Ebba Busch Thor: Om vi åker ur riksdagen borde jag få sparken

– Jag hatar när det är för torrt.

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor står i svart baddräkt och håller en tvåliters petflaska i handen.

– Det blir väldigt obehagligt först, säger hon innan hon dränker aggregatet med vattnet i flaskan.

Fukten tar över i den tunnformade bastun. Vi är i hennes fristad. En bit öster om Uppsala, ”på landet”. Hemma. I dag är det exakt fem månader kvar till valet.

Snart ska vi i sjön.

– Det är precis så att isen inte har släppt än, säger Ebba Busch Thor.

Det finns gott om liknelser att hämta i våra möten under vårvintern, valåret 2018.

Hemmet på landet utanför Uppsala är partiledarens fristad. Här badar hon gärna – året om. Foto: Nicklas Thegerström

Presschefen Sarah Hummerdal är förkyld. Hon sitter utanför – med vinterjackan knäppt hela vägen upp. Tätt intill bastudörrens glas försöker hon höra vårt samtal. Partiledaren höjer rösten och skojar.

– Aldrig, säger jag då. Då får ALLA AVGÅ.

Deras jargong är skämtsam, nästan fnissig.

Litar hon inte på dig?

– Jo, men hon vill höra. Så att hon vet vilken storm hon har att hantera sen.

Vilken storm blir det av det du säger i den här intervjun?

– Att de ska kicka mig om vi åker ur.

***

På onsdag är det tre år sedan Ebba Busch Thor valdes till partiledare för Kristdemokraterna.

Om partiet får över 4 procents stöd i valet i september kommer hon in i riksdagen. Där har hon aldrig suttit.

År 2010 blev hon kommunalråd i barndomsstaden Uppsala, då var hon 23 år. Nu är hon nyss fyllda 31.

– Hon har alltid verkat lite äldre än vad hon är, säger Ella Bohlin, landstingsråd i Stockholm för samma parti och vän med Ebba Busch Thor.

– Men alla borde ha en Ebba i sitt liv. Hon är en varm och fin människa.

Norsk, frimodig pappa. Svensk, omhändertagande mamma. Basen för Ebba Busch Thors person finns i känslan av att alltid vara älskad, berättar hon. Uppväxten var inget ”smultronstrå i solsken” men den var bra. Trygg.

– Min mamma har alltid sagt ”oavsett vad du har gjort, berätta det”. Jag visste att jag aldrig skulle bli utsparkad hemifrån – även om jag begick ett stort misstag.

– Min pappa är en ganska free spirit och han matade oss med budskap varje gång han släppte av oss vid skolan: ”Tänk själv, våga bilda dig din egen uppfattning, ställ kritiska frågor men på ett positivt sätt. Ingenting är omöjligt.” Det är jag präglad av. Fakta.Ebba Busch Thor Född den 11 februari 1987 i Uppsala. Gift med Niklas Busch Thor – före detta allsvensk fotbollsspelare, numera försäljningschef på ett svensk bolag som säljer mobiltelefonskal. Mamma till Birger, 3 år, och Elise, 1 år. Utbildning: Studier i freds- och konfliktkunskap vid Uppsala universitet. Karriär: Kommunalråd i Uppsala 2010–2015, vice ordförande i KDU 2008–2011, partiledare för KD sedan april 2015. Sociala medier: @buschebba har 22.400 följare på Instagram, Kristdemokraterna, @kdriks, har drygt 3.500. Kuriosa: Gjorde succé i ”Så ska det låta” 2017 och var med i tv-serien ”Kommunpampar” 2013.

***

Det är tidig vår när fotograf Nicklas Thegerström och jag börjar följa Kristdemokraternas partiledare. I opinionsmätningarna är stödet för partiet runt tre procent.

Det märks inte på Ebba Busch Thor. Hon utstrålar en närmast Hollywoodlik stjärnstatus, blicken fäst långt fram.

Den är intensiv.

– Jag tvingar mig att ibland tänka på vad som skulle hända om vi åkte ur – för att jag upplever att jag har ett ansvar som ledare att ha tänkt på det. Men det finns inte på kartan för mig att det händer.

– Så de få gånger det har krupit in hela vägen känslomässigt, då är det för att någon annan har planterat någonting. Något som tar skruv och lyckas sätta sig där som en tagg i tankebanorna.

Hur känns det då?

– Som att försöka springa i vatten.

Ebba Busch Thor leder ett parti i kris. Här talar hon på kommun- och landstingsdagarna i Jönköping. Foto: Nicklas Thegerström

Läget är kritiskt för Kristdemokraterna. Om prognoserna blir verklighet är riksdagsmandaten ett minne blott. Andreas Johansson Heinö är förlagschef på den borgerliga tankesmedjan Timbro och var tidigare forskare i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. KD har inte legat så här illa till inför ett val sedan inträdet i riksdagen 1991, menar han.

– Från partiet får man höra att det alltid ser ut så här mellan valen, att deras stöd alltid är lågt då. Men det resonemanget bygger på att partiet har legat nära fyra procent under större delen av tiden. Människor stödröstar inte om de upplever att partiet ändå inte har en chans.

– Utmaningen nu är att kunna svara på frågan vad KD tillför till svensk politik. Vad skulle väljarna sakna om inte KD fanns? Kristdemokraterna 1964 bildas partiet under namnet föreningen Kristen Demokratisk Samling. Birger Ekstedt blir den förste partiledaren. 1973 väljs Alf Svensson till partiledare. Han är då 34 år gammal. 2004 ersätts han av Göran Hägglund. Partiet kom in i riksdagen 1991. Har i nuläget 16 riksdagsledamöter (Ebba Busch Thor sitter inte i riksdagen) och 20 000 medlemmar. Lars Adaktusson representerar partiet i Europaparlamentet.

***

Två veckor efter att Ebba Busch Thor valdes till partiledare blev hon mamma till Birger. Första barnet för henne och maken Niklas Busch Thor.

Drygt en månad senare såg Ebba Busch Thor sin man dö. Trodde hon.

– Jag var där mentalt att jag trodde att nu lever jag livet ensam med vår sex veckor gamla bebis. Nu dör Niklas.

Det var midsommardagen 2015 och familjen var hemma i huset utanför Uppsala. De hade haft flera veckor av dålig sömn, varit uppe sent kvällen innan. Niklas Busch Thor kände sig lite konstig.

Alla tre satt i soffan.

Vi visste inte om jag skulle behöva sluta på mitt jobb. Vi visste ingenting.

87 kilo elitidrottarkropp föll handlöst mot golvet. Skakande, fradgande, med låst käke som fått tänderna att tränga igenom tungmuskeln. Intensiva kramper.

Epilepsianfallet var ovanligt långt. Över fem minuter. Det tog två dagar innan proffsfotbollsspelaren Niklas Busch Thor kunde prata som vanligt igen.

– Det blev en väldigt speciell sommar. Vi visste inte hur sjukdomen skulle påverka vår vardag. Vi visste inte om jag skulle behöva sluta på mitt jobb. Vi visste ingenting. Men en vecka senare åkte vi tillsammans till Almedalen.

Hur kändes tanken på att kanske behöva sluta?

– När jag prövade den tanken kändes det väldigt tungt. Men hade det varit så, då hade det inte varit något val. Då hade jag ställts inför fullbordat faktum; familjen behöver gå först.

Ebba Busch Thor med maken Niklas Busch Thor på Ellegalan i januari 2018. Foto: Christine Olsson/TT

Med medicinering mår maken bra nu. Vardagen fungerar för familjen, som har växt med en person till. Och Ebba Busch Thor kan sitta kvar.

– Men det här var alltså den första tiden på mitt partiledarskap. Så när folk säger "oj, två barn, hur klarar ni det?". It's been a walk in the park! Allt känns enkelt – om man jämför med hur det började.

***

– Vi tror varken på socialismens kollektiv eller liberalismens individualism. I stället utgår vi ifrån människan; hennes okränkbara värde och behov av gemenskap med andra, läser Ebba Busch Thor från ett vitt A4-papper.

Man kan vara konservativ och rösta på Kristdemokraterna. Men man kan också vara feminist och rösta på Kristdemokraterna.

Sven Melander och partiledaren sitter i varsin tygbeklädd röd stol. Det är andra avsnittet av Melanders Youtube-följetong ”Tala till punkt” och Ebba Busch Thor ska ge tittarna ”Kristdemokraternas ideologiska hemvist med tjugo ord.” Det blev tjugotre.

Hon pratar annorlunda med Sven Melander. Det är som att hennes dialekt skiftar. Hon härmas. När vi träffas på olika håll i landet under våren gör hon på samma sätt.

– Det händer ganska ofta och jag är omedveten om när det inträffar. För mig gör det inte heller någon skillnad om någon har dialekt eller bryter på ett annat språk.

Då kan det framstå som att du driver med den som pratar?

– Jag vet. Det är inte bra.

Med skånsk klangmelodi förtydligar hon KD:s ideologi för Sven Melander, skådespelaren som nu har återgått till sin ursprungliga journalistbana.

– Det är inte det här grötiga; att hela tiden utgå ifrån människor som kvinnor, män, rika, fattiga, invandrare, svenskar. Inte alltid se människan i grupp. Men heller inte ”sköt dig själv och skit i andra”-mentaliteten.

Sven Melander undrar om det inte är ett lite defensivt svar. Att säga ”vi tror inte på det och inte på det” i stället för att börja med ”vi tror på”?

– Jag kan hålla med om det. Men fortfarande möter jag också lärare i samhällskunskap som säger att ”ni är ett konservativt parti”. Nej, man kan vara konservativ och rösta på Kristdemokraterna. Men man kan också vara feminist och rösta på Kristdemokraterna. Faktiskt.

Möte med rådgivarna i staben. I valrörelsens start har Ebba Busch Thor pratat om ”värderingar som inte är valbara” – ofta i anslutning till diskussioner om invandring och integration. Foto: Nicklas Thegerström

När Ebba Busch Thor valdes till partiledare på våren 2015, uppfattades hon av många som en tydlig högerpolitiker. Internt är hon påhejad av de mer konservativa krafterna, däribland kommunalrådet i Linköping, tidigare KDU-ordföranden Sara Skyttedal.

– Jag upplever att medias beskrivning av mitt ledarskap har varit: ”Först gick hon hela vägen ut på högerflanken och det skulle bara vara bomber och granater. Och sen har hon backat hela vägen in i Socialdepartementet och nu är det bara mjuka frågor.”

– Men lyssnar man på alla mina tal så finns båda delarna med genomgående.

Hon återkommer ofta till kristdemokratin som en egen ideologi. En som väljarna verkar ha missat. Värderingarna som grundar sig i den ”judisk-kristna idétraditionen” och som sätter den ”västerländska humanismen” i främsta rummet. Som fokuserar på det ”mjuka” mer än ekonomisk fördelningspolitik och en exakt plats på skalan mellan vänster och höger.

Två saker har varit särskilt viktiga under de tre första årens partiledarskap, berättar hon. Att få de lokala kristdemokraterna att våga ta politisk strid i andra frågor än familjepolitiken. Och att göra värderingsfrågan modern.

I flera intervjuer och tal under starten på valåret har hon pratat om ”värderingar som inte är valbara” och gjort det i anslutning till diskussioner om invandring och integration.

När frågan om böneutrop från moskéer blossade upp i mars frontade partiledaren och uppmanade sina lokala politiker att säga nej.

”Regelbundna och institutionaliserade böneutrop är en företeelse som inte är förenlig med våra värderingar”, skrev Ebba Busch Thor tillsammans med EU-parlamentarikern Lars Adaktusson i en debattartikel i Expressen.

KD prioriterar sjukvården inför valet men i media har partiledaren fått prata mycket om böneutrop – och Bert Karlsson. Foto: Nicklas Thegerström

Värderingsdiskussionerna tar sig olika uttryck i olika tider och i olika delar av samhället, menar partiledaren. Och Kristdemokraterna kan bli avgörande i integrationsdebatten och i det integrationsarbete som ”måste ske i Sverige de kommande åren”.

– För att mota en växande främlingsfientlighet, en vilsenhet i värderingar som gör att en del har sökt sig till nationalistiska krafter. Att de kan se att det finns ett alternativ – som grundar sig i alla människors unika, okränkbara värde. Men som har modet att ta debatten om rätt och fel. Så att man vågar välkomna en människa till in i gemenskapen, därför att man känner sig trygg med vilka värderingar vi möts runt.

Andreas Johansson Heinö på tankesmedjan Timbro menar att pratet om värderingar saknar förankring.

– Jag uppfattar att det är väldigt, väldigt ytligt. Det är feel good-ord som alla kan skriva under på. För att överleva behöver Kristdemokraterna våga svara på framtidens svåra frågor med tydliga värderingar som grund. Alltifrån dödshjälp till bortre gränser för abort. Eller prata om vad robotrevolutionen innebär för den svenska arbetsmarknaden.

– I stället upplever jag att KD sitter fast i debatten här och nu. Där tror jag att partiet har gått vilse. Man har inte haft självförtroende nog att profilera sig i det man är bra på.

Jag tillåter inte att någon trampar på mig hur som helst.

I en debattartikel från februari 1998 beskriver KD:s dåvarande partiledare Alf Svensson Sveriges moraliska kris som ”kanske ett värre bekymmer än den ekonomiska”. Svenssons text väller fram, som kom den rätt ur hjärtat. ”Våld och terror är vardagsmat i skolor över hela landet. Våra äldre behandlas som ett C-lag i vården. Skränfockar gastar nazistiska slagord. Bland näringslivets höjdare råder girighet och hutlös egoism. Likgiltighet inför allt detta vore en demokratisk skam.”

– KD under 1990-talet erbjöd något annat. De tillförde en dimension i politiken som inte de andra hade. Det kan sammanfattas i Alf Svenssons formuleringar om etik och moral som han upprepade gång efter annan, säger Andreas Johansson Heinö.

***

284.806 personer röstade på Kristdemokraterna i valet 2014. 4,57 procent. Det gör partiet till riksdagens minsta.

Historiskt starkast stod KD under Alf Svensson 1998. Då la 619.046 personer sin röst på partiet i riksdagsvalet.

Då, när Kristdemokraterna fick 11,76 procent, gick Ebba Busch Thor i femte klass på Livets ords kristna skola i Uppsala. För henne var det bara en skola, har hon berättat i tidigare intervjuer. Och rörelsen har hon lämnat – nu är hon istället medlem av Svenska kyrkan.

– Det faktum att jag växte upp i ett kristet hem med sånger som ”du vet väl om att du är värdefull” har bidragit till att jag har en grundmurad självkänsla. Jag tillåter inte att någon trampar på mig hur som helst.

Du har i tidigare intervjuer sagt att din tro också påverkar din politik.

– Det hänger ju ihop på så vis att min tro är en av de delar som påverkar mina värderingar, som i sig har påverkat var jag har landat politiskt.

– Jag tycker att det är skönt att det finns någonting som är större än politiken.

Ebba Busch Thor ler.

– Och där är Gud blocköverskridande.

– Men i övrigt, för mig och i min vardag så påverkar det mer i form av att det ger ödmjukhet inför livet. Att jag själv inte har svar på allting. Och styrka och tröst i svåra stunder. Då är det till min tro jag söker mig.

Alf Svensson förde KD in i riksdagen. Ebba Busch Thor kan bli den ledare som tar partiet därifrån. Foto: Nicklas Thegerström

När du var med i tidningen Cafés Fördomspodden svarade du ja på frågan om du tror att Adam och Eva var de första människorna på jorden.

– De kan ha hetat någonting annat, det vet jag inte.

Kan det här vara ett område där en icke-troende person skulle undra ”vad tycker hon egentligen”?

– Att tro på big bang eller att tro på evolutionen, att vi människor utvecklas än i dag, står på intet sätt emot att det kan ha funnits någon större kraft som faktiskt ligger bakom att de här partiklarna, atomerna, mötte varandra.

Men hur förhåller det sig till skapelseberättelsen i Bibeln?

– Jag vet inte exakt hur saker och ting gick till. Det finns också väldigt mycket i Bibeln som tyder på att tideräkningen är en annan. Vad är en dag? Är en dag en dag i måttet av tjugofyra timmar som vi har det? Är det tusen år? Jag vet inte.

– Jag ser egentligen ganska få målkonflikter mellan tro och vetenskap. För mig går de hand i hand. Och ibland kanske tron trumfar vetenskapen och det vet vi inte, för det är svårt att belägga vetenskapligt.

Mattias Jakobsson är professor i genetik vid Uppsala universitet.

– Jag skulle säga att vetenskap och religion inte går hand i hand. Det är två helt olika ämnen. Men det finns ingen stor konflikt om man är noga med att hålla isär dem.

– När det gäller Adam och Eva däremot är forskningsläget glasklart. Det har aldrig funnits två urmänniskor. Precis som alla andra arter har människan uppkommit kontinuerligt och det går inte att peka ut en särskild punkt när hon ”blev till”.

***

Det är nu det ska vända, kommer Ebba Busch Thor att berätta för mig senare. Sedan hon valdes har strategin varit tydlig: på kommun- och landstingsdagarna i Jönköping den första helgen i mars 2018, där ska nedgången sluta och uppgången ta vid. Talet hon ska hålla här blir viktigt.

Det är tusen kristdemokrater i publiken när Ebba Busch Thor kliver ut på scen. Hon skojar om smålänningar, kritiserar Socialdemokraternas välfärdspolitik, lägger mycket tid på att beskriva det svenska sjukvårdssystemet som problemtyngt.

Och hon citerar Alf Svensson: ”Precis som vi i Sverige talar om svenskan som modersmål kan vi givetvis tala om etiska värderingar som gäller i vårt land – utan att för den skull rangordna andra länder värdemässigt.”

Talet fortsätter:

”Den judisk-kristna etiken är Sveriges etiska modersmål. Detta arv är en oskiljaktig del av det svenska – och grunden för vår västerländska humanism. Den kristna människosynen är ett bärande skäl till västerlandets frihet och demokrati.”

Hon får stående ovationer. När alla andra har satt sig står Alf Svensson kvar. De håller hårt om varandras händer, Ebba och Alf.

Ebba Busch Thor får beröm för sitt tal av den förre partiledaren Alf Svensson. Foto: Nicklas Thegerström

***

Efter talet står Ebba Busch Thor i logen bakom scenen – mittemot sin presschef Sarah Hummerdal.

Om fem minuter är det presskonferens och presschefen testar om partiledaren är redo för journalisternas frågor. En scen som hämtad ur tv-serien ”Vita huset”.

Presschefen:

– ... och vad säger du då?

Ebba Busch Thor:

– Det handlar inte om penningvärdet, det handlar om människovärdet.

Presschefen:

– Bli inte för konkret här, ta många följdfrågor.

Ebba Busch Thor:

– Nu har ni precis hört mitt tal. Det handlar om sjukvården. Du har hört mitt tal förr.

Presschefen:

– Jag har hört det, ja.

Ebba Busch Thor:

– Och det är ingen överraskning att det blir sjukvården som är vår viktigaste fråga. Och det blir det på grund av den vårdkris som i rask takt förvärras om människor inte får vård i tid…

Presschefen:

– När.

Ebba Busch Thor:

– NÄR människor inte får vård i tid.

– Vi har en kris för att vi har en kris, helt enkelt.

Presschefen börjar skratta. Partiledaren fortsätter.

– Jorden är rund för att den är rund.

Ebba Busch Thor är hög på energi efter sitt tal i Jönköping. Här med pressekreteraren Sarah Hummerdal. Foto: Nicklas Thegerström

Det är svårt att inte slås av den. Ebba Busch Thors energi. Efter talet pratar hon så fort att hon knappt hänger med själv.

– Ebba har en förmåga att lägga i den sista växeln när andra kroknar. Hon verkar ha en outtömlig energidepå att hämta kraft ifrån, säger vännen Ella Bohlin.

Övningen fortsätter. Ebba Busch Thor äter Ahlgrens bilar samtidigt som hon svarar på Sarah Hummerdals frågor.

– Och nu är det fler och fler partier som kommer vilja börja prata vård. Och då är min uppmaning till er: läs utgiftsområde nio, jämför partiernas budgetar!

– Och där någonstans tror jag att jag har gått över till ett bombastiskt tal som inte kommer att funka. Bra, då går vi neråt.

Presschefen ger partiledaren en burk Coca-Cola. Och en blick som skulle kunna betyda ”nu är det dags att lugna ner sig”.

Har du alltid så hög energi efter ett tal?

– Ja, extremt hög. Sen är det lite speciellt i dag också. Jag är så glad att Alf är här men det är jobbigt också. Att tala om Alf, inför Alf.

– Ja, och sen fick jag ju recensionen direkt efteråt. När han stod kvar. Så det var… Jag blev väldigt rörd över att han var rörd.

***

Under sommaren 2016 hade Ebba Busch Thor ångest. Hon var gravid med andra barnet, hon som senare skulle komma ut som lillasyster Elise. Men det var det ingen på jobbet som visste.

– Jag var orolig för hur allting skulle gå ihop. Och vad folk skulle tycka. Det hade funnits en sådan förståelse i partiet under förra graviditeten – jag undrade om de skulle mäkta med en omgång till.

– Då var det mörkt.

I Almedalen den sommaren höll Ebba Busch Thor sitt kanske mest omstridda tal hittills i karriären.

– Ingen av mina medarbetare visste att jag var gravid och jag hade en enorm pizzacraving precis innan jag skulle ut på scen för att hålla mitt tal.

Talet framför svenska flaggan i Almedalen var viktigt för Ebba Busch Thor. Kritikerna talade om ett budskap präglat av nationalism. Foto: Nicklas Thegerström

Medarbetaren Simon Westberg, till vardags talskrivare, fick ett samtal när han var på väg för att se sin partiledare framträda.

– Jag sa att det var viktigt för mig att ladda upp med pizza. Att han var tvungen att ordna en hawaii. Han invände att det var kö till alla matställen och att det fanns annan mat backstage men jag insisterade.

Simon Westberg grävde fram de sedlar han hade i plånboken. När första hawaiipizzan ropades ut, köpte han loss den från mannen som hade beställt.

– Jag tror han fick ge 170 kronor för den. Och sen fick ju killen den pizza som Simon hade beställt – bara lite senare, berättar Ebba Busch Thor.

Talskrivaren sprang med hawaiipizzan längs med Visbys gator.

– Jag åt den på toaletten, samtidigt som jag sminkade mig. Sedan gick jag ut på scenen med den svenska flaggan bakom mig.

Det var första gången jag på allvar klarade av att gifta ihop den traditionella kristdemokratiska kärnrörelsen med de potentiella väljarna.

Talet skapade stor debatt. Temat var ”goda värderingar” och kritikerna talade om ett budskap präglat av nationalism.

– Talet mot fonden av den svenska flaggan i Almedalen handlade om värderingar. Men inte på samma sätt som i partiets historia. Förr hade det handlat om att stå upp för kristna värderingar i ett sekulärt samhälle. Plötsligt var det i stället den svenska sekulära majoritetskulturens värderingar man stod för, säger Andreas Johansson Heinö.

Ebba Busch Thor minns talet på ett annat sätt. Som en milstolpe.

– Det talet var väldigt viktigt för mig. Det var första gången jag på allvar klarade av att gifta ihop den traditionella kristdemokratiska kärnrörelsen med de potentiella väljarna. Och sätta den här kristdemokratiska värderingsdiskussionen i en modern, aktuell kontext i Sverige.

– Och det skakade om. Det blev ju en jättedebatt. Det i sig visade att vi inte stod för samma saker som alla andra.

***

Valvåren 2018 är också våren då Kristdemokraterna börjar förknippas med en tidigare skivbolagskung. Att göra Bert Karlsson till sin sidekick är ett aktivt, mediamässigt val av Ebba Busch Thor.

Ebba Busch Thor tillstår att det är en balansgång för KD att samarbeta med Bert Karlsson. ”Jag har varit jätterak med honom om vad jag tycker är lämpliga skämt, till exempel. Och vad jag tycker bara är vulgärt och smaklöst.”. Foto: Nicklas Thegerström

Samtidigt: ett kontroversiellt val för någon som valt att inleda valrörelsen med att prata om vilka värderingar som ska gälla i Sverige.

För många ställer det frågan på sin spets:

Hur långt kommer hon gå för att försöka hålla partiet kvar i riksdagen?

När Bert Karlsson och Ebba Busch Thor testar ljudet på hotell Jula i Skara den 19 mars fungerar bara den ena mikrofonen.

Den här kvällen är det premiär för partiledarens förvalsturné. Målet är att nå människor som annars aldrig skulle besöka politiska evenemang.

Bert Karlsson är turnéns första utfrågare. Scenen är prydd med nya roll ups, ”Tuffa frågor – ärliga svar”. Staben har skrivit sju frågor som ska ställas. Under förberedelserna skrattar Bert Karlsson och säger att partiledaren får se vilka frågor det blir.

– Det hade varit käckt – i kväll när det är premiär – att köra de sju frågorna, säger Ebba Busch Thor.

Utfrågaren nickar.

De fortsätter att testa ljudet. Bert Karlsson drar vitsar medan teknikerna försöker få i gång partiledarens mikrofon.

Det är helt uppenbart att vi går en balansgång med Bert.

Den fungerar när det väl gäller. Det blir fullsatt, folk står mellan bord och längs med fönstren. Bert Karlsson inleder med en lång monolog som speglar hans egna politiska övertygelser. Hittar på egna frågor till partiledaren. Och struntar i upplägget som staben har bestämt.

Men det är ett politiskt möte som skiljer sig från alla de andra.

Kritiken mot att associera sig med Bert Karlsson har inte låtit vänta på sig. När Karlsson förde partiet Ny Demokrati upp i riksdagen 1991, gjorde han det med en starkt invandringsfientlig retorik.

Var går gränsen för vad du är beredd att göra för att synas?

– Den går nog där, vid Bert. Det går inte att gå så mycket längre.

– Så här är det: Jag kan inte acceptera att sätta mig i sammanhang där det inte primärt är mina åsikter och vår rörelses värderingar som tar mest plats. Och det är helt uppenbart att vi går en balansgång med Bert.

Att använda Bert Karlsson som utfrågare ger utrymme för möten med potentiella väljare som annars aldrig skulle besöka ett politiskt möte, menar KD-ledaren. Foto: Nicklas Thegerström

Har han tippat över?

– Jag har varit jätterak med honom om vad jag tycker är lämpliga skämt, till exempel. Och vad jag tycker bara är vulgärt och smaklöst. Samtidigt är det en möjlighet för mig att nå väljare som borde rösta på Kristdemokraterna – för våra värderingar – och som av olika anledningar lyssnar till honom men inte ens tittar när jag debatterar i SVT.

Om du säger att gränsen går vid Bert. Har du fått några förslag som är värre?

– Som jag har sagt nej till, ja.

Vilka har varit avsändare till dem?

– Det kommer jag inte att berätta. För att jag har sagt nej. Jag vill inte ha en nyhet på det.

– Men det finns. Det finns till och med tv-program som sänds i tablån som jag har sagt nej till.

***

Än våras det inte för Kristdemokraterna.

Det närmar sig mitten av april när vi träffas sista gången och fortfarande tycks partiet vara fjättrat vid treprocentsnivån i de flesta mätningar. Inte heller syns någon tydlig trend i ökat förtroende för partiledaren Ebba Busch Thor.

Vad händer om ni åker ur?

– Jag vet inte.

Men du är ju strateg.

– Jag brukar alltid ha alternativ a, b, c för olika situationer. Men det har jag inte nu. Det säger väl någonting om hur genuint låg risk jag tror att det är att vi faktiskt åker ur.

– Men vad som skulle hända konkret beror ju på medlemmarna.

Och de har inte fått tillfälle att säga något om det än?

– Nej.

Lokalt blir ni kvar?

– Det finns ju fortfarande baser. Det går fortfarande att driva ett parti. Absolut. Men frågan är med vilket mål, med vilken ambition? Vilka vill vara med? På vilket sätt?

Ebba Busch Thor med partiledarkollegan Annie Lööf (C). Foto: Nicklas Thegerström

Varför står ni oförberedda?

– Det finns alltid en förberedelse för saker som behöver göras med ekonomin, vilka anställda man har ett ansvar för att ta hand om och sådana saker. Men behovet av att verkligen titta på en plan för vad vi gör då och förankra den. Det har vi genuint inte sett ett behov av.

Trots siffrorna.

– Mm.

Det är lite självsäkert?

– Ja. Men vi har haft en plan som har gått ut på att vi inte kommer komma i mål förrän vi har sprungit hela loppet. För oss finns det bara valdagen. Och det har jag vetat sedan jag blev vald att det nog måste vara så. Det krävs tid, för det bildas en så svår psykologi runt ett parti som har legat så lågt, så länge.

Det låter olikt dig att inte ha någon strategi alls.

– Min åsikt om att kristdemokratin behövs försvinner ju inte om vi åker ur. Men jag tycker nog att man ska välja en ny ledning. För då har inte vi lyckats med vår uppgift.

Betyder det att du inte kommer vara kvar om ni åker ur?

– Jag är nog kvar om man vill. Men jag har misslyckats med den uppgift jag fick och jag har haft tre och ett halvt år på mig. Och då tror jag nog att man ska tänka om.

Så du borde få sparken då?

– Ja.

– Men det är djupt demoraliserande för en rörelse som behöver tagga i gång att ödsla för mycket tid på att prata om vad som händer om vi åker ur. Eller att höra sin ledare prata om vad hon gör om det inte går vägen.

Det är skillnad på att prata mycket om det och på att ha en plan.

– Det är klart att jag har uppfattningar men det är inte så att det finns en PM färdig att verkställa den 10 september.

***

Än återstår att se om det blir någon vår för Kristdemokraterna. För Ebba Busch Thor ”finns det inte på kartan” att partiet får lämna riksdagen. Foto: Nicklas Thegerström

Ebba Busch Thor stiger värdigt ut ur bastun. Varje kliv på den töblöta gräsmattan följs av fotograf Nicklas Thegerströms kamera. Hon ser oberörd ut, det är varmare nu än vid alla vinterns bad.

Ut på bryggan, utan tvekan nedför badstegen. Ett, två, tre kliv – och hon är i.

Hon ler och ser allvarlig ut om vartannat. Kameran smattrar.

Partiledaren tar lite vatten i ansiktet, vänder sig rätt mot kameran. Blicken är som låst vid objektivet.

”Hur länge orkar du?”, undrar fotografen.

– Ett tag till.

Lyssna på DN:s partiledarintervju med Ebba Busch Thor:

Från februari 2018.