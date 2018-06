Annie Lööf: Vi behöver samverka mer över blockgränsen

Solen sänker sig över Stockholms norra förorter och i Centerpartiets tält på Järvafältet delar frivilliga ut broschyrer. Det är i början av juni och de bär vita kampanjtröjor med Centerpartiets valslogan: ”Framåt!” och ”Inte bakåt!” Annie Lööf ska strax hålla tal.

– Hon var ett av de viktigaste skälen när jag valde Centerpartiet, säger Ylva Hedman, i vit tröja, och som en gång, för längesen, tillhörde ett annat parti.

Hon är 28 år, arbetar i besöksnäringen och kandiderar både till landstinget och till Nacka kommun.

– Annie Lööf går på fakta, hon är bra i debatter. Man tror på vad hon säger.

Kärnan i Annie Lööfs tal i Järva är jämställdhet och integration, kvinnors rätt att vara ekonomiskt självständiga. En sak till är centralt för Ylva Hedman:

– Det är jätteviktigt att inte samarbeta med SD. Hur man löser regeringsfrågan får vi ta sen.

Invid scenen har några medelålders män i solglasögon dragit på sig andra vita t-tröjor, med en stiliserad bild av Annie Lööfs ansikte över hela bröstet.

Annie Lööf håller presskonferens på Järvavecka och presenterar utspel om jämställda bidrag. De strategiska övervägandena gör Annie Lööf med partistyrelsen och det verkställande utskottet. Där försöker man se hur partiets ska få störst genomslag för sin politik. Foto: Magnus Hallgren

***

Läget har förändrats för Centerpartiet. För bara några år sedan befann sig partiet i kris, och i opinionsundersökningarna låg C flera gånger under riksdagsspärren.

– För fyra år sedan undrade man om Centern skulle självdö, med sina äldre sympatisörer i glesbygden. I dag är C större i Stockholms innerstad än på västgötaslätten, säger Svend Dahl.

Han är statsvetare och chef för den opinionsbildande Liberala Nyhetsbyrån, och han säger att Centerpartiet har fått ett påtagligt gott självförtroende under Annie Lööf.

– Hon är en mycket skicklig partiledare, men hon har öppnat för en del svåra politiska situationer som hon måste hantera efter valet, säger Svend Dahl.

Vi återkommer till dem.

***

Efter valdagen i september kan Sverige gå in i en mer komplicerad regeringsbildning än på mycket länge: i stället för två traditionella block pekar opinionsmätningarna på att tre partier – Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna – kan bli förhållandevis jämnstora. Inget av dem väntas ha en bas för en majoritetsregering. Processen från rösträkning till färdigförhandlad regering kan komma att ta veckor eller månader. En blocköverskridande regering Stödet för en blocköverskridande regering var 2017 39 procent, enligt SOM-institutets undersökningar. Sedan 1968 har stödet varierat, men bara en gång tidigare, 1994, har det legat över 30 procent. 2010 ville 13 procent av väljarna se en regering med partier från båda blocken; 2014 var siffran dubbelt så hög, 26 procent.

Hur Annie Lööf väljer att agera i sådana förhandlingar kan bli avgörande för hur landet regeras under nästa mandatperiod. Partier både till höger och vänster sneglar lystet på möjligheterna att locka över Centerns stöd.

En fredag i början av april äter vi lunch med Annie Lööf i ett diskret bås i riksdagens restaurang.

– I och med att Sverigedemokraterna är så pass stora behöver vi samverka mer över blockgränsen för att kunna styra Sverige mer stabilt i framtiden. Hur den samverkan kan se ut, det är den springande punkten, säger Annie Lööf.

***

På en scen i Åre några dagar tidigare svarar Annie Lööf på frågor om vad hon egentligen tänker sig: hur ser hon på sprickorna i Alliansen, vilka är hennes förstahandsval, alternativen för en regeringsbildning - och vad kan kallas ett osvikligt löfte. I publiken på Åre Business Forum sitter näringslivstoppar som av allt att döma uppskattar borgerliga förslag om sänkta skatter.

Annie Lööf intervjuvas av Lennart Ekdahl på Åre Business forum. Foto: Magnus Hallgren

Pedagogiskt redogör Annie Lööf för de mest sannolika scenarierna efter valdagen – A, B, C, D. A står för en alliansregering - men Centerpartiet förbereder sig för allt. När moderatorn, Företagarnas vd Gunther Mårder, efter några minuters genomgång ändå inte verkar nöjd med detaljerna går det att ana ett uns irritation i hennes röst:

– Vi kan inte kuppa oss till makten om Alliansen inte blir större än S. Vi lever i en demokrati. Vi måste låta väljarna säga sitt.

Det var här i Åre som Annie Lööf valdes till partiledare, 2011, och hon blir lätt nostalgisk här och säger saker som ”åh, titta här var det!”

Hon är bekant med flera av de lokala näringsidkarna.

Politik handlar om att peka ut skillnader, men också om att vara ansvarsfull

Annie Lööf blev politiskt aktiv under gymnasiet. Då beställde hon hem partiprogram, läste och valde. Tre områden var viktigare än andra: miljön, småföretagen, jämställdheten.

Under hennes ledarskap har Centerpartiet förvandlats. Det skedde i samband med debatten kring det kontroversiella förslaget till partiprogram 2012, som hade nyliberal prägel och innehöll radikala förslag om månggifte och fri invandring, men i hög grad också genom hennes person. Gräsrötterna har alltid varit viktiga för folkrörelsecentern, och när vad man kallade för en "framtidsagenda" togs fram för sex år sedan, i ett dystert opinionsläge, skedde det i ett samarbete som nådde ut i kapillärerna. Det här är Annie Lööf Född 1983 i Värnamo. Bor i Nacka med make, som arbetar på Scania, och en dotter, född 2015. Jur kand från Lunds universitet. Engagerade sig i Centerpartiets ungdomsförbund CUF 2001, och blev kommunalpolitiskt aktiv. Valdes in i riksdagen 2006, och var då riksdagens yngsta riksdagsledamot. Bildade 2007 ihop med Fredrick Federley nätverket Liberala gruppen. Valdes till partiledare 2011, och är den tredje kvinnan att leda C. Näringsminister i alliansregeringen 2011-2014. I valet 2014 fick C 6,1 procent av rösterna.

– Den framtidsagenda vi tog fram då pekade mot 2020, med korta mål på vägen. Vi behövde fokusera, och under några år pratade vi enbart om företagande, miljö och glesbygd. Nu har vi fast mark under fötterna.

Det betyder utrymme att bredda repertoaren, främst till vård och trygghet. På tur, säger Annie Lööf, står ett utrikespolitiskt program.

– Jag har valt ett parti utifrån mina värderingar. Politik handlar om att peka ut skillnader, men också om att vara ansvarsfull. Ibland gör man upp. Kompromissar.

Till skillnad från i flera andra borgerliga partier tog, till exempel, stödet för Decemberöverenskommelsen 2014, där partierna enades om att släppa fram den styrande regeringens budget, fäste i Centern. Uppgörelsen sågs som ett uttryck för en tradition av samarbete och kompromiss, inte minst på lokal och regional nivå.x§

***

Centerpartiet har enligt alla opinionsundersökningar stöd av många fler väljare i dag än i valet 2014, och når i såväl DN/Ipsos som SvD/Sifos nu över 10 procent. Av partiets 30.000 medlemmar har 3.000 anslutit sig under det senaste året – siffror som Annie Lööf gärna delar med sig av.

Vid varje resa i landet träffar Annie Lööf lokala partifunktionärer, och lokala medier. Där handlar frågorna om lokala problem: dåligt utbyggt bredband, brandflyg, skolor, vårdcentraler. Här med kvinnliga företagare i Östersund. Foto: Magnus Hallgren

Hon reser runt i landet, varje vecka och möter alltid lokala centerpartister, gamla och nya. Hon motiverar det i termer av förankring, tentakler, bekräftelse.

– De är viktiga, och jag vill att de ska veta att jag lyssnar på dem.

I ett rött hus med vid utsikt över fjällen och himlen, träffar hon på en middag en liten grupp kvinnor varav de flesta precis har gått med i partiet. Värd är en lokal centerpartist hon känner sedan tiden i ungdomsförbundet. Några av de inbjudna är egna företagare, flera är förbannade på migrationspolitiken och hur de ensamkommande unga har hanterats.

– Vi har behov av fler människor i kommunen. Vi fick fler elever, det gick bättre för Ica, bättre för simhallen. Här finns ett enormt nätverk, vi sprang Storsjön runt till stöd för de asylsökande, säger en kvinna.

Vi behöver mer av blocköverskridande samarbete

En av kvinnorna har mer än någonsin att göra, hon är lärare och skriver läromedel för flera språk, nu också för SFI. Annie Lööf ställer lika många frågor som hon svarar på, i ett samtal som spänner över ledarskap, integration, infrastruktur och livspussel. Stämningen över förrätten på pilgrimsmusslor och wasabi är uppsluppen. Hon använder fotbollsanalogier (hon är gammal målvakt) och refererar till Pippi Långstrump:

– Hon har ett så bra citat, tycker jag: ”Det där har jag aldrig provat förut, så det kan jag säkert.”

***

Vid de tillfällen DN möter centerledaren ställs frågorna om regeringsbildningen uteslutande av journalister. Mot bakgrund av det kan man undra om spelteorierna ges för stor uppmärksamhet, på bekostnad av sakpolitiken.

– Jag tycker att det är rätt rimligt att man ställer frågor om vilket samarbete man söker efter nästa val, och jag svarar gärna på dem. Men när jag är ute och träffar folk är de mer intresserade av hur vi ska korta vårdköerna, få fler poliser och varför kopparnätet inte ska klippas – än att jag för hundrade gången ska berätta att jag säger nej till att samarbeta med Sverigedemokraterna, säger Annie Lööf över lunchen i riksdagen.

Hon drar pedagogiskt alternativen till regering igen, inför ett förutspått knepigt parlamentariskt läge. Förstahandsvalet är enkelt:

– Egen majoritet!

Annie Lööf jämför ofta sina erfarenheter som fotbollsmålvakt med politiken. Numera springer hon mest. "Jag brukar lyssna på radions lördagsintervjuer. När jag hörde Jimmie Åkesson för fem, sex år sedan satte jag rekord på milen." Foto: Magnus Hallgren

Hon skrattar.

– Det kommer ju inte att hända. Men om vi får ett valresultat där Alliansens fyra partier är större än de rödgröna, då blir Ulf Kristersson talmannens statsministerkandidat och då röstar vi ja till honom. Om S och SD i det läget är större än Alliansen, behöver vi se till att säkra stöd för en alliansregering hos S.

Hon lägger ned besticken på bordet mellan oss.

– Om de rödgröna däremot går framåt, om väljarna säger ”vi vill inte ha en alliansregering!”, då vill jag ändå att Alliansen håller ihop och för samtal med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om hur en seriös lösning kan se ut framåt. Från Alliansens sida har alla sagt att vi inte en gång till släpper fram dem på samma sätt som 2014.

– Vi behöver mer av blocköverskridande samarbete. Även i det läget kan samtalen sluta med en alliansregering med stöd av S, men det kan också sluta på andra sätt.

Hur då till exempel?

– Vi måste sätta oss ned och se vart sådana samtal leder. Även om de rödgröna går framåt kommer Alliansen att vara större än S - och vi kommer inte att släppa fram en regering på samma sätt som sist.

Skiljelinjerna på migrationsområdet, framför allt mellan C och M, är väl kända. Så hur trovärdig är en alliansregering?

– Jamen, alltså. Kärnan i regeringsuppdraget är att lägga fram en budget. Där är allianspartierna extremt samspelta. Under hela mandatperioden har vi haft en gemensam kappa, och nu i augusti lägger vi fram en reformagenda. Den går vi till val på.

Migrationsfrågan är inte avgörande för om Alliansen kan regera eller ej

Hon sammanfattar: Centerpartiet vill hålla ihop Alliansen, säger nej till samarbete med SD och ja till blocköverskridande samtal inom ramen för Alliansen.

Annie Lööf ser inte alls olikheterna inom Alliansen som kritiska.

– Det har funnits riktigt svåra knäckfrågor i alla val. Delar av migrationspolitiken är det i dag, men vi har en bra plattform i överenskommelsen från 2015. Migrationsfrågan är inte avgörande för om Alliansen kan regera eller ej – det är stödet från väljarna, och att vi har en offensiv agenda för vad vi vill göra med Sverige.

Det här säger hon före riksdagens omröstning om de ensamkommande unga. Där ger Centerpartiet sitt stöd för regeringens förslag och blottar sprickan i Alliansen i asylpolitiken.

Annie Lööf testar robotarmar under ett besök på ABB i Västerås. Foto: Magnus Hallgren

Annie Lööf parerar åt flera håll. Hon markerar mot Socialdemokraterna, tar bestämt avstånd från Sverigedemokraterna, men också mot Moderaternas asylpolitik.

Ett scenario där det skulle bli aktuellt att bryta Alliansen emellertid ingenting som Annie Lööf talar högt om.

En och en halv månad senare, i slutet av maj, säger hon när vi ses på Centerpartiets kansli i riksdagsledamöternas hus i hjärtat av Stockholm:

– Alliansen har en stark värdegemenskap. Men det här valet handlar om mer än höger-vänster, det handlar om värderingskonflikter, om människovärde. Jag trodde aldrig att vi skulle ha en valrörelse där jag skulle behöva försvara varför det är viktigt att stå upp för människors lika rätt, för öppenhet och tolerans.

Två veckor senare, den 15 juni, skriver hon på DN Debatt om behovet av en ”rivstart” efter valet, och pekar ut fyra huvudsakliga områden där behovet av breda uppgörelser är som störst: arbetsmarknaden, skattesystemet, bostadsmarknaden, migrationen.

Demokratin tjänar inte på att bara de mest extrema partierna är i opposition

När jag frågar hur hon ser på sannolikheten för att Alliansen bryts upp genom en moderat enpartiregering, där M vilar på stöd av SD, suckar hon, och säger med emfas:

– Jag för många samtal inom Alliansen och jag skulle säga att det är helt osannolikt att Moderaterna väljer att lämna den för att samarbeta med Sverigedemokraterna.

Men han kan tänka sig att regera med behov av deras stöd?

– Ja. Där skiljer vi oss åt.

***

Man ska vara försiktig med att dra slutsatser av opinionsundersökningar, och det är värt att påminna om att rörligheten har ökat; under de två senaste valen har mer än varannan väljare bestämt sig under valrörelsen, en tiondel först på valdagen.

Men mätningarna visar att väljarna välkomnar en förändrad roll för blockpolitiken. Enligt SOM-undersökningen 2017 ser 39 procent gärna en blocköverskridande regering, en siffra som aldrig tidigare har varit så hög. I den mest populära konstellationen ingår S, C och L. Trenden verkar stå sig: enligt en färsk DN/Ipsos tycker 38 procent av väljarna att C bör sitta i nästa regering (att jämföra med 44 procent för vardera S och M).

Annie Lööf är skeptisk, men det har inte enbart att göra med tanken på att sitta i samma regering som Stefan Löfven.

– Samlingsregeringar, eller regeringar där alla utom de mest extrema sitter i samma båt, ska man spara till tider av svår ekonomisk kris eller krig. Demokratin tjänar inte på att bara de mest extrema partierna är i opposition. Demokratin behöver en handlingskraftig regering och en tydlig, välmående opposition, en opposition som kan vara konstruktiv och göra upp i viktiga frågor, men som också kan granska regeringsmakten. Ansvaret för det vilar på partiledarna efter valdagen. Det har jag i bakhuvudet.

Annie Lööf gör ett inslag till Instagram. Partiledaren lägger själv ner en del tid på sociala medier. Foto: Magnus Hallgren

Hon tror att är fullt möjligt att lösa problem utan att sitta i samma regering. Det har ju gått hittills, påminner hon om:

– Det sägs att vi har en skarp blockpolitik i Sverige, men under den här mandatperioden har två eller flera allianspartier på punkt efter punkt träffat överenskommelser med regeringen – migration, försvar, energi, skola. Men det finns områden där S och Alliansen står långt ifrån varandra: ekonomi, företagande, jobb och landsbygd.

Där, tror hon, är det viktigt med en ideologisk nerv. I den ekonomiska politiken står Centerpartiet i flera fall till höger också om Moderaterna. Det gäller inte minst arbetsmarknadspolitiken.

***

Statsvetaren Svend Dahl tror inte heller på blocköverskridande regering som den som många väljare tycks vara intresserade av. En sådan skulle sakna politiska ambitioner och enbart vara ett sätt att hålla SD från makten – med risk för backlash i nästa val.

Troligare är att C gör en annan prioritering, menar Svend Dahl.

– Allt tyder på att Centerpartiet i regeringsförhandlingar framför allt kommer att driva den ekonomiska politiken.

Att Centerpartiet inte får gehör i migrationspolitiken vet man, men kanske kan C ändå få någonting i en sådan förhandling, tror Svend Dahl, och tillägger att C och M, även om asylpolitiken skiljer dem åt, står varandra nära på stora delar av migrationsområdet.

Att i stället vända sig mot ett samarbete med S är osannolikt, menar Svend Dahl.

– Det vore politiskt självmord för C, och ingen, utom möjligen några socialdemokratiska ledarskribenter, vill ha en sådan regering.

Han fortsätter:

– Annie Lööf agerar som om man står längre från M än man faktiskt gör, och det har gett god utdelning för henne. Hon går in i valrörelsen som en självsäker partiledare.

Det betyder inte att det är enkelt att navigera för henne.

Annie Lööf ringer in börsen på Åre Bussines forum. Foto: Magnus Hallgren

Vilken svekdebatt vill hon ta?

Skulle hon släppa fram en ensam M-regering kan hon vänta sig kritik, men att låta Stefan Löfven sitta kvar som en konsekvens av sitt avståndstagande från SD, är inte heller riskfritt. Samtidigt kan C i ett allianssamarbete tvingas ge upp den asylpolitik som man så starkt förknippas med – och få en annan svekdebatt, om partiledningen inte lyckas övertyga gräsrötterna om värdet av kompromisser.

****

Men än kan mycket hända. Daniel Färm, chef för den socialdemokratiska tankesmedjan Tiden, utesluter inte att en mittenregering blir en utväg efter ett val utan tydliga vinnare. I SvD den 9 juni argumenterar han för att en minoritetsregering mellan C och L är sannolik – och att nästa statsminister heter Annie Lööf.

Jag är här för att byta ut Stefan Löfven som statsminister. Man kan inte gå ut på planen och tro att man ska förlora

I ett sådant scenario lyckas vare sig Stefan Löfven eller Ulf Kristersson säkra stöd i riksdagen utan att göra sig beroende av SD. Förutsatt att SD stoppar lösningar där det inte får inflytande, har talmannen då två alternativ, menar Daniel Färm: en S+M-regering, eller en mittenkoalition.

– Men Annie Lööf har inte varit särskilt inställsam mot Stefan Löfven. Det är inte troligt att de två hamnar i samma regering.

Återstår en med Färms etikett ”progressiv, frihetlig mittensamverkan”, med C och L i en regering ledd av Annie Lööf, och med framförhandlat stöd av S och MP.

– Jag tror inte att någon vill ha en sådan regering, men man kanske kan hamna där av nöd, säger Daniel Färm, som i nästa andetag medger att så små regeringar hittills har haft begränsad livslängd. Ola Ullstens FP-regering sprack strax före sin ettårsdag 1979.

Centerledaren själv värjer sig och säger att det vore helt fel att lägga energi på att försöka bli statsminister.

Att döma av applåderna är det något som tycks tilltala många av näringslivscheferna, när hon från scenen i Åre kraftfullt avvisar idén om en blocköverskridande mittenregering.

– Jag är här för att byta ut Stefan Löfven som statsminister. Man kan inte gå ut på planen och tro att man ska förlora.