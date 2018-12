Val 2018

På söndagseftermiddagen hade Centerpartiet ett toppmöte där ledamöter från partistyrelse och riksdagsgruppen närvarade. Enligt uppgifter till DN ska partiledaren Annie Lööf då ha redogjort för resultatet av samtalen med Stefan Löfven (S).

S-ledaren förväntas samtidigt lämna besked till talmannen om vilka partier som ska ingå i hans regering, den konstellation som riksdagen ska ta ställning till inom den närmaste tiden. Talmannen har ännu inte lämnat besked om när statsministeromröstningen ska hållas.

Även Liberalernas partistyrelse hade möte under söndagseftermiddagen och fortsatte till sent in på natten. Partiet har dock inte landat i något slutgiltigt beslut i hur de ska gå vidare i regeringsfrågan.

L-ledaren Jan Björklund har tidigare sagt att han behöver förankra i partirådet om Liberalerna skulle inleda någon typ av samarbete med Socialdemokraterna. På tisdagen kommer ett partirådsmöte att hållas.

Och redan på onsdagen ska riksdagen rösta om budgeten. Regeringens övergångsbudget förväntas falla mot Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budgetmotion. Sverigedemokraterna har tidigare meddelat att de kan tänka sig att rösta på den.

Både Centerpartiets och Liberalernas tidigare hållning har varit att lägga ner rösterna i den sista budgetomröstningen. Det återstår att se om Annie Lööf kommer att ge ett nytt besked under förmiddagens presskonferens.

