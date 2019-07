En lunch skapade svallvågor i Almedalen – DN spanar in det nya politiska landskapet

”Vi älskar Ebba och Ebba älskar oss.” Hejaklacken från Kristdemokratiska ungdomsförbundet väntade högljutt utanför Strand hotell på att partiledaren skulle anlända. Över en lunchtallrik köttbullar två dagar tidigare hade Ebba Busch Thor som första partiledare någonsin fört politiska överläggningar med SD-ledaren Jimmie Åkesson, och därmed bäddat för maximal uppmärksamhet under dygnen i Almedalen.

När hon besökte DN:s scen på lördagen tog hon ett djupt andetag och konstaterade att den forna Alliansen var historia.

– Jag tror att det är kört. Däremot tror jag att det är möjligt för samma borgerliga partier att bilda regering igen, om alla vill.

Tre utvalda frågor stod på lunchmenyn: energi, sjukvård och migration. Delar av partiet höll andan. Menade partiledaren allvar med att de skulle diskutera migration med Sverigedemokraterna? En fråga där partierna på papperet står för vitt skilda ståndpunkter men där partiledaren har signalerat att hon vill se åtstramningar.

– Vi måste få ner söktrycket kraftigt. Tittar man på Sverige, Norge och Finland är det en dramatisk skillnad. En stor pullfaktor till Sverige är att människor vet att man kan komma hit och vistas i landet utan att ha rätt att göra det, sade hon till DN under en promenad på lördagsmorgonen.

Ebba Busch Thor (KD): Mångkulturalism som politiskt projekt måste vara död

KD-ledaren Ebba Busch Thors väljare rör sig i riktning mot det traditionella, auktoritära och nationalistiska. Foto: Beatrice Lundborg

På Almedalscenen svingade hon hårt åt både höger och vänster, men den hårdaste kritiken gick till de forna allianskollegorna.

Genom att luncha med Jimmie Åkesson tog Ebba Busch Thor det steg som partiets väljare redan verkar ha gjort. Enligt DN/Ipsos kan man med fog säga att KD:s och SD:s väljarbaser blivit allt mer lika varandra ideologiskt. KD är det enda parti vars väljarkår har rört sig i riktning mot det traditionella, auktoritära och nationalistiska. Det är också det enda partiet vars väljare har rört sig tydligt åt höger.

– KD:s väljarkår har gjort en tydlig resa. Partiet har fått nya väljare med en annan inriktning än de gamla, säger Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos.

När DN/Ipsos varje månad undersöker partiernas väljarstöd ställs också frågor om väljarnas ideologi och värderingar. Utifrån svaren kan väljarna placeras in på den skala som statsvetarna förkortar GAL-TAN. Den är sedan några år en populär förklaringsmodell inom statsvetenskapen, och ses som ett sätt att avbilda ett nytt politiskt landskap där höger och vänster inte längre spelar lika stor roll.

DN/Ipsos har också återkommande bett väljarna att placera sig själva på den traditionella höger-vänster-skalan. Tillsammans är det här data som visar hur partiernas väljarbaser har förändrats under senare år (se grafik).

Mycket har hänt. Det vet partierna när de efter två valrörelser och en rekordlång regeringsbildning ger sig ut på jakt efter en ny identitet som ska bära dem fram mot nästa val.

I väljarnas ögon finns det därför fog för att allianspartierna har problem i relationen. Som väljarna ser det finns det nu ett tydligt mittenkluster där Liberalerna befinner sig tillsammans med Centerpartiet. En tydlig förändring enligt DN/Ipsos är att Liberalernas väljare har blivit mer liberala och inte längre är lika utpräglat höger.

Nyamko Sabuni (L): Jag tror att många kommer att bli överraskade

Den nya L-ledaren Nyamko Sabunis tal i Almedalen var en välbevakad premiär. Foto: Alexander Mahmoud

Medan C-ledaren Annie Lööf stämplade Ebba Busch Thors möte med Jimmie Åkesson som ett stort och beklagligt steg konstaterade Nyamko Sabuni avmätt:

– Man får väl äta lunch med vem man vill.

Det betyder inte att hon är neutral till SD. Vi förhandlar inte med dem, markerade den nyvalda L-ledaren vars framträdande i Almedalen var en välbevakad premiär på den politiska scen som hon nu anträder.

Hon var noga med att inte dras in i den retoriska gyttjebrottning som Annie Lööf och Ebba Busch Thor återkommande har ägnat sig åt allt sedan Alliansen rämnade i vintras. Nyamko Sabuni vill starta med ett vitt ark, utan gyttjefläckar från alliansgrälen, när hon ska beskriva sin version av Liberalerna.

– Jag förstår inte varför jag ska ha synpunkter på vem som äter lunch med vem. Jag kan bara ha synpunkter på vilken politik Liberalerna vill föra, sade Nyamko Sabuni när DN följde henne i Visbys gränder en kylslagen morgon.

Sitt oberoende av andra markerade hon tydligt på DN:s scen när hon fick frågan om vilka partier som står Liberalerna närmast. C och L är närstående, kunde hon medge. Men i valet mellan Socialdemokraterna och de forna allianskollegerna Moderaterna ville hon inte ta ställning.

Annie Lööf (C): Om att genomföra sin politik är att vinna, då har vi vunnit

”Vi är ett liberalt mittenparti”, har Annie Lööf konstaterat och placerat C på den politiska kartan. Foto: Beatrice Lundborg

En ny trygghet. Centerledaren Annie Lööf försökte sammanfatta sin och Sveriges situation med vad som krävs: samarbete, anständighet och öppenhet för människor som flytt hit och vill skapa sig ett nytt liv.

– Mina vänner, ska vi bygga ett anständigt, tryggt Sverige för alla, då behöver vi närma oss, inte fjärma oss från varandra, sade Annie Lööf i sitt Almedalstal och drog ner kvällens största applåd.

För Annie Lööf handlar närmandet inte bara om kulturella olikheter utan även politiska. Till skillnad från Liberalerna har uppgörelsen med regeringen inte skapat några stora konvulsioner inom C, varken hos väljarna eller internt i partiet. Annie Lööfs rundvandring bland medietälten i Almedalen var till stora delar ett försvarstal för januariavtalet. C-ledarens känslor för samarbetet tycks betydligt varmare än hos det regeringsbärande Socialdemokraterna.

– Vi är ett liberalt mittenparti, konstaterade Annie Lööf och placerade C på den politiska kartan.

Jonas Sjöstedt (V): ”Vänstern har inte erövrat klimatfrågan än”

Jonas Sjöstedt har pekat ut C som ett av de tre riksdagspartier som står V närmast. Foto: Alexander Mahmoud

Det är fler än C som försöker kalibrera kompassen. Det går inte att bortse från symboliken när V-ledaren Jonas Sjöstedt i hällande regn och iskalla vindar genomförde Vänsterpartiets dag i Almedalen. V är just nu ute i den politiska kylan och har inte längre något inflytande över regeringspolitiken. Det var knappast någon tvekan om vilken väg Jonas Sjöstedt ville slå in på när han äntrade scenen i Almedalsparken.

– Fler och fler förstår att ojämlikheten skadar samhällen, skadar tilliten och försvårar klimatomställningen, sammanfattade Sjöstedt i ett ideologiskt tal som säkert värmde några av de blott 300 frusna åhörarna.

Jämlikhet och klimat. Det är den röda tråden i Vänsterpartiets projekt. För Jonas Sjöstedt innebär det närmast oändliga möjligheter att kritisera regeringen från vänster.

V har stämplats som ytterkantsparti av Socialdemokraternas nya allierade C och L. På vänster-höger-skalan är det också tydligt att V sticker ut i väljarnas ögon. Men i synen på frågor som migration, klimat och mångkultur är skillnaden inte lika stor jämfört med C och L. På DN:s scen pekade Jonas Sjöstedt också ut C som ett av de tre riksdagspartier som står V närmast.

Magdalena Andersson: Socialdemokraterna har inte varit tillräckligt bra att fånga upp frustrationen

”Att föreslå mycket omfattande skattesänkningar på det sätt som en del partier gör är helt verklighetsfrämmande”, sade Magdalena Andersson i Almedalen. Foto: Beatrice Lundborg

Samtidigt som övriga partier manövrerar för att hitta vägen framåt har även det regeringsbärande partiet en hemläxa att göra. Socialdemokraterna har visserligen makten men behöver ett politiskt projekt som kan kompensera för alla eftergifter S fått göra för att få med sig mittenpartierna.

Av allt att döma blir det välfärdsfrågorna. Mot en svart fond och flankerad av ett par fång röda rosor förklarade finansminister Magdalena Andersson allvaret i situationen under S ekonomisk-politiska seminarium.

– Befolkningen över 80 år kommer att öka med 50 procent. Det är en dramatisk förändring, sade hon.

Vård, skola, omsorg. Det är ett välkänt S-mantra, som nu klumpas ihop i begreppet välfärd. För Socialdemokraterna är det hemmaplan och Magdalena Andersson understryker att det krävs uppoffringar för att klara av att upprätthålla kvaliteten. På grund av den demografiska utvecklingen ska allt färre försörja allt fler. Det kommer att kräva både pengar och nytänkande.

– En sak är säker: att föreslå mycket omfattande skattesänkningar på det sätt som en del partier gör är helt verklighetsfrämmande, sade hon.

Som väljarna ser det ligger Socialdemokraterna värderingsmässigt närmare Miljöpartiet och Vänsterpartiet än samarbetspartierna C och L.

– Det finns tre mycket tydliga kluster av väljare i partilandskapet, säger Ipsos opinionsanalytiker Nicklas Källebring.

Bolund om Romsons uttalande: Män kände sig trampade på

”Grönt är inte en färg, det är en inställning”, sade Miljöpartiets språkrör Per Bolund. Foto: Alexander Mahmoud

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna utgör en grupp, Centerpartiet och Liberalerna en annan, och S, V och MP en tredje. DN/Ipsos siffror visar att Miljöpartiets väljare i dag finns till vänster i stigande utsträckning jämfört med 2014.

– Grönt är inte en färg, det är en inställning. Ett förhållningssätt till förändring, upprepade Miljöpartiets nya språkrör på scenen i Almedalen.

Och kanske signalerar valet av Per Bolund som nytt språkrör en större kursändring. Inför valet 2018 kritiserade han budgetpartnern Vänsterpartiet och talade i stället varmt om Centerpartiet, som en föraning om vad som komma skulle.

Miljöpartiet tog mycket stryk i relation till regeringspartnern Socialdemokraterna under den första mandatperioden och var i höstas nära att åka ur riksdagen med sina 4,4 procent. När det nya språkröret intervjuades på DN:s scen i Visby markerade han själv distans till det gamla, till exempel mot tidigare språkröret Åsa Romsons tal i Visby för fem år sedan där hon gick till angrepp mot vita heterosexuella män.

– Jag tror att det inte var riktigt väl valda ord. Jag vet att det är många män som tar stort ansvar för sin omgivning och sin framtid och som kände sig trampade på, sa han.

Väljarrörelserna som nu sker är en aspekt av den växande klyftan inom borgerligheten och en av förklaringarna till att Alliansen sprack i vintras.

Ulf Kristersson (M): Himlen föll ned efter valet

Ulf Kristerssons Moderaterna uppfattas inte som lika traditionella, auktoritära och nationalistiska som KD och SD. Foto: Alexander Mahmoud

Väljarnas förflyttningar i ideologirymden visar också på Moderaternas besvärliga läge. Å ena sidan har man hamnat i ett tydligt trepartikluster där även SD och KD finns. I den meningen kan man tala om ett konservativt block åtminstone bland väljarna. Men i denna konstellation avviker M-väljarna numera som mindre höger och ligger inte lika högt upp på GAL-TAN-skalan som de övriga. M uppfattas alltså inte som lika traditionella, auktoritära och nationalistiska som KD och SD.

Det är verkstad som gäller. Inte teater. Då kavlar man upp skjortärmarna, som Ulf Kristersson i Almedalen. Visst, Moderaternas dag var solig. Men Kristerssons uppkavlade ärmar kan också läsas som en symbol för en politisk hållning. Passande för en politisk hantverkare som vill jobba fram ”riktiga lösningar på riktiga problem”.

M säger sig vilja hålla sig borta från det politiska spelet kring vem som tar vem. Den elake skulle kunna kalla det förnekelse. I så fall en förståelig sådan. Det så kallade kulturkriget, där olika väljargrupper drar iväg åt olika håll, riskerar att skapa ett tomrum kring M. KD öppnar upp för samarbete med SD. C och L samarbetar med borgerlighetens ärkefiende S.

Då kan det vara lockande att fokusera på det konkreta, långt från krigslarmet.

– Politik handlar om sakfrågor. Hur ser problemet ut och hur kan man lösa det? Vanlig, hederlig sakpolitik. Jag tror att det finns en mättnad kring diskussionen om spelet, sade Ulf Kristersson när han intervjuades i DN:s tält.

Julia Kronlid (SD): Ett första steg mot ett konservativt block

”Jag har respekt för att Moderaterna går försiktigt fram. Det är ett parti som kommer från ett 15-årigt äktenskap med Alliansen”, säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Foto: Beatrice Lundborg

Häpnadsväckande lite har hänt med SD:s väljarkår. Även om nya grupper bevisligen har sökt sig till partiet så är stödtruppernas ideologiska uppfattningar i stort sett oförändrad sedan 2014. De är klart mest TAN-orienterade och ligger trea på högerskalan, efter M och KD men före C och L.

Den andra personen på den där omtalade lunchen, Jimmie Åkesson, fick veckans sista talartid i ett isande blåsigt och nästan helt folktomt Visby. Men SD-ledaren var ändå på gott humör. Mötet med Ebba Busch Thor hade fört honom ett steg närmare drömmen om ett konservativt block tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna.

KD:s betydelse för Sverigedemokraterna är tvetydig, potentiell allierad men också farlig konkurrent. Inför riksdagsvalet trodde Sverigedemokraterna att de skulle förlora fler röster till KD än vad de gjorde.

– Jag upplever inte att det är någon större konkurrens. Jag hoppas att vi ska kunna utgöra ett gemensamt regeringsunderlag så småningom, då spelar det inte så stor roll vem som får rösterna. Bara vi blir större, sa Jimmie Åkesson.

Men steget till en sittning med M-ledaren är långt. Ulf Kristersson har sagt nej.

– Jag har respekt för att Moderaterna går försiktigt fram. Det är ett parti som kommer från ett 15-årigt äktenskap med Alliansen, säger Sverigedemokraternas partiledare.