Fakta. Budgeten

Vårändringsbudgeten är en möjlighet att justera statsbudgeten för innevarande år. Just i år innebär den ett första tillfälle för regeringspartierna S och MP att tillsammans med samarbetspartierna C och L förverkliga några delar ur januariavtalet. Det var januariavtalet, ett reformprogram i 73 punkter, som var förutsättningen för att C och L skulle släppa fram Stefan Löfven (S) som statsminister.

Vårändringsbudgeten brukar läggas fram i april tillsammans med vårpropositionen. Hur det blir i år är inte helt klart. Vårpropositionen innehåller en bedömning av det ekonomiska läget och aviseringar av kommande reformer, exempelvis på skattesidan.

I september varje år lägger regeringen fram en komplett budgetproposition med förslag för hela det kommande året.

Statsbudgeten för 2019 bygger tills vidare på det förslag från M och KD som röstades igenom i december med hjälp av SD. Detta är utgångspunkten för den kommande vårändringsbudgeten. Det som inte kan ändras förrän till nästa årsskifte är genomförda inkomstskattesänkningar, exempelvis det sjätte jobbskatteavdraget.