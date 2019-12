Ewa Stenberg: Går förhandlingarna inte i lås kan det sluta i regeringskris

1. Kompromiss. Moderaterna och Kristdemokraterna var överens med Centern och Liberalerna inför riksdagsvalet 2018 om att lägga ner Arbetsförmedlingen och öppna jobbmatchningen för privata aktörer. Nu hotar KD, M och Vänsterpartiet med misstroendeförklaring på grund av att januaripartierna vill gå så långt i liberaliseringen att de planerar införa lagen om valfrihet (LOV) för de arbetslösa, så de kan välja jobbförmedlare. Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill egentligen inte privatisera förmedlingen. Reformen är något de har varit tvungen att svälja för att få ihop ett regeringsunderlag.

M, KD och Vänsterpartiet kräver också att reformtempot dras ner och en realistisk tidsplan beslutas.

Liberalernas Nyamko Sabuni har tidigare efterlyst ett lugnare reformtempo. Inte heller det är något problem för regeringspartierna.

Problemen finns i Centerpartiet, som i praktiken avgör hur långt regeringen kan backa. De tre andra januaripartierna kan behöva dämpa smärtan i C genom att erbjuda partiet en annan framgång under helgens interna förhandlingar mellan januaripartierna.

Centern och Liberalerna vill absolut inte förhandla med Vänsterpartiet. De gör hellre upp med M och KD, men den hjälpande handen vill Moderaterna inte bjuda på. M vill visa att januariöverenskommelsen inte är stabil.

Det mest sannolika är ändå att regeringen backar och att oppositionen glatt får utropa sin seger nästa vecka. Men eftergifter är aldrig lätta. Och M, KD SD och V har stort behov av att visa sina väljare att de är en tuff opposition. Förhandlingarna kan mycket väl gå i baklås.

2.Ministeravgång. Om regeringen inte kan blidka oppositionen kan det bli en misstroendeomröstning nästa vecka. Statsminister Stefan Löfven (S) har låtit två ministrar avgå förut, inför hot om just misstroendeomröstningar. Men då bidrog avgångarna till att lösa statsministerns problem. Det handlade om ministrar som begått misstag under Transportstyrelseskandalen.

Om Eva Nordmark avsätts av riksdagen beror det inte på att hon personligen har gjort något fel. Det är regeringens politik och Januariavtalet som egentligen döms ut. Ersätter statsministern Eva Nordmark med en ny arbetsmarknadsminister kommer hen att vara lika bunden av Januariavtalets skrivningar om Arbetsförmedlingen. Problemet är alltså inte löst, regeringen riskerar fler avsatta ministrar och en mandatperiod på gungfly.

3.Kabinettsfråga. Stefan Löfven kan i stället välja att höja insatserna ytterligare. Skulle riksdagen fälla Eva Nordmark så kan Löfven välja att betrakta det som ett underkännande av hela regeringens politik. Statsministern kan i så fall svara med att lämna in sin avskedsansökan till talmannen. Då blir det regeringskris och en ny talmansrunda väntar.

Vi är åter i sonderingarna under förra vintern. Men läget är ett annat nu. Ulf Kristersson (M) har öppnat dörren för förhandlingar med SD:s Jimmie Åkesson. Det är mycket osannolikt att Centerpartiet skulle acceptera Kristersson som statsminister efter det. Liberalerna röstade emot Kristersson med ganska stor majoritet för ett år sedan, på grund av blotta misstanken om att SD skulle få inflytande. Partiets kurs är oklar under Nyamko Sabuni, men vill hon ändra sig om Januariavtalet stundar en ny uppslitande intern strid. Vänsterpartiet skulle hamna under press, det var delade meningar om att släppa fram Löfven som statsminister förra gången och kritiken mot januariavtalet har växt i V.

Det Löfven skulle vinna genom att ställa kabinettsfråga är att visa väljarna att hans parti inte sätter makten framför allt och vill regera till varje pris.

Men han riskerar samtidigt att det slutar i extraval, vilket Socialdemokraterna inte vill ha. Den ende partiledare som kommer att fira ett sådant är Jimmie Åkesson (SD) - ni minns honom som alla andra partier ville motarbeta förut.