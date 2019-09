C: Ge skatterabatt till dem som snålar på vatten

Inför Centerns partistämma i slutet av september föreslår partiledningen ett nytt system för att minska förbrukningen av dricksvatten. C vill införa ett skatteavdrag för den som installerar vattenbesparande teknik. Det kan handla om att använda så kallat gråvatten till att spola toaletter eller duschsystem som kan återvända vatten.

– Det finns problem med vattenförsörjningen och därför behöver vi använda vattnet smartare, säger Rickard Nordin, C:s talesperson i klimat- och energifrågor.

I Januariavtalet mellan regeringen och samarbetspartierna C och L finns redan en uppgörelse om att satsa på grön teknik. C anser att gynnade av vattenbesparande teknik ryms under den punkten och tänker driva frågan i budgetförhandlingarna nästa år. Utgångspunkten är att avdraget storleksmässigt ska vara ungefär som dagens Rot- och Rut-avdrag, det vill säga 30-50 procent.

– Tanken är att avdraget ska bli ungefär så stort. Men vad det till slut landar på blir en fråga som får tas i budgetförhandlingen, säger Rickard Nordin.

Han hänvisar till att det finns studier som visar att hushållen skulle kunna minska sin vattenförbrukning med hälften med hjälp av vattenbesparande teknik. Det skulle också kunna ge en bonuseffekt i och med att åtgången av varmvatten skulle bli mycket mindre. Därmed skulle även elförbrukningen kunna minska.

Bakgrunden till förslaget är att flera områden i landet de senaste åren haft problem med grundvattennivåerna.

– Det finns ett par ställen där det är akut. Men tittar du på förra sommaren så var det bevattningsförbud i otroligt många kommuner. Så det här är inte ett enskilt problem på några platser, det är större än så.

C vill att avdraget i första hand ska gälla för avancerad teknik, den som köper en snålspolande toalett av standardsnitt kan inte räkna med att få göra avdrag.

– Det här handlar om att få ut topprodukterna i hemmen, säger Rickard Nordin.

– Dessutom är renoveringsbehovet av VA-anläggningar gigantiskt ute i kommunerna så att underlätta för dem är en fråga för hela landet.

C vill även att EU ska införa ett system för att få bort blandare och toaletter som gör av med mycket vatten. Tanken är en modell liknande den som gäller för märkning av kylskåp och diskmaskiner.

– Att ta bort de sämsta produkterna gör att man minskar belastningen på systemet. Det här är ett problem som inte bara gäller i Sverige utan även i andra länder, säger Rickard Nordin.