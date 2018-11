”I teorin”, sa Annie Lööf till Fredrik Skavlan i SVT i oktober, ”skulle det kunna vara jag”, sa hon och syftade på uppdraget att bli Sveriges första kvinnliga statsminister.

Statsminister vill förstås varje partiledare bli, konstaterade Annie Lööf. Däremot, förklarade hon vidare, tyckte hon inte att det var läge för riksdagens fjärde största parti, ett parti med 8,3 procent av väljarstödet att axla den manteln.

Hon har konsekvent framhållit att hennes statsministerkandidat är en annan, och sa så sent som härom dagen att Sverige inte behöver fler.

Möjligen måste hon tänka om.

Annie Lööf har, sedan hon valdes till partiledare i Åre i september 2011, lett ett Centerparti i förvandling. Det är en förändring som går hand i hand också med hennes egen.

Hon har själv förklarat att det faktum att hon inte var ensam kandidat till partiledarposten i C var viktig: när hon väl fick den visste hon att en majoritet av medlemmarna stöttade henne. Annie Lööf är Centerpartiets tredje kvinnliga partiledare, efter Karin Söder och Maud Olofsson.

När hon tillträdde hade hon fem år i riksdagen bakom sig, varav fyra som parlamentets yngsta ledamot, och åtta som kommunalpolitiskt aktiv i hemstaden Värnamo. Samma år som hon blev partiledare, och näringsminister i regeringen Reinfeldt, avslutade hon sin juristutbildning.

Just den interna uppslutningen i partiet kom att vara värdefull inte minst under den första tiden, då hon fick kritik för att vara robotartad och stel. Inte blev känslan för partiet varmare under livliga debatten om idéprogrammet, 2013, då många undrade hur långt ut på den extremt liberala skalan som C var på väg.

Opinionssiffrorna dök ned under riksdagsspärren. Men inte heller när Centern fick 2,8 procent i en Sifomätning i februari 2014 ville partisekreteraren Michael Oscarsson, en man med många år i C-toppen bakom sig, kritisera partiledaren, utan sa: ”Annie har en väldigt viktig uppgift för att vi ska kunna vända”. I efterhand beskriver många centerpartister diskussionerna kring partiprogrammet som välgörande, och gjorde hela partiet idémässigt stadigare. Den emfas på att vara ett tydligt borgerligt parti som inleddes av Maud Olofsson, har befästs av Annie Lööf.

Så började det sakta gå bättre.

Också Annie Lööf själv blev varmare i kläderna, ansågs göra bättre från sig, och de mest udda förslagen var borta. Talet om Centern som ett utrotningshotat parti, dominerat av äldre väljare har bleknat, och Lööf själv framhåller gärna partiets alla nya medlemmar.

Många av dem är kvinnor, många av dem har lockats av just Annie Lööf, som en av få partiledare lyfte jämställdhetsfrågan i valrörelsen.

Valet 2018 kom att kretsa kring makten – regeringsfrågan – och gör det fortfarande, men Annie Lööf kallade det hellre för ett värderingsval, och upprepade ord som medmänsklighet och humanism. Hon betonade sitt avståndstagande från Sverigedemokraterna, och framhöll jämställdhet. C gick till val på att hålla SD borta från all makt, men också på att kasta ut Socialdemokraterna från Rosenbad.

I valet nådde Centerpartiet inte några nivåer på över 12 procent, siffror som de mest välvilliga opinionsmätningarna tydde på. Valresultatet på 8,6 procent är ändå en ökning sedan 2014, och C var det parti inom Alliansen som gick fram mest.

Opinionsmätningar gjorda i oktober visar att väljarna har stort förtroende för Annie Lööf - enligt Sifo är hon mest populär, även om glappet till Stefan Löfven krymper.

Hon har stöd av 96 procent av sina egna väljare, att jämföra med Stefan Löfvens 87 procent och Ulf Kristerssons 86.

Oavsett mätning har Annie Lööf stöd av avsevärt fler än Centerpartiets väljare. För en person som tycker om att beskriva sig som en vinnarskalle, och gärna hänvisar till åren som fotbollsmålvakt, är det en klättring att vara nöjd med.

Spekulationerna om att hon skulle vara en tänkbar statsministerkandidat har Annie Lööf själv duckat inför. En viss glidning har då och då märkts, som då hon sa att hon vill göra allt för att bidra till att dyrka upp låsningarna mellan partierna, om hon skulle få ett sonderingsuppdrag.

Även om Andreas Norlén inte utesluter henne som statsminister, säger han inte att hon ska försöka bli det.

Annie Lööf har hittills satt en sammanhållen allians som ett mål överordnat det mesta, men som sonderingsperson håller hon i taktpinnen som, kanske, kan förändra rytmen.

Att hon inte har velat kommentera möjligheten att själv bilda regering, eller Sveriges obrutna rad av manliga statsministrar, betyder inte att hon inte har förberett sig för situationen, tillsammans med sina närmaste medarbetare.

Om, och i så fall hur, Annie Lööf lyckas sy ihop ett regeringsförslag som tolereras av riksdagen återstår att se. Det gäller också vem som leder en sådan regering.