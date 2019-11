DN/Ipsos: Liberalerna sjunker till lägsta nivån hittills

Liberalernas kris fördjupas. Förändringen sedan förra månaden är liten men trenden är tydlig. Partiet tappar väljarstöd för tredje månaden i rad och hamnar i DN/Ipsos senaste mätning under 4-procentspärren till riksdagen. Inte någon gång sedan mätningarna startade 1979 har Liberalerna (tidigare Folkpartiet) legat så lågt som 3 procent. Den enda jämförbara svackan i partiets historia inträffade under 2001 och 2002 då partiet vid ett par tillfällen hamnade några tiondelar under spärren.

Väljarstödet sjunker trots att Liberalerna fick uppmärksamhet i medierna under mätperioden i samband med partiets landsmöte i Västerås. Där höll partiledaren Nyamko Sabuni ett linjetal och presenterade ny politik, bland annat inom integration.

Enligt Ipsos opinionsanalytiker Nicklas Källebring har väljarflödet från Liberalerna den senaste månaden främst gått till Moderaterna. Det illustrerar ena sidan av partiets dilemma, menar statsvetaren och opinionsbildaren Svend Dahl, chefredaktör för Liberala nyhetsbyrån.

– De liberala väljarna har delats upp i dels en grupp som vill ha en borgerlig regering, de går till Moderaterna, dels en grupp som tycker att Januariavtalet bra och de går i stor utsträckning till Centern.

– Genom att partiet varken är tydligt borgerligt eller tydligt försvarar Januariavtalet så har otydligheten blivit ännu större, säger Svend Dahl.

Han pekar på att den nya partiledningen i stor utsträckning består av personer, inklusive Nyamko Sabuni, som inte ville ha Januariavtalet men som nu måste följa det.

Dåvarande Folkpartiet visade 2002 att en djup kris snabbt kan vändas i framgång. Då gick partiet från ett läge kring riksdagsspärren till ett valresultat på över 13 procent. Svend Dahl tycker också att det är för tidigt att lasta Nyamko Sabuni för hela krisen.

– Men hon har inte lyckats skapa den sammanhållna berättelse om vad partiet vill som skulle kunna vända utvecklingen.

