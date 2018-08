DN/Ipsos: KD klarar spärren för första gången på över ett år

Noteringen för KD på 4,0 procent är den högsta sedan maj 2017 i DN/Ipsos mätserie. Under lång tid har partiet legat under fyraprocentspärren, emellanåt långt under. DN/Ipsos kommande mätningar under augusti får visa om detta är ett lyft som håller i sig.

Miljöpartiet har också varit ett krisparti som sedan våren 2016 legat farligt nära spärren, ibland under. Efter sommarens bränder och torka har klimatfrågan hamnat i fokus. Det kan vara en faktor bakom att MP nu får 6,1 procent, den högsta noteringen sedan januari 2016. En uppgång har synts även i andra aktuella mätningar.

Fortfarande är Moderaterna med 17,7 procent bara tredje största parti, vilket innebär att den negativa trenden som setts sedan februari håller i sig. Sverigedemokraterna får 19,0, i nivå med vad partiet haft de senaste mätningarna.

Raset för Socialdemokraterna tycks ha stannat av och i denna mätning får partiet 24,9 procent. Detta är dock långt under förra valresultatet på 31,0 och skulle innebära ett historiskt bottenrekord om det håller i sig.

Centerpartiet och Liberalerna ligger mer eller mindre stilla jämfört med förra mätningen i juni (10,1 respektive 5,9 procent), vilket totalt innebär att Alliansen når upp till 37,7 procent. De rödgröna, med Vänsterpartiet på oförändrade 9,5 procent, är därmed största block med 40,4 procent av väljarstödet.

