Därför kan det bli svårare att styra EU efter valet

Partigrupperna i EU

I dag finns åtta partigrupper i Europaparlamentet.

EPP (European People’s Party). Samlar konservativa och kristdemokrater. Största gruppen med tyska CDU som viktig kraft. Här ingår svenska Moderaterna och Kristdemokraterna.

S&D (Socialists and Democrats). Den socialdemokratiska gruppen, med bland andra tyska SPD och brittiska Labour. Här ingår svenska Socialdemokraterna och Feministiskt initiativ.

ECR (European Conservatives and Reformists). EU-skeptiska konservativa. Här ingår såväl Storbritanniens konservative Tories som polska Lag och rättvisa och svenska Sverigedemokraterna.

ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for Europe). Samlar liberala partier som Nederländska VVD och danska Venstre och svenska Liberalerna och Centerpartiet.

De gröna/EFA ((European Free Alliance) samlar EU:s miljöpartier med tyska Die Grünen viktig kraft. I gruppen finns också vissa regionala småpartier som skotska SNP. Här ingår svenska Miljöpartiet.

GUE/NGL ( Confederal Group of the European United Left/Nordic Green Left). Samlar vänsterpartier och radikala gröna partier, inklusive grekiska Syriza och spanska Podemos. Svenska Vänsterpartiet ingår.

EFDD (Europe of Freedom and Direct Democracy). Konservativa nationalister som Brexit-partiet och italienska Femstjärnerörelsen. SD:s tidigare partigrupp. Saknar i dag svensk representation.

ENF (Europe of Nations and Freedom). Högerpopulister och EU-kritiker. Franska Marine Le Pens Nationell samling är tongivande. Ingen svensk representation.