Digital sjukvård växer: ”Vi använder nästan bara appen”

Familjen Ruths solgula villa ligger endast tre minuters promenad från vårdcentralen i Fellingsbro i Västmanland. Ändå använder Angelica Ruth nästan alltid en app när hon behöver komma i kontakt med vården.

– Tillgängligheten är fantastisk. Det är främsta skälet till att jag använder den. Om barnen får utslag eller slår sig är det bara att hålla upp och filma så får man svar direkt, ”nej, det där är inte vattkoppor”, eller vad det nu är vi oroar oss över.

Hon trycker fram vårdappen Kry.se som är den hon använder mest. Angelica Ruth har själv en sköldkörtelsjukdom som hon medicinerar dagligen, och som hon behöver få förnyat recept för en gång i halvåret. Tidigare betydde det en frustrerande lång process av telefonköer och pusslande för att få tid att gå till en läkare.

– Jag kunde ringa klockan sju på morgonen när växeln öppnade och få tid för att bli uppringd klockan tre på eftermiddagen – bara för att få boka en tid. Det har jag inte tid med. Jag behöver få träffa en läkare när jag kan, inte när de kan, säger hon.

Och antalet användare ökar. Vårdappen Min doktor har sedan starten 2013 haft 250.000 digitala besök där användaren har fått kontakt med en läkare, enligt sin egen statistik (drygt 20 procent av samtalen hänvisas bort, främst till Vårdguiden 1177 eller till att uppsöka läkare för fysiskt besök). Kry startade 2015 och uppger att de har haft 350.000 besök som lett till läkarkontakt.

Angelica Ruth är egenföretagare och pendlar mellan Stockholm och Fellingsbro, och tycker att det är betydligt enklare att ta kontakt med vården via en app. Foto: Carl Bredberg

Daniel Persson, affärsutvecklare på vårdappen Min doktor, förklarar framgången med att tekniken är billig och att de har kunnat komma i gång snabbt utan att behöva ta hänsyn till gamla strukturer. Därtill kom en snabbt växande efterfrågan från patienterna, som han kallar för kunder.

– Vi har fått utforma vår organisation från grunden. När vi vill kan vi justera och förbättra tjänsten efter läkarnas eller användarnas önskemål utan att det behöver gå genom flera instanser eller hållas någon omständlig upphandling. Det har gett oss ett stort försprång, säger Daniel Persson.

Hans ambition är att den första kontakten med vården alltid ska vara digital.

– Ingen ska gå till en vårdinrättning utan att först ha haft någon form av digital kommunikation. Vad som är rimligt att hantera helt digitalt och inte är något man får ta ställning till därefter.

Men nu har landsting och regioner tagit upp kampen. En genomgång av Läkartidningen i mars visade att en majoritet av landstingen hade projekt på gång för att utveckla den digitala vården.

– Det pågår ett intensivt arbete nu, säger Anna Wollin på e-hälsoenheten i region Uppsala, där videobesök ska erbjudas vid länets alla vårdcentraler innan 2018 är slut.

Läkartidningens undersökning visade också att det är stora skillnader i hur långt de olika landstingen har kommit och vad de erbjuder.

”Den digitalisering som pågår nu är väldigt ineffektiv. I stället för att vara till hjälp blir det bara irriterande”, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro. Foto: Claudio Bresciani / TT

Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande, ger bilden av att digitaliseringen av regions- och landstingsvården har hamnat i ett rörigt läge. Personalen får ägna för mycket tid åt tekniken och för lite åt patienterna.

– Den digitalisering som pågår nu är väldigt ineffektiv. Det är olika system som inte talar med varandra, man får logga in och logga ut i olika program. Rätt information finns inte tillgänglig när man behöver den, en avdelning kan inte alltid ens kommunicera digitalt med en annan avdelning på samma sjukhus. I stället för att vara till hjälp blir det bara irriterande, säger Ribeiro.

Hon är oroad över hur vården ska kunna ta hand om alla ”överlevare”, det växande antalet multisjuka äldre, och tillmötesgå regeringens nya riktlinjer om en mer ”nära vård”.

– Vi är inte rustade för det här. Vi behöver de digitala lösningarna. Patienterna förväntar sig att vi har dem, säger Sineva Ribeiro.

Hon efterfrågar ett gemensamt system i vården, ett ”grundsystem”, och en nationell digital satsning.

– Som det är nu händer det för lite. När man påpekar att det behövs mer digitala lösningar hänvisar politikerna till vårdguiden 1177 – som skulle vara ”digital” bara för att den finns på nätet. Det räcker inte.

Diabetessjuksköterskan Johan Fischier jobbar med digitaliseringsprojekt i landstingsvården. ”Alla måste vara med i utvecklingen. Man kan inte bara ta fram en smart lösning, ge den till personal och patienter och säga: här har ni.” Foto: Carl Bredberg

Diabetessjuksköterskan Johan Fischier har börjat i en annan ände. Han har just avslutat ett lokalt digitaliseringsprojekt i Uppsala där patienterna fick möjlighet att skicka ett textmeddelande när de behövde hjälp, i stället för den traditionella gången med kallelse till möte, sitta i väntrum och få provsvar per post.

– När man är kroniskt sjuk är kontinuiteten i vården väldigt viktig. Jag jobbade med unga vuxna, en grupp som reser mycket, flyttar hemifrån och pluggar utomlands. Det låg mycket frustration och besvikelse för dem i att komma till möte med ett par månaders mellanrum och bara få konstatera att det inte hade blivit bättre sedan förra gången.

Patienterna listades hos en kontaktperson som de kunde höra av sig till vid behov. Genom de korta textmeddelandena blev vårdkontakterna mer av coachning än kontroll, vilket fungerade betydligt bättre.

– Det kan låta krävande för sjukvårdspersonalen att vara så här tillgänglig men det tar faktiskt inte så mycket tid. Det är effektivt – och roligare.

Populariteten i vårdapparna pekar ju ganska tydligt på vad som är den stora svagheten i vården: tillgängligheten.

Projektet i Uppsala är avslutat och Johan Fischier har flyttat in på Ersta sjukhus i Stockholm för ett nytt projekt, där de ska testa videosamtal i verksamheten. Bakom sig ser han vad han tycker är en annan stor utmaning för sjukvården: att få test att komma vidare.

– Det görs så många projekt som fungerar bra, men de drivs av någon eldsjäl och dör när projektet är slut. Det är för svårt att ta det till nästa steg.

De största vårdapparna på marknaden, Kry.se och Min Doktor.se, har kritiserats för att dränera landstingsvården på pengar, ställa felaktiga diagnoser, skriva ut antibiotika för lättvindigt och utnyttjas av gymnasieelever att skriva ut felaktiga sjukintyg. För att få bättre kontroll över kvaliteten i den digitala vården fick Socialstyrelsen i mars i år uppdraget av regeringen att utreda vilken vård som är lämplig att erbjuda över nätet.

Enligt Daniel Persson bygger mycket av kritiken som riktats mot dem på förutfattade meningar och okunskap.

”En del undrar om det verkligen är 'riktiga läkare' som vi arbetar med”, säger Daniel Persson på Min doktor. Här diskuterar han med läkaren Henrik Kangro och barnmorskan Åsa Lessing. Foto: Anders Hansson

– Vi har ett informations- och kampanjarbete för att förklara vad vi faktiskt gör. En del undrar om det verkligen är ”riktiga läkare” som vi arbetar med, om de finns rent fysiskt. Vi får presentera dem, skriva lite om vilka de är, för att man ska kunna göra sig en kvalitetsuppfattning. Men vi är ett nytt fenomen och hälso- och sjukvården är en extremt konservativ och förtroendepräglad bransch.

Läkaren Göran Stiernstedt, som leder utredningen ”Ordning och reda i vården”, har fått ett tilläggsdirektiv om att undersöka om vårdapparna behöver regleras ur ett jämlikhetsperspektiv, enligt hälso- och sjukvårdslagen om vård efter behov.

– Ytterst är det upp till läkaren själv att bedöma vilka diagnoser som är lämpliga att ställa via ett digitalt möte. Man kan ta fram råd eller riktlinjer men i slutändan är det den enskilda personen, som jobbar med det, som avgör vad han eller hon kan ta ansvar för.

I utredningen planerar han att träffa företagen som arbetar med ”nätdoktorer”.

– Jag har inte kommit dit än. Men populariteten i vårdapparna pekar ju ganska tydligt på vad som är den stora svagheten i vården: tillgängligheten.

Rätt använda så kan de digitala lösningarna leda till bättre tillgänglighet, menar Stiernstedt, men risken är att de inte används så att de effektiviserar vården.

– Om de digitala lösningarna används fel, som när en läkare får svara på frågor som en sjuksköterska skulle kunna svara på, bidrar de i stället till onödig vårdkonsumtion.

”Det kan låta krävande för sjukvårdspersonalen att vara så här tillgänglig men det tar faktiskt inte så mycket tid”, säger Johan Fischier. Foto: Carl Bredberg

Att ersätta det första vårdmötet med ett digitalt är ingen åtgärd som Johan Fischier önskar för sina patienter.

– Första mötet med en patient är så mycket mer än att redogöra för sin sjukdom. Det är en procedur, man hälsar, sätter sig och pratar lite. Det handlar om att etablera en kontakt. Jag tror att man måste känna varandra lite för att det ska kännas bra att börja ersätta fysiska möten med digitala lösningar.

Det är upp till varje landsting eller region att utveckla sina egna digitala tjänster. Men uppfattningarna om vad digitaliseringen innebär och hur den ska gå till är många.

Överst på landstingens att göra-lista står enligt Göran Stiernstedt att kunna utbyta information mellan sina egna system, som Sineva Ribeiro beskrev det: ”rätt information finns inte tillgänglig när man behöver den”.

Det är inte helt okomplicerat att genomföra utifrån lagar och integritetsskydd men informationsbristen ser Göran Stiernstedt som ”en potentiell kvalitetsbrist inom vården”. De privata aktörerna ser däremot ut att ha hittat nyckeln till ett av vårdens andra stora problem: tillgängligheten.

– Vi har blivit som själva definitionen av framtidens vårdgivare, säger Daniel Persson på Min doktor.

Att ett projekt som Johan Fischiers dör ut, även om det visat sig vara framgångsrikt, förvånar inte utredaren Göran Stiernstedt.

– Det är tyvärr väldigt vanligt. Ofta är projektet separat finansierat och när det är slut finns inte pengar att fortsätta.

Vem har rätt när planerna går rakt emot varandra?

– Digitalisering är så väldigt brett. För de kroniskt sjuka kan ett första möte vara fysiskt viktigt, men om det gäller en akut infektion kan till exempel AI, artificiell intelligens, användas för att sortera ut vad man bör göra eller vart man ska vända sig. Så båda två kan ha rätt.

När Angelica Ruths son Atle, 11 år, skadade foten åkte de till sjukhuset. ”Det slog mig först efteråt att jag faktiskt hade kunnat använda appen”, säger hon. Lillebror Casper, till vänster, är 11 år. Foto: Carl Bredberg

I trädgården i Fellingsbro haltar Angelica Ruths son Atle, 11 år, över gräsmattan. Dagen innan råkade han sparka foten i ett järngaller i stället för på fotbollen.

– Jag tog i allt vad jag kunde, så att det skakade i hela kroppen när jag slog i, berättar han.

Två tår svullnade upp efteråt och gjorde rejält ont. Den här gången ringde Angelica till vårdguiden 1177, som remitterade dem till lasarettet i Lindesberg.

– Det slog mig först efteråt att jag faktiskt hade kunnat använda appen även den här gången. Det hade till och med varit bättre, i ett videosamtal hade läkaren själv kunnat se foten och avgöra om den behövde röntgas. Nu fick jag beskriva hur det såg ut över telefon för en sjuksköterska och själv göra den bedömningen. Men det gick ju bra ändå, säger Angelica Ruth.

Foten röntgades och ingenting var brutet. Det mesta av svullnaden har gått ner och Atle är lättad över att slippa inleda sommarlovet med gips. Angelica Ruth funderar på varför hon inte använde appen den här gången.

– Det var nog bara av gammal vana. Det är fortfarande en aktiv handling när jag ska använda appen. Vi är inte sjuka särskilt ofta och man är så van vid att man ska ringa och sitta i telefonkö när något händer. Det tar tid att bryta mönster.