Stefan Löfven och Ulf Kristersson har båda fått ett slags sonderingsuppdrag av talmannen inför den tredje statsministeromröstningen den 16 januari. Under fredagen ska de båda avlägga en delrapport till talmannen.

För S-ledaren Löfven handlar det om att få fram ett tillräckligt attraktivt erbjudande till Annie Lööf och hennes parti – något som misslyckades innan jul då partistyrelsen och riksdagsgruppen landade i ett nej till att släppa fram Löfven som statsminister.

Ulf Kristersson har två val för att få stöd från Centern, sa C-toppen Fredrick Federley till DN före jul. Det ena är stöd över blockgränsen, ett alternativ S hittills avböjt.

– Eller så hittar man en politisk överenskommelse som är tillräckligt stark så att vi kan lita på att det är en tydlig markering om att man inte vill sätta sig i beroendeställning till SD.

Men någon sådan har Moderaterna inte kunnat presentera trots att alliansledarna samtalat vid ett flertal tillfällen under julledigheten, enligt DN:s uppgiftslämnare.

DN har sökt ledande företrädare i Centerpartiet för en intervju. Partisekreteraren Michael Arthursson skriver i en kommentar att ansvaret vilar hos Löfven och Kristersson.

”Ansvaret för att få fram en lösning på regeringsfrågan inför statsministeromröstningen ligger framför allt på de två statsministerkandidater som talmannen pekat ut. Det är en fortsatt komplicerad situation eftersom ett antal partier hittills inte varit beredda att rucka på sina positioner.”

Han skriver vidare att partiet deltar i samtal och att det vore ”en stor fördel" om kandidaten i den tredje omröstningen tolereras av riksdagen.”

”Som Annie Lööf har sagt är Centerpartiet konstruktivt. Vi deltar naturligtvis i samtal för att medverka till en lösning som är den bästa möjliga för Sverige utifrån det läge vi befinner oss i. Fler partier måste ta ansvar för att detta ska vara möjligt.”

Det är Centerpartiets 31 riksdagsmandat som ger partiet en avgörande roll i regeringsbildningen. Innan jul ombads ledamöterna i förtroenderådet vara redo att fatta beslut i regeringsfrågan. Detta oavsett om partistyrelsen och riksdagsgruppen vill vara del av ett blocköverskridande mittensamarbete eller om de vill släppa fram Ulf Kristersson.

DN har talat med flera av partiets distrikt och på vissa håll har diskussionen redan börjat. Nästa vecka samlas distriktsstyrelsen i Kronoberg för att prata om regeringsfrågan.

– Vi märker att det finns ett behov av att lyssna och samtala om hur vi ser på händelseutvecklingen och vad kronobergarna säger. Det är en viktig del i vårt sätt att jobba, att lyssna in, säger Per Schöldberg, (C), ordförande i Kronobergsdistriktet.

Men det är inte säkert att diskussionen mynnar ut i ett definitivt beslut. Det handlar om att skapa en ”lägesbild” att förmedla uppåt, till partistyrelsen och riksdagsgruppen.

– Det kan bli att vi landar i att det här förordar vi eller så här ser läget ut i Kronobergs län och i Småland. Det är inte röd eller blå knapp, det är inte så enkelt, säger han.