C: Försörjningsstödet ska delas lika mellan föräldrarna

Förslaget presenterades under Centerpartiets dag på Järvaveckan som pågår i Stockholm. C-ledaren lanserade på en pressträff på måndagskvällen också ett förslag om att krav på aktivering ska ställas på både män och kvinnor som mottar försörjningsstöd.

– Vi ska ge kvinnor samma chans som män att komma in i det svenska samhället, säger hon.

– Det ska vara slut på tider när bidragssystem gör att kvinnor står i beroendeställning till männen, säger Annie Lööf.

Ett par kommuner tillämpar redan regeln om att försörjningsstödet, även kallat socialbidrag, ska delas 50-50 mellan mannen och kvinnan i en familj. Mönstret att mannen får kontroll över hela hushållskassan måste brytas, menar C-ledaren.

– Ekonomi är makt och pengar är frihet. Makt åt den ena betyder beroende för den andra. Det är inte rimligt att samhället förstärker föreställningar om att mannen är huvudsaklig försörjare, säger Annie Lööf.

Enligt Annie Lööf är det viktigt att nyanlända kvinnor oh män möter samma förväntningar på att bli en del av samhället. Bägge förslagen om villkoren för försörjningsstödet kan bidra till det, menar hon.

Kravet på aktivering innebär att bägge föräldrarna ska studera svenska, delta i praktik, arbetsträna eller söka jobb.

Till bilden hör att arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor är betydligt högre än bland män från samma grupp.

Tidigare på dagen lanserade Centern ett annat förslag på temat integration. Partiet vill underlätta integration för både barn och föräldrar genom att stötta kommuner som lägger svenskundervisning och språkförskola under samma tak. Partiet föreslår en pott på 40 miljoner kronor per år i tre år.

– Det ökar möjligheterna för att barn kommer till förskolan och sänker trösklarna för föräldrar att delta i SFI-undervisning, säger Centerledaren Annie Lööf till TT.

Stadsdelar och orter som har prövat samlokalisering har goda erfarenheter av det, enligt Lööf, som vill skjuta till stimulanspengar för att få fler att följa efter.

Även andra Allianspartier har gått fram med förslag om språkförskolor för att barn snabbare ska lära sig svenska. Det är också ett sätt, hävdar C och de övriga, att underlätta för familjer och särskilt kvinnor att komma in i det svenska samhället snabbare. Men Centerpartiet vill alltså även lägga SFI-undervisning på samma plats.

Ledarna för samtliga riksdagspartier plus Feministiskt initiativ framträder under Järvaveckan som pågår till och med söndag den 18 juni. Utöver partiledartalen hålls paneldebatter i en rad ämnen som hälsa, migration, skola och bostäder.

Bakom evenemanget står föreningen The Global Village och grundaren Ahmed Abdirahman. Syftet är att föra politiker närmare människor som annars befinner sig långt från makten. Järvaveckan hålls på Spånga IP som ligger invid områden som Rinkeby och Tensta där andelen utrikesfödda är hög och valdeltagandet lågt.

