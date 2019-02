Det är årets hittills kallaste dag, men ute på gatorna demonstrerar tusentals skolelever mot den globala uppvärmningen. Slagorden från de skolkande eleverna ekar ända in till De grönas högkvarter, i ett dragigt sekelskifteshus i forna Östberlin: ”Vi är många, vi är starka, rädda klimatet nu!”

Jakop Dalunde ler åt alla färgglada vintermössor och egenmålade plakat nedanför fönstren.

Det är sving i den tyska miljörörelsen. Det är sving i Miljöpartiets gröna systerparti.

Därför har Dalunde, som är svensk Europaparlamentariker och medlem av partistyrelsen, tagit tåget från Bryssel för att lära. Han har sällskap i Berlin av fem andra svenska miljöpartister.

– Vi följer De gröna i Tyskland noga från Sverige. Vi brukar säga att ni är tio år före oss. Och vi hoppas att vi kommer att vara där ni är om tio år, säger han.

På den intensivt gröna väggen i konferenslokalen står partisloganen skriven i versaler: ”Zukunft wird aus Mut gemacht”. Det betyder ungefär ’framtiden skapas genom mod’, och är en blinkning till den tyska popartistens Nenas 80-talshit.

Och framtiden ser ljus ut för De gröna, eller ”Bündnis 90/Die Grünen” som partiet egentligen heter. De ligger stabilt kring 20 procent i opinionsmätningarna, med framgångar i de senaste delstatsvalen i Hessen och Bayern.

Enligt en opinionsmätning i tidningen Der Spiegel kan varannan tysk väljare tänka sig att rösta på De gröna.

– We are very, very happy to be here, säger Elin Söderberg och skyfflar i sig en vegansk pirog.

Hon är ordförande för MP i Västerbotten där partiet förlorade sin enda riksdagsplats i valet i september. Om det vore val i dag skulle Miljöpartiet – av opinionsmätningarna att döma – mista resten av platserna i den svenska riksdagen.

Det är kanske inte undra på att miljöpartisterna kastar längtansfulla blickar söderut. Det har de gjort förr.

Svenske EU-parlamentarikern Jakop Dalunde besöker Berlin för att lära av sina tyska partivänner. Jonas Kassow och Annkathrin Schäfer är strateg respektive kampanjledare hos Die Grünen, som skördar stora framgångar. ”Zukunft wird aus Mut gemacht” betyder ungefär ”framtiden skapas genom mod’” och är De grönas slogan. Foto: Anders Hansson

• • •

Värmeböljan kom sent sommaren 2004, först i början av augusti bredde högtrycket ut sig och det blev en mycket het månad för samarbetsprojekten i svensk politik.

Den nye moderatledaren Fredrik Reinfeldt lanserade ”Allians för maktskifte”, en vision om ett tätare borgerligt samarbete. Samma helg samlades ett 30-tal företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet på den anrika kursgården Bommersvik i Sörmland, under ledning av partisekreterarna Lars Stjernkvist och Håkan Wåhlstedt.

De kom till mötet med olika ambitioner: De gröna ville in i regeringen. Socialdemokraterna stretade emot.

Deltagarna hade inga förhandlingsmandat och ägnade en hel del av tiden åt att diskutera partikulturer. Men de blickade också ut mot Europa och de internationella erfarenheterna av rödgrönt samarbete.

Ett land väckte särskilt intresse. Tyskland styrdes sedan 1998 av en koalition mellan Socialdemokraterna och De gröna. Därför fanns två tyska politiker från SPD och Die Grünen på plats, den där sommardagen, när två svenska partier prövade tanken om en rödgrön koalition.

En vinterdag i Berlin, fjorton och ett halvt år senare, är Tyskland återigen förebild.

• • •

– De betraktas som popstjärnor! säger Jana Abresch.

Hon leder partisekreterarens stab. Men nu pratar hon om de nya fixstjärnorna i tysk politik. Annalena Baerbock och Robert Habeck utsågs till språkrör för De gröna för ett år sedan.

Hon, en 38-årig feminist och människorättsexpert som poserar i skinnjacka och oftast är den argaste gästen i tv:s debattprogram. Han, en nordtysk 49-åring som disputerat i filosofi och pratar flytande danska, och vars något buttra framtoning hyllats som charmig och genuin.

Med svenska mått mätt framstår duon som ganska alldaglig. Men i Tyskland, där det inte är ovanligt att ledande politiker är i 70-årsåldern, klär sig i tredelad kostym och niar varandra i korridorerna, utgör det kaxiga paret från De gröna en frisk fläkt. De utmanar den behärskade ledarstil som präglat Tyskland i snart 14 år – Angela Merkels.

De grönas nya språkrör Annalena Baerbock och Robert Habeck har blivit tysk politiks fixstjärnor. Foto: Hendrik Schmidt/TT

Läs mer: Grön våg över Europa – men Brexit hårt slag

Språkrören pryder magasinsomslag och är flitiga gäster i tv:s debattprogram, där en central del av den tyska samhällsdebatten utspelar sig. Robert Habeck utnämndes nyligen till årets ”talkshow-kung”, efter att han och Baerbock hamnat på plats ett och två bland politikerna som oftast varit gäst i debattprogrammen.

Men partistrategerna påbörjade arbetet med att skapa en ny fräsch image till De gröna redan efter valet 2013. På den tiden framstod de tyska miljöpartisterna som verklighetsfrånvända nejsägare och företrädare för ett förbudsparti. Det berodde bland annat på det misslyckade utspelet i valrörelsen om en så kallad ”veggie-day”.

Ett förslag om en vegetarisk dag i offentliga storkök, i ett land där korv, schnitzel och Schweinebraten hör till stapelvarorna.

– Det misstaget gör vi inte om, konstaterar kampanjledaren Annkathrin Schäfer.

Sedan dess har man satsat på fart och fläkt och humor. På storbildskärm visar hon en bild där två tidigare språkrör poserar framför den stora statyn i Berlin av ”Järnkanslern” Otto von Bismarck, mannen som enade Tyskland. Hans huvud har klätts i en ”pussy-hat”, en rosa huvudbonad som har blivit en symbol för en ny feministisk våg.

– Yes, det var illegalt. Men kul! säger Annkathrin Schäfer.

Språkrören håller upp ett plakat med texten ”männen har monumenten, kvinnorna har framtiden”. Men när medierna spekulerar om en framtida grön förbundskansler är det framför allt Robert Habecks namn som nämns.

I närheten av Die Grünens högvarter ser man hur klimatfrågan fått ökad betydelse i Tyskland – med inflytande från Sverige. ”Vi står med Greta” står det på skyltar under en klimatmanifestation – en hänvisning till unga svenska klimataktivisten Greta Thunberg. Foto: Anders Hansson

• • •

Kanske ligger de tyska miljöpartisterna tio år före med populära företrädare och fräcka grepp. Kanske ligger de tio år efter.

Det var i oktober 2008 som de svenska Socialdemokraterna och Miljöpartiet först försökte göra slag i saken med koalitionsbygget. Då talade S-ledaren Mona Sahlin om en fas i svensk politik som skulle sträcka sig till år 2020.

På den tiden hette det att arbetarpartiet skulle stå för tryggheten, och att de gröna skulle bidra till förnyelsen.

Miljöpartiet hade en fixstjärna i Maria Wetterstrand, som fick höga betyg i förtroendemätningarna. Tillsammans med språkrörskollegan Peter Eriksson, den utpräglade strategen, hade hon varit med och förändrat bilden av Miljöpartiet. Från en samling lite världsfrånvända Grönavågen-typer i skägg och kofta till ett professionellt parti som förmådde attrahera trendiga storstadsliberaler.

Sedan kom Gustav Fridolin och Åsa Romson.

De gjorde en del ansträngningar för att poppa upp politiken. Som när Fridolin badade i fontänen för att fira framgången i EU-valet 2014. Eller när Åsa Romson försökte profilera sig som feminist genom att utmåla vita, medelålders, heterosexuella män som miljöbovar i Almedalen samma år.

Men då tyckte väljarna att Miljöpartiet hade tappat markkontakten. I dag har de gröna svårt att locka väljare på landsbygden.

Enligt Miljöpartiets analys av valet 2018, som kom så sent som för några dagar sedan, tycker bara en procent av väljarkåren och tio procent av de gröna väljarna att partiet förstår vanligt folk.

Det är en ödets ironi för ett parti som investerat så mycket kraft i att framstå som regeringsdugligt. Kanske hade det varit enklare, om miljöpartisterna hade varit utanför själva regeringen.

• • •

Minerna var dystra när Angela Merkel i november 2017 meddelade att de så kallade Jamaica-samtalen hade brutit samman. Tanken var att Kristdemokraterna, Liberalerna och De gröna skulle bilda koalition, men liberalerna hade fått kalla fötter.

Så småningom gick Kristdemokraterna och socialdemokratiska SPD mycket motvilligt in i ännu en gemensam regering.

Vi hade visat väljarna var våra gränser gick och vad vi var beredda att kompromissa kring

Haveriet i Jamaica-samtalen var en stor besvikelse för De gröna, efter tolv år i opposition. Men de fick anledning att omvärdera resultatet.

– Efter förhandlingarna hade vi mer självförtroende och självsäkerhet. Vi hade visat väljarna var våra gränser gick och vad vi var beredda att kompromissa kring, säger Jamila Schäfer, internationell sekreterare.

”Vi var de lyckliga förlorarna”, säger Annkathrin Schäfer, kampanjledare hos Die Grünen, om att partiet inte tog plats i Angela Merkels regering 2017. Foto: Anders Hansson

Den gröna politiken hade ofta utmålats som flummig. Nu fick den tydligare konturer. Partiföreträdarna hade visat att de var beredda att axla ansvar. De slapp svidande kompromisser.

– I slutet var vi de lyckliga förlorarna, säger kampanjledaren Annkathrin Schäfer.

Vad blev Miljöpartiets roll efter valet 2014? De olyckliga vinnarna?

Jakop Dalunde uttrycker sig försiktigt i samtalet med partivännerna i Berlin.

– Vi tvingades att göra några svåra kompromisser under förra mandatperioden, säger han.

• • •

Åsa Romson grät egentligen aldrig på presskonferensen den 24 november 2015, när hon och Stefan Löfven meddelade att Sverige skulle strama åt migrationspolitiken ytterligare och lägga asylreglerna på EU:s miniminivå. Men hon var blank i ögonen och hon stakade sig.

Det var lätt att förstå att hon hade nära till tårarna: Miljöpartiet hade gått till val på löften om att aldrig göra det svårare för människor att komma till Sverige.

Romson har senare berättat att Socialdemokraterna ställde ultimatum till Miljöpartiet: Acceptera åtstramningarna eller hoppa av.

De gröna hade goda skäl att tro att asylpolitiken skulle bli ännu hårdare om de lämnade regeringen. Men de hade också tagit intryck av erfarenheterna från kontinenten.

24 november 2015. Miljöpartiets språkrör Åsa Romson – tillika vice statsminister – har nära till tårarna på presskonferensen då hon och Stefan Löfven meddelar att Sverige svänger om sin invandringspolitik totalt. Foto: Janerik Henriksson/TT

Redan inför valet 2010 sammanställde den gröna tankesmedjan Cogito – med bland andra partigrundaren Per Gahrton – en rapport om erfarenheterna från andra gröna partier i regeringsställning. Den uppdaterades hösten 2014 när koalitionen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet var på väg att bli verklighet.

Ett råd i rapporten väckte särskild uppmärksamhet: Ge inte upp. Gröna partier som lämnar regeringen i förtid brukar bestraffas hårt av väljarna.

Så Miljöpartiet accepterade och stannade.

Sedan förvärrades väljarflykten under våren 2016, när det visade sig att en grön minister åt middag med turkiska extremister och att en kandidat till partistyrelsen vägrade ta kvinnor i hand.

Uppförsbacken inför valet 2018 blev lång och brant.

• • •

Detta kunde de ha pratat mer om på Bommersvik för fjorton och ett halvt år sedan: Den som vill regera kan få betala ett högt pris.

I Tyskland blev Kosovokriget den svåra prövningen för De gröna.

Joschka Fischer, slaktarsonen med ett förflutet inom 68-vänstern, valdes till Tysklands första gröna utrikesminister någonsin 1998. Året därpå beslöt Nato att ingripa militärt på Balkan. För första gången sedan andra världskriget skickades tyska soldater för att delta i en väpnad konflikt, utan FN-mandat.

Ett pacifistiskt parti som låter bomberna regna över Serbien? Många besvikna miljöpartister sökte sig till demonstrationer mot kriget. Fischer bombarderades med färg på en partikongress.

Vi har fortfarande problem med utrikespolitiken. Vissa ser oss inte längre som ett fredsparti.

På plats i partihögkvarteret i östra Berlin vintern 2019 frågar Jakop Dalunde hur de tyska miljöpartisterna gjorde för att skaka av sig sveket.

Svaret blir bittert för någon som hoppas på att vända kräftgången senast före EU-valet i maj.

– Det var ju typ 20 år sedan! Det har gått så lång tid att folk här i huset knappt minns det, säger Annkathrin Schäfer.

– Fast vi har fortfarande problem med utrikespolitiken. Vissa ser oss inte längre som ett fredsparti, utan som förrädare.

• • •

Det var som upplagt för skämt om snålblåsten när Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin mötte Dagens Nyheter vid en insjö söder om Stockholm i valrörelsen i augusti.

Men de friska fläktarna var välkomna, efter månader av hetta, torka och bränder.

– Det är klart den här sommaren har varit en ögonöppnare för alla, sa Gustav Fridolin.

Klimatet kan inte vänta, så löd det gröna budskapet i valet 2018. Det var också ett budskap till kritikerna internt.

Glada miner på Miljöpartiets valvaka i september 2018 –men faktum är att varken Gustav Fridolin, Isabella Lövin eller hennes föregångare Åsa Romson har lyckats ge Miljöpartiet samma skjuts uppåt som deras tyska kollegor. Foto: Eva Tedesjö

Historieskrivningen om Miljöpartiet brukar hämta inspiration från Tyskland och den klassiska uppdelningen mellan fundis och realos. Fundisarna, fundamentalisterna, kom från radikala miljörörelser. De ville absolut inte besudla sig med makten i en koalitionsregering. Realos, realisterna, såg behovet av att skapa majoriteter för demokratiska beslut.

Det har förekommit duster mellan fundis och realos även i Sverige. Så sent som för några veckor sedan lämnade den profilerade kritikern Carl Schlyter partiet i vredesmod över uppgörelsen med Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet.

Men senare års spänningar i partiet kan också beskrivas på ett annat sätt: som en kamp om politiska prioriteringar. Just nu domineras partiet av politiker som Isabella Lövin, som uppfattar kampen mot klimatförändringarna som fullständigt överordnad. De är dogmatiska och pragmatiska på en och samma gång: Fundis i kraven på radikal omställning, och realos i inställningen att Miljöpartiet måste ha makt att förändra.

Men trots att partiet fokuserade hårt på klimatet, så misslyckades miljöpartisterna med att fånga väljarnas klimatengagemang.

Valanalysen pekar bland annat på konkurrensen från partier utanför regeringen – Centerpartiet och Vänsterpartiet. De hade ”avsevärt större medvind och populärare företrädare”.

Bild 1 av 3 Svenska miljöpartister under en rundvandring på det tyska systerpartiet Die Grünens högkvarter i Berlin. Elin Söderberg, Jana Abresch, Katarina Folkesson, Nick Doggen och Jakop Dalunde utbyter erfarenheter från de bägge länderna. Foto: Anders Hansson Bild 2 av 3 Från vänster: Jamila Schäfer, Tobias Adersjö från MP i Växjö, praktikanten Nick Doggen, svenske EU-parlamentarikern Jakop Dalunde, Jonas Kassow, Annkathrin Schäfer, Elin Söderberg, Katarina Folkesson, Jana Abresch (med ryggen mot kameran). Foto: Anders Hansson Bild 3 av 3 Jakop Dalunde studerar en karta över Tyskland. Foto: Anders Hansson Bildspel

• • •

De gröna politikerna i Berlin slipper konkurrensen.

Efter den varma och torra sommaren, bråket kring kolkraften och avslöjandena om att de tyska biljättarna fuskat med utsläppen från dieselbilar har den tidigare ”klimatkanslern” Angela Merkel fått hård kritik. I spåren av ”dieselgate” anklagas hon för att sitta i knät på bilindustrin.

Socialdemokraterna i Tyskland har aldrig uppfattats som ett särskilt grönt alternativ.

– Det har blivit tydligt för väljarna att det bara finns ett parti som kämpar för klimatet, säger Jamila Schäfer.

Ett parti som siktar på att bli näst störst och tillsätta en grön förbundskansler kan inte förbli en enfrågeklubb. Därför väljer De gröna i Tyskland att göra tvärtom mot det svenska Miljöpartiet och bredda profilen.

Det har blivit tydligt för väljarna att det bara finns ett parti som kämpar för klimatet

Jana Abresch berättar att partiet fokuserar allt mer på sociala frågor, som villkoren för ensamstående mödrar eller debatten om medborgarlön.

– Väljarna har sett att vi inte bara bryr oss om grodorna, säger hon.

Fast framför allt vill De gröna vara den självklara motpolen till en växande ytterkantshöger. Målet är högt ställt: Partiet ska rädda planeten och den liberala demokratin. Medan andra partier lagt om migrationspolitiken och krävt hårdare tag, fortsätter De gröna att prata för öppenhet, tolerans och en liberal asylpolitik.

Den strategin gav utdelning i höstens delstatsval i den konservativa delstaten Bayern, där Angela Merkels systerparti CSU har styrt oavbrutet sedan 1950-talet. Kristdemokraterna CSU gjorde ett historiskt uselt val och förlorade den egna majoriteten. De gröna fick 17,6 procent. Jamila Schäfer tror att retoriken från partierna spelade stor roll.

– De konservativa pratade om flyktingar som ”asylturister” och jämförde deras flykt med att åka på semester. Det var chockerande även för konservativa väljare, och framför allt för de kristna.

Språkröret Robert Habeck firar De grönas valframgång i bayerska delstatsvalet i oktober 2018 tillsammans med toppkandidaterna Katharina Schulze och Ludwig Hartmann. Foto: Christof Stache/AFP

Men väljarströmmarna kommer även från vänster.

Historien om de gröna framgångarna är också, i hög grad, historien om de tyska socialdemokraternas kollaps. I valet 2017 stannade de på 20,5 procent, det sämsta valresultatet i modern tid. Nu ligger stödet kring 14 procent i opinionsmätningarna.

– Det är klart att våra framgångar handlar om externa faktorer också, säger Annkathrin Schäfer.

I Sverige blev det precis tvärtom.

• • •

Här slutade en fyra månader lång regeringsbildning som den började: Med en koalition i minoritet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

I onsdagens partiledardebatt utbytte statsminister Stefan Löfven och Gustav Fridolin komplimanger.

– Alla olyckskorparna kraxade, det kommer aldrig att hålla, sa språkröret, som lämnar toppolitiken på kongressen i maj.

Snart är det år 2020 – det som en gång i tiden var Mona Sahlins slutpunkt i visionen om det rödgröna samarbetet.

Nu är planen att regera ihop till år 2022. Men om miljöpartisterna i Sverige ska följa i tyska fotspår kommer de så småningom att behöva frigöra sig från det rödgröna samarbetet.

Det finns tecken som tyder på att den där uppdelningen med förnyelse och trygghet inte fungerar längre:

”Uppenbart är att Socialdemokraternas starka slutspurtkampanj där de profilerade sig mot Sverigedemokraterna attraherade gröna väljare”, konstaterar Miljöpartiets valanalys.

De var alltså hatade för fem år sedan. Bra, för där är ju vi nu!

• • •

Nick Doggen, praktikant hos Jakop Dalunde, greppar tag i en tuschpenna och sammanfattar intrycken från dagen hos De Gröna på ett blädderblock.

– De var alltså hatade för fem år sedan. Bra, för där är ju vi nu! Då kan vi ju också nå dit de är. Jag känner stor optimism, säger han.

Läs också: Grön våg går över Europa – men brexit hårt slag

Läs också: Så bytte MP sida i Stockholm – och tog makten med Alliansen