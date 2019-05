DN erfar: Christer Nylander och Johan Pehrson kandiderar till partiledarposten i Liberalerna

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Sedan tidigare står det klart att Nyamko Sabuni vill efterträda Jan Björklund som partiledare för Liberalerna. Under måndagen rapporterade Ekot, med hänvisning till källor, att Erik Ullenhag kandiderar till posten.

Under tisdagen kunde DN berätta att Erik Ullenhag begärt tjänstledighet från sitt arbete på ambassaden i Amman under perioden 28 maj till och med den 30 juni, under den period då Liberalerna ska välja en ny partiledare.

DN erfar nu att också Christer Nylander och Johan Pehrson kommer att kandidera till posten som ny partiledare. Christer Nylander kommenterar uppgifterna så här i ett sms till DN på onsdagskvällen:

”Jag kampanjar denna vecka för att Liberalerna ska få framgång i söndagens val. Frågor om vem som ska leda partiet tycker jag får vänta till efter EP-valet (Europaparlamentsvalet, reds. anm).”

DN har sökt Johan Pehrson.

– Vi har en process för att ta fram partiledare, den börjar efter valet, och det är det vi hänvisar till, vi kommenterar inte mer än så, säger Eric Aronson, pressekreterare hos Liberalerna.

Christer Nylander är i dag partiets gruppledare i riksdagen och ordförande i kulturutskottet. Johan Pehrson är partiets ekonomisk-politiske talesperson sedan i februari.

Liberalerna själva har sagt att de kommer att kommunicera sina slutgiltiga partiledarkandidater tisdagen den 28 maj. Därefter ska kandidaterna skickas ut på en turné där de får presentera sig för partimedlemmarna. Fredagen den 28 juni väljer Liberalerna sedan en ny partiledare vid ett extra landsmöte.