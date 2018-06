C vill ha mer medmänsklighet

Med två månader kvar till valet presenterar Centerpartiet sina valaffischer som ska förmedla partiets huvudbudskap under valrörelsen. Det är välkända ämnesval som kommer att möta väljarna: miljöfrågor, småföretagande och landsbygd.

Det nya är att C nu även vill trycka mer på frågor som jämställdhet, framtidstro och medmänsklighet. Det senare är en omskrivning för Centerns hållning i invandringspolitiken.

– Medmänsklighet sammanfattar mycket av vad värderingskampen handlar om för vår del i det här valet, säger partisekreterare Michael Arthursson (C).

Han menar att den senaste tidens debatt visar att det finns ett behov av att lyfta frågan om medmänsklighet till en politisk nivå.

– Vi tycker att det är viktigt att ta upp den här frågan i det hårdnande samhällsklimat vi har. Det här är en aspekt av politiken som vi måste sätta mycket högre, säger han.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Enligt Michael Arthursson var C i förra valrörelsen ett otydligt parti som hade svårt att komma ut i debatten.

– Nu finns det ökade förväntningar på Centerpartiet. Inte minst när det gäller jämställdhet, medmänsklighet och vård, säger han.

Läs mer: C vill att försörjningsstödet ska delas lika mellan föräldrarna

Michael Arthursson anser att mycket av den politiska debatten under senare år fastnat i problem och hur dåligt allt är i Sverige. Därför vill C under rubriken ”framåt” föra in mer optimism i debatten.

– Vi är antingen på väg mot systemkollaps eller andra olösliga händelser. Vi tror att det finns ett väldigt behov av ett budskap som fylls av hopp och framtidstro, säger Michael Arthursson.

Flera av C:s budskap tangerar frågor som även Miljöpartiet går till val på. Enligt Michael Arthursson slåss partierna delvis om samma väljare.

– Vi är det alliansparti som har störst möjlighet att dra väljare över blockgränsen, säger han.