DN erfar: UD kallade hem Anna Lindstedt direkt

Under två dagar i januari deltog Angela Gui i långa möten arrangerade av Anna Lindstedt, som då var Sveriges ambassadör i Kina. Mötena som ägde rum på hotell Sheraton handlade om hennes far, den fängslade bokförläggaren Gui Minhai, som är svensk medborgare. Deltog gjorde bland andra en kinesisk affärsman och hans srilankesiske kollega. Angela Gui ska ha utsatts för påtryckningar om att tiga för att hennes far möjligen skulle släppas.

DN kan nu berätta helt nya uppgifter om hur händelsen hanterades på UD i Stockholm.

På söndagen efter mötena när Angela Gui, som bor i Storbritannien, var hemma igen ringde hon UD, där hon talade med en person som arbetar med ärendet kring hennes far i Stockholm.

Reaktionen blev omedelbar, erfar DN.

Enligt DN:s källor tog man Angela Guis berättelse mycket allvarligt. Hon ombads komma till Stockholm.

Dagen därpå, på måndagen, kontaktades Anna Lindstedt som var tillbaka i Peking. Hon beordrades omedelbart att komma till Stockholm.

På torsdagen den 31 januari inleddes samtalen med Anna Lindstedt på UD och en intern utredning tillsattes, något som ses som en kraftfull åtgärd.

– Historien ansågs mycket allvarlig, och reaktionen blev omedelbar. Jag har aldrig varit med om något liknande, säger DN:s källa, en person med god insyn i fallet.

UD:s utredning hann pågå i åtta dagar, innan Säpo den 8 februari inledde en förundersökning om händelserna. I samband med det pausades UD:s egen utredning.

För det fall att förundersökningen läggs ned kommer UD att återuppta den egna utredningen som, enligt DN:s källor, hann komma ganska långt.

Ingen person som arbetade med fallet Gui Minhai ska ha haft kännedom om mötena i Stockholm.

Anna Lindstedt tillträdde som ambassadör i Kina 2016. I mitten av januari, innan mötena på Sheraton, utnämndes hon till ny Agenda 2030-ambassadör. Det jobbet är nu satt på vänt, i avvaktan på förundersökningen. Utnämningen blev klar under övergångsregeringen, men var inte ett regeringsbeslut.

Under förhandlingarna om Gui Minhai, som har suttit fängslad i mer än tre år, ska Angela Gui har pressats att inte tala om hans fall vare sig med medierna eller med någon annan. Anna Lindstedt ska ha varit villig att hylla svensk-kinesiska relationer, och ursäkta ett tv-satirprogram om kinesiska turister, om Gui Minhai blev fri.

Hennes agerande föranledde på torsdagen branschorganisationen Utgivarna att rikta ett öppet brev till UD och utrikesminister Margot Wallström, där man önskar att UD klarlägger hur man ser på att pressfriheten används som förhandlingsalternativ, och om det tidigare har förekommit i förhandlingar med Kina eller andra stater.

