Liberalerna har under hösten skakats av en sårig debatt om vilket regeringsalternativ partiet ska ställa sig bakom – en M-KD-regering som leds av M-ledaren Ulf Kristersson eller en regering ledd av Stefan Löfven.

Mycket av stridigheterna har skett inför öppen ridå, det gör också den debatt som förs under söndagens partiråd på ett hotell i centrala Stockholm. Till skillnad från Centerpartiets förtroenderåd under lördagen har L bjudit in journalister att närvara under hela debatten.

L-ledaren Jan Björklund konstaterade i sitt öppningstal att det är ett ”svårt beslut, svåra avvägningar” partiet står inför.

Han betonade att bara för att partiet säger ja till Stefan Löfven nu så innebär det inte att man säger ja i fyra år.

– Om rådet säger ja ska man veta att Stefan Löfven är statsminister på nåder av C och L. Socialdemokraterna ska leverera det de lovat i borgerlig politik, säger han.

Gruppledaren Christer Nylander vädjade till publiken att ställa sig bakom partistyrelsens rekommendation att ställa sig bakom en S-MP-regering och den uppgörelse mellan S, C, L och MP som ligger på bordet.

– Valresultatet blev inte som vi hade hoppats, vi är många som var besvikna och som fortfarande är besvikna över valresultatet. Men vi måste vända det till något positivt, säger han.

Det har sagts en hel del olämpligheter de senaste dagarna mellan de olika borgerliga partierna, anser Nylander.

– Men vi kommer över det där. När röken lagt sig så kommer borgerligheten finnas kvar och vi kommer hitta nya former för samarbete, säger han.

Mot partistyrelsens förslag finns en reservation undertecknad av Gulan Avci, Robert Hannah, Per-Åke Fredriksson, Mats Persson, Carina Sandor, Maria Weimer, Ulrica Westerlund och Anna Ågerfalk. De vill i stället släppa fram M-ledaren Ulf Kristersson men betonar att L inte ska samarbeta med Sverigedemokraterna eller ”låta SD styra våra sakpolitiska ställningstaganden”.

Partistyrelsens argument om att de aldrig fått igenom så mycket liberal politik under allianstiden som de får i den blocköverskridande överenskommelsen avfärdas i reservationen:

”De politiska vinster som L når i överenskommelsen med S hade vi fått i en förhandling med Moderaterna, om vi bara hade bett om det.”

Riksdagsledamoten Mats Persson argumenterade för sin linje i talarstolen.

– En ohelig allians i fyra år är ingen riktig lösning för att stoppa högerpopulism, säger han.

Gulan Avci, riksdagsledamot och integrationspolitisk talesperson, som också skrivit under reservationen, anser att L borde ge Kristersson åtminstone en chans innan de anser att förtroendet är förbrukat.

– Vi borde lägga örat mot marken och fundera på vad det är som gör att så många människor tyr sig till SD.

Hennes riksdagskollega Lina Nordquist vill belysa att S tvingats gå med på stora eftergifter.

– De tvingas ge människor betydligt mer frihet. Det är något nytt, det är inte de vanliga sossarna jag är så trött på.

Hon varnar för att M och KD kan komma att lyssna för mycket på Sverigedemokraterna och hävdar att det gjordes "sena strykningar" i de två partiernas budgetreservation som gick i linje med SD:s politik.

– Den som försöker rida på tigerns rygg hamnar lätt i hans mage, säger hon.

Senast klockan 17 bryts debatten för att fatta beslut.

Även om Liberalerna säger ja till Stefan Löfven och överenskommelsen återstår flera steg innan Sverige har en ny regering. Under måndagen träffar talmannen Andreas Norlén samtliga partiledare och ska under eftermiddagen meddela vilken kandidat han tänker föreslå till statsminister inför omröstningen på onsdag. För att en S-MP-regering ska kunna tillträda krävs att Vänsterpartiet inte röstar nej på onsdag. Hittills har V inte lämnat något officiellt besked.