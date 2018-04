Egna tjänstemän informerade Hultqvist först efter tre veckor

Hösten 2015 stod det klart för Säkerhetspolisen (Säpo) att utländska it-tekniker som aldrig säkerhetskontrollerats kunde komma åt data som rörde rikets säkerhet i Transportstyrelsens register.

Allra känsligast var de falska namnen, de så kallade särskilda skyddsidentiteterna, på Sveriges hemliga agenter. Dessa arbetar för polisens Nationella operativa avdelning (Noa) mot organiserad brottslighet, för Säpo med kontraspionage och kontraterrorism samt utomlands för Militära säkerhets och underrättelsetjänsten (Must) med dess Kontor för särskild inhämtning (KSI).

I oktober 2015 höll Säpo, Noa och Must ett möte för att minska skadeverkningarna av it-skandalen. Men först i februari 2016 fick Försvarsdepartementet via justitiedepartementet och Näringsdepartementet reda på problemen. Då kontaktade försvarsdepartementet i sin tur Försvarsmakten, som alltså inte innan dess rapporterat uppåt till sitt eget departement om skandalen.

Sedan dröjde det ytterligare tre veckor innan försvarsministern informerades, vilket skedde den 9 mars 2016. Det framgick efter den slutna utfrågningen av Peter Hultqvist i KU.

– Det skedde i ett personligt möte med mina tjänstemän på departementet. De hade känt till det i tre veckor och den tiden hade de använt för att kontrollera att det genomfördes skadebegränsande åtgärder och att Försvarsmakten arbetade aktivt med det hela.

Som chef för departementet, skulle du inte önska att informationsvägarna var snabbare?

– Jag kan tyvärr inte vrida klockan tillbaka. Eftersom det vidtogs åtgärder så bedömde man inte läget som akut. Utan man ville få till stånd ett personligt möte och med hänsyn till mitt schema och annat tog den den här tiden, svarar Peter Hultqvist DN.

Försvarsministern upprepade att han gjort vad han kunnat enligt den ansvarfördelning som finns mellan departementen. Transportstyrelsen låg under Näringsdepartementet och Säpo under Justitiedepartementet.

Peter Hultqvist kallade Försvarsmakten en myndighet som ”drabbats” och som tidigt vidtagit åtgärder för att begränsa skadorna.

– Försvarsförmågan har inte märkbart påverkats, sade Hultqvist och underrättelsetjänsten har ”inte märkt någon större nedgång”.

KU:s utfrågning av Hultqvist tog närmare en och en halv timme. Dess ordförande Andreas Norlén (M) svarar undvikande på om han anser att Hultqvist borde agerat mer aktivt: