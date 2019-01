Den moderate kandidaten anlände till scenprovet i liberalt regnbågsrandig halsduk, den socialdemokratiske i diskret mörkblått.

Denna vinter, när inget är som vanligt i svensk politik, hade Liberalernas partistyrelse och riksdagsgrupp inlett det nya årets möteskalender med att kalla dem till provspelning som regeringsbildare. Statsministerkandidaterna fick svara på frågor och förse de splittrade liberalerna med argument för och emot deras alternativ.

Liberalernas partiråd ska ena sig om ett förslag på söndag. Centerpartiet håller förtroenderåd på lördag. Utgången av de mötena kan avgöra hur Sverige ska styras.

Centerns beslut är viktigast, eftersom partiet har flest riksdagsmandat. Det kan räcka med C:s röster för att avgöra en statsministeromröstning mellan Stefan Löfven (S) och Ulf Kristersson (M). Men om C skulle besluta att släppa fram Löfven som statsminister, och samarbeta med hans regering i riksdagen, behövs Liberalerna. Utan L:s röster behöver S, C och MP stöd från Vänsterpartiet för att vinna över M, KD och SD (de partier som röstade igenom den nuvarande statsbudgeten). Och C vill absolut inte samarbeta med V.

Centern och Liberalerna har i praktiken tre val:

1. Det första är att säga nej till både S och M igen, och gå vidare mot ett extraval. Det ser avskräckande ut. Liberalerna rör sig kring riksdagsspärren i opinionsmätningarna och är dessutom öppet splittrat i regeringsfrågan. Stödet för Centern och dess ordförande Annie Lööf har också börjat svikta. Detta pressar de båda partierna att välja en av kandidaterna.

2. Det andra alternativet är att stå fast vid utfästelserna från valrörelsen och byta statsminister. Ulf Kristersson har lovat att bedriva Alliansens politik och att inte förhandla med SD. Han menar att en M+KD-regering kan regera utan att bli beroende av Jimmie Åkessons parti.

Lööf och Björklund har tidigare avvisat det. Liberalernas ledare kallade Kristerssons förslag för luftslott i SVT:s Agenda i november.

– Förhandlar man inte så kommer man mycket snabbt att förlora avgörande omröstningar. Och då blir det regeringskris och det kommer att vara ett ständigt nyvalshot, sade Björklund då.

De båda partiledarna har deklarerat att valresultatet gör det omöjligt för de borgerliga att regera utan att bli beroende av SD. De har också talat om att ett sådant beroende hotar demokratin. Det gör det svårt för dem att ändra åsikt.

3. Den tredje möjligheten är att C och L återupptar förhandlingarna med Socialdemokraterna där de slutade i början av december. Ett stöd till en Löfvenregering förutsätter att S gör ytterligare eftergifter. Centern har framför allt krävt liberaliseringar av arbetsrätten, landsbygdspolitiken och bostadspolitiken. Det som talar för Löfven är att både Björklund och Lööf har beklagat att det inte blev någon uppgörelse förra gången de förhandlade och att ingen av dem har anfört några principiella argument emot ett samarbete.

Men samtidigt har den nya statsbudgeten som M och KD drev igenom försvårat förhandlingarna. Skattesänkningarna har intecknat mycket av reformutrymmet och det är svårt att se något gemensamt politiskt projekt mellan de fyra partierna, utöver att hålla SD borta från makten.

I nuläget talar mer för att C och L väljer Löfven än att de väljer Kristersson. Argumenten som Lööf och Björklund har anfört mot en M+KD-regering är ödesmättade och principiella. Moderaternas samarbete med SD i Skåne och Sölvesborg minskar Ulf Kristerssons trovärdighet när han säger att M ska hålla SD borta från inflytande. Men Liberalerna närmar sig samtidigt en djup kris på grund av regeringsfrågan. Också Centern riskerar allvarlig splittring. Mycket kan hända den närmaste veckan, som blir en av de mest dramatiska i modern svensk politisk historia.

