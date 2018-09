DN-analys: Osannolikt att allianspartierna tar avgörande mandat

Mandatfördelningen i Sverige bygger på en metod som kallas för jämkade uddatalsmetoden. Syftet är att få ett så proportionerligt valresultat som möjligt.

Under de senaste dygnen har rösträkningen varit en rysare. På onsdagsmorgonen skiljde det till exempel bara sju röster för att C skulle ta ett mandat från SD. Under dagen uppstod vad som skulle kunna beskrivas som en pingismatch där mandatet gick fram och tillbaka mellan de båda partierna.

DN har undersökt matematiken bakom mandatfördelningen. Vi har byggt ett datorprogram som i realtid räknar ut hur många röster som krävs för att ett riksdagsmandat ska byta parti.

Vår analys visar att avstånden nu är så stora att det är mycket osannolikt att allianspartierna skulle knipa ytterligare ett mandat till. SD ser inte heller ut att kunna knipa något mandat från C.

Klockan 6.30 på torsdagsmorgonen såg mandatfördelningen ut så här:

■ Alliansen (M, KD, C och L): 143 mandat

■ De rödgröna partierna (S, MP och V): 144 mandat

■ Sverigedemokraterna: 62 mandat

Läget ser alltså ganska jämnt ut. I praktiken handlar det dock om tusentals rösters skillnad för att Alliansen skulle kunna knipa ett mandat från de rödgröna partierna.

Striden om det sista mandatet pågår just nu snarare inom det borgerliga blocket.

När 6.307 av 6.325 valdistrikt är räknade ser situationen ut så här, enligt DN:s beräkning:

1. Striden om det sista mandatet står mellan M och L. Just nu vinner L det. Det skulle krävas att L backar med 739 röster eller att M ökar med 2.675 röster för att mandatet ska byta ägare.

2. Striden om det näst sista mandatet står mellan L och C. Just nu vinner C det. Det skulle krävas att C backar med 876 röster eller att L ökar med 561 röster för att mandatet ska byta ägare.

3. Striden om det tredje sista mandatet står mellan C och S. Just nu vinner S det. Det skulle krävas att S backar med 11.136 röster eller att C ökar med 3.414 röster för att mandatet ska byta ägare.

4. Striden om det fjärde sista mandatet står mellan S och MP. Just nu vinner MP det. Det skulle krävas att MP backar med 745 röster eller att S ökar med 4.783 röster för att mandatet ska byta ägare.

Striden om det tredje sista mandatet är kanske den politiskt mest intressanta med tanke på att det är den enda som skulle kunna rucka på skillnaderna i blocken. Om Centerpartiet trots allt skulle vinna striden kommer S troligtvis ändå att ta hem striden om det näst sista eller det sista mandatet. Det skulle alltså i praktiken krävas betydligt fler än några tusen röster för att allianspartierna över huvud taget skulle lyckas ta hem det sista mandatet.

Matematikprofessorn Svante Linusson vid KTH noterar på sin Facebook-sida att de senaste dygnets rösträkning har inneburit att S+V+MP+C nu har egen majoritet i riksdagen. Det är kanske inte troligt att just C skulle ingå i en regering med V. Svante Linusson tycker dock att detta är intressant eftersom det skulle kunna finnas olika sakfrågor där denna majoritetskonstellation kan bli viktig.

DN:s genomgång bygger på det preliminära valresultat som kommunernas valnämnder ansvarar för och som publiceras löpande på Valmyndighetens hemsida. I den ingår även utlandsröster och sena förtidsröster. Parallellt med denna rösträkning pågår den slutliga räkningen vid landets länsstyrelser. Samma röster räknas då om, vilket i princip skulle kunna leda till vissa skillnader om kommunerna har räknat fel. DN har tidigare rapporterat om flera röstmissar, men de har till antalet varit av mindre karaktär. Det är inte troligt att avvikelserna mellan det preliminära och slutliga resultatet skulle vara så stora att ett rödgrönt mandat går till allianspartierna. Baserat på tidigare års erfarenhet kommer uppskattningsvis 20.000 röster tillkomma hos länsstyrelserna. Det är röster som kommunerna bedömde som ogiltiga av försiktighetsskäl och som i samråd med länsstyrelsens jurister giltigförklaras. Inte heller i dessa fall är det särskilt troligt med ett scenario som skulle gynna ett särskilt alliansparti med tusentals rösters favör.

Det slutliga resultatet för riksdagsvalet presenteras tidigast på fredagen.

