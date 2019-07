C: Sänk skatten för dem som bor i glesbygden

Under Centerpartiets dag i Almedalen lanserar C ett nytt förslag om att sänka skatten för dem som bor i det som kallas stödområde A och B i nordvästra Sverige. Det handlar om cirka 1,2 miljoner människor.

Motiveringen är att många av kommunerna i det här området är ekonomiskt pressade och har stora problem med finansieringen av välfärden. Kommuninvånarna i den här delen av landet betalar också generellt högre kommunalskatt än övriga Sverige.

– Skatteklyftan är inte bara en djup orättvisa, det är också en del av en negativ spiral som kan förvärra situationen. Det här är en negativ spiral som måste brytas, säger Annie Lööf.

C föreslår ett grundavdrag på 11.000 kronor per år för dem som bor i stödområde A och B. Enligt C innebär det att medianinkomsttagaren i dessa områden får 3.700 kronor mer i plånboken varje år.

– Det är en välbehövlig ekonomisk stimulans för landsbygden och det ger mer pengar kvar i plånboken, säger Annie Lööf.

Läs mer: C säger nej till tjänstemän i regeringskansliet

Förslaget skulle kosta 2,9 miljarder kronor för staten att genomföra. C kommer att driva frågan i kommande budgetförhandlingar men inte inför den budget partiet ska förhandla med regeringen i höst.

– Det är ett förslag som vi gärna ser genomfört under mandatperioden, säger Annie Lööf.

Att förslaget är begränsat till nordvästra Sverige förklarar hon med att det är där behovet av ekonomisk stimulans är som störst.

– Vi ser att i den nordvästra delen av Sverige betalar man högre kommunalskatt och får sämre service än i resten av Sverige. Men vi ser gärna att man utvidgar möjligheten att utvidga det här till övriga delar av landet.

Hur förslaget ska finansieras är ännu inte klart men enligt Annie Lööf kan det ske antingen genom reformutrymmet i statsfinanserna eller som en del av den gröna skatteväxling som regeringen, C och L är överens om.

– Det vore rimligt att det finansieras inom den gröna skatteväxlingen som vi ska genomföra, säger Annie Lööf.

Ledare: Smart av C och L att ta makt i stället för att ge bort den