk den privata äganderätten till skogen. Här är något av innehållet:

Stärk rättssäkerheten för markägare och företag så att de får ersättning när deras deras ägande- och brukanderätt inskränks.

En växande och hållbar skogsnäring ska främjas med särskilt fokus på goda villkor för företagande.

Uppdrag till myndigheterna att ta fram ett nytt sätt att beräkna skyddad mark.

Utredning om stärkt äganderätt, ersättningsformer vid skydd av mark och hur biologisk mångfald ska förenas med en växande bioekonomi.

Artskyddsförordningen ses över.

Den utökade nyckelbiotopsinventineringen återupptas inte.

Höjda anslag till skydd av värdefull natur.

Statliga bolaget Sveaskog ska bli en föregångare inom hållbart skogsbruk.

Samtidigt säger punkt 39 i januariavtalet att insatserna ska stärkas för att skydda värdefull natur och värna rödlistade och akut utrotningshotade arter.