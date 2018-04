C vill stryka fler utsatta områden från polisens lista

För två år sen listade polisen Sverige 53 mest utsatta områden, i somras var siffran 61.

Ett utsatt område karaktäriseras bland annat av att kriminella påverkar lokalsamhället. Det kan röra sig om våld på offentlig plats, öppen handel med narkotika och ett missnöje mot samhället. Polisen beskriver att de boende upplever sig otrygga och mindre benägna till att anmäla brott.

Endast ett av dessa områden har strukits från listan: Falkagård i Falkenberg. Polisarbete i samverkan med kommun och i kombination med ett engagerat fotbollslag har pekats ut som förklaring.

Enligt Christer Bartholdsson, lokalpolisområdeschef i Falkenberg, hade man redan förbättrat situationen när NOA, polisens nationella operativa avdelning, placerade Falkagård på listan.

– Det var en väl utvecklad samverkan mellan olika myndigheter och organisationer som gjorde att det blev bättre. Polisen gick in med sin lagstiftning och bostadsbolaget och kommunen jobbade med sitt. Man hade också vaktbolag, säger han.

I dag klassar polischefen Falkagård som ett av de lugnaste områdena i Falkenberg.

– Bostadspriser och köer till de hyresrätter som finns i området har ökat, det går åt helt rätt håll, säger han.

För att inte halka tillbaka har man skapat en samverkansmodell som ska reagera snabbt på eventuella varningssignaler.

– En tydlig markör är hur ungdomarna i ett område beter sig. Minus är om de hänger ute sent på kvällarna, skadegörelse och narkotika ökar. Då försöker vi öka väktarbevakningen, sätter upp lampor, lagar trasiga saker snabbt så man inte får det så kallade "broken window"-syndromet. Med vår lagstiftning går vi in med områdespoliser som är relationsskapande men också genom att rapportera så mycket som möjligt, säger Bartholdsson.

En rad toppolitiker har visat intresse för området, bland andra tidigare inrikesminister Anders Ygeman, (S), och Moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobé.

Nu vill Centerpartiet applicera ”Falkenbergsmodellen” även på andra områden. Totalt 1,4 miljarder kronor på tre år ska fördelas på skolan, civilsamhället, uppsökande verksamhet och stadsplanering.

– Det handlar i mångt och mycket om att titta på vad som gjordes och vad som fungerar för att upprepa den här framgångssagan, säger Emil Källström, (C), ekonomiskpolitisk talesperson.

Centerpartiet vill få stopp på vad de beskriver som svartmålningen av Sverige.

– Här är Sverigedemokraterna vår solklara motpol. Vi ser utsatta områden och pekar på konkreta vägar för att vända utvecklingen utifrån faktiska framgångförebilder. Jimmie Åkesson vill riva de här områdena, säger han.

Förslaget finns med i Centerpartiets skuggbudgetmotion som presenteras under veckan.

– I ett första skede gäller det tio områden och det ska bygga på ett handslag mellan den aktuella kommunen och staten, säger Källström.

Hur ska urvalet gå till?

– Jag tror att det rimliga är att börja med de kommuner som kan visa att de är på tå och har ett bra upplägg och kan nå resultat. Skulle vi överhopas av intresserade kommuner så får vi skjuta till ytterligare pengar. Det här är så viktigt att ta itu med, säger han.

I regeringens program för att minska segregationen, som pågått sen 2017 och sträcker sig till år 2025, ingår insatser mot utsatta områden. Bland annat ökad polisnärvaro samt särskilda områdespoliser, ökade insatser i utsatta skolor samt specifika krav på Arbetsförmedlingen i dessa områden.

Fakta.Centerpartiets förslag Lägga 470 miljoner kronor per år för att stryka fler områden från polisens lista. Pengarna ska fördelas enligt följande: 100 miljoner kronor till kommunerna till uppsökande verksamhet i tio områden i syfte att nå varje ungdom som varken jobbar, studerar eller deltar i åtgärder. Dessutom ska kommunen söka upp familjer med ungdomar som varit inblandade i kriminalitet. Besöket ska ske minst en gång per år. 100 miljoner till civilsamhället, 5-15 miljoner till varje område Organisationer med demokratiska värderingar, som till exempel idrottsföreningar, ska erbjudas stöd för att fylla ungdomarnas fritid till minst hälften. Det kan handla om aktiviteter som läxläsning, idrott eller extrajobb. 200 miljoner kronor per år till skolor med dåliga resultat till 10 skolor i dessa områden. Kontrakt mellan skola och kommun med krav på bättre resultat och skolorna ska kunna förlänga skoltiden. Kommunen måste medfinansiera. 70 miljoner till stadsutveckling för att få ett mer blandat ägande i olika områden. Pengarna har aviserats av C sen tidigare.