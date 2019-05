Bolund: Höger eller vänster är inte det viktiga

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

På Miljöpartiets kongress i Örebro började lördagen med debatter om sakfrågor. En av frågorna som engagerade mest var gruvdriften i Sverige.

Behovet av mineraler som ska användas till bland annat elbilsbatterier ökar explosionsartat, samtidigt kan driften av gruvor, både i Sverige och utomlands, ha negativ påverkan på miljön.

Även Per Bolund tycker att målkonflikten är svår.

– Det finns väldigt mycket mineraler som redan är upplockade ur jordskorpan. Det finns stora slagghögar där det finns mineraler, vi har otroligt mycket mineraler i samhället som vi inte använder särskilt effektivt, säger Bolund och vill därför satsa på återvinning.

Men räcker det verkligen?

– Det kanske inte räcker hela vägen. Men det är en bit på vägen och också det som i längden ger bäst ekonomisk vinning.

Är det inte viktigare att minska koldioxidutsläppen än att dra ner på gruvdriften?

– Jag tror att vi måste ha flera tankar i huvudet samtidigt. Det är inte bara klimatutmaningen som är ett stort hot för oss, vi har andra gränser som vi också ha överstigit. Vi kommer att behöva utvinna mineraler i framtiden, men vi måste också göra det utan att skada planeten samtidigt, säger Per Bolund.

Hans utmanare till språkrörsposten Magnus P Wåhlin talar passionerat om att bredda Miljöpartiets politik – integrera socialpolitiken i miljöomställningen.

Även Per Bolund säger sig vara engagerad i de sociala frågorna, även om han gick med i partiet på grund av sitt miljöengagemang.

– Vi har politik för att minska de ekonomiska klyftorna men jag tror att det just gäller den sociala politiken så behöver man modernisera. Jag har föreslagit att vi ska ta fram en ny grön social politik just för att också ge svaren på hur vi vill se ett samhälle där klyftorna minskar och där människor kan bo där de vill. Allt fler har inte bara kunskap om klimatet utan är också övertygade om att vi måste agera, säger Per Bolund.

Kan du vara mer specifik?

– Det viktiga för mig är att alla människor ska vara en del av lösningen. Där är det viktigt att vi hittar olika lösningar beroende på var man bor. I staden där man har möjlighet att hitta alternativa transporter till exempel vid sidan av bilen, då ska vi se till att utveckla de alternativen och samtidigt se till att vi har trängselskatter, att vi har biodrivmedel, säger Per Bolund.

Magnus Wåhlin sa tidigare till DN att han anser att de som har mest resurser också ska bidra mest till omställningen. Även Per Bolund är för en ”progressiv skattepolitik”.

– Har man mer resurser ska man bidra mer till välfärden.

När Grön ungdom höll sitt tal på kongressen menade språkröret David Ling att ”kostymgubbarna” får lägga av med sina flygresor mellan Stockholm och Göteborg och i stället ta tåget. Det var en fras som möttes av ett enormt jubel och applåder från miljöpartisterna i kammaren.

Hur vänster är Per Bolund och Miljöpartiet?

– Jag är ju grön, vi är ett grönt parti och det som kännetecknar det gröna är att vi driver våra egna idéer som ingen annan driver. Vi tar framför allt klimatutmaningen och lyfter de frågorna högst upp på dagordningen. Men vi också ett parti som samarbetar. Det behövs nu och Miljöpartiet ska vara brobyggare. Januariavtalet är ett exempel på det och behövs fler partier som kan samarbeta, säger Bolund.

Du vill inte placera in dig på skalan?

– Nej jag tycker att det finns andra skalor som är viktiga förutom höger och vänsterskalan, säger han.

Strax efter klockan 14 på lördagen presenteras resultatet av omröstningen i språkrörsvalet.