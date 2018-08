”Brutna löften spelar större roll än genomförda”

I valmanifestet inför riksdagsvalet 2014 gick Miljöpartiet ut med 231 vallöften inför den kommande mandatperioden.

Löftena delades upp på en rad olika områden, med ett starkt fokus på klimatet, jämställdhet och migration.

DN har granskat löftena i valmanifestet och delat upp dem i fyra kategorier, genomfört (76), delvis genomfört (79), genomfört med oklart utfall (42) och ej genomfört (34).

Löften som är svåra att följa upp eller som inte genomförts fullt ut hamnar i kategorierna ”delvis genomfört” och ”genomfört med oklart utfall”.

Med tre veckor kvar till nästa riksdagsval har Miljöpartiet genomfört eller delvis genomfört 197 av 231 vallöften.

– Om vi fokuserar på att hela 85 procent av löftena är helt eller delvis genomfört i er granskning så är vi uppe på socialdemokratiska nivåer när S har egen makt. I så fall är det förvånande utifrån den internationella forskningen som vi genomfört, säger Elin Naurin, docent vid Göteborgs universitet som har forskat på vallöften i snart 20 år.

– Andelen delvis uppfyllda löften är dock högre än vad forskningen hittat hos tidigare svenska regeringar. Det brukar handla om bara några procent. I er granskning av Miljöpartiet utgör de delvis uppfyllda löftena över hälften av löftena.

Men i och med att Miljöpartiet aldrig tidigare haft regeringsmakt, och att det är ett litet koalitionsparti som dessutom är en del av en minoritetskoalition, är resultatet av DN:s granskning positivt för partiet.

– Detta har varit en effektiv regering utifrån deras valmanifest och utifrån vad vi hade förväntat oss från vallöftesforskningen, säger Elin Naurin.

Valforskaren Elin Naurin Foto: Carl-Henrik Trapp, Göteborgs universitet

– Vi förväntar oss att en större andel löften ska vara brutna när man sitter i Miljöpartiets situation. Man har störst chans att genomföra sina löften om man är en enpartiregering. Eller om det är så att man har statsministerpositionen om man sitter i koalitionen, och det har inte Miljöpartiet. Dessutom brukar partier utan regeringserfarenhet vara mindre framgångsrika när det gäller att uppfylla valmanifestens löften.

Hon tillägger att resultatet är i linje med den trend som hon noterat i Sverige med en hög andel genomförda vallöften.

Men Miljöpartiet har legat under riskdagsspärren på 4 procent vid flera tillfällen under mandatperioden.

Tunga vallöften som är miljöpartistiska hjärtefrågor har inte genomförts – framför allt på migrationsområdet. Den totala omsvängningen i svensk migrationspolitik 2015 innebar att flera tunga MP-löften gick upp i rök.

Till exempel att ”den vars avvisning inte kunnat verkställas inom 2 år bör få permanent uppehållstillstånd”, och att ”hbtq-personer ska ges stärkt asylrätt”.

Brutna löften spelar större roll för människors utvärdering av regeringen än vad genomförda löften gör

Detta ledde inte bara till en intern splittring inom partiet men även inom regeringskoalitionen. Till följd av 2015 års migrationsomställning avgick det förra språkröret Åsa Romson, och stora delar av partiet protesterade mot ledningen vid ett flertal tillfällen.

Enligt Elin Naurin är antalet genomförda eller icke-genomförda vallöften inte nödvändigtvis ett riktmärke för hur bra eller dåligt det går för partiet i opinionen. Faktum är att väljare förväntar sig att de flesta löften inte kommer att genomföras. Samtidigt blir inte väljare nödvändigtvis mer positivt inställd till partiet när väljares negativa förväntningar motbevisas.

– Brutna löften spelar större roll för människors utvärdering av regeringen än vad genomförda löften gör, säger Elin Naurin.

Hon tillägger även att när ett parti genomför ett vallöfte kan det också göra en betydande andel av befolkningen ilskna – när man skapar en policy kommer vissa gilla det och andra inte.

– Det blir nästan ”damned if you do, damned if you don’t”. Och det kanske är helt naturligt, varför skall man ha massa cred för att man uppfyller något som man sagt att man ska göra. Men samtidigt får vi inte lura oss själva och tro att det är meningslöst att lyssna på vad de lovar, för det är inte det.